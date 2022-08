Nicht angeleinter Hund – Pedelec-Fahrer schwer verletzt in Klinik

Sinsheim-Eschelbach (ots) – Schwere Verletzungen erlitt ein 77-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am frühen Montagabend in der Tairnbacher Straße. Der Mann war kurz nach 19 Uhr auf der abschüssigen Strecke in Richtung Eschelbach unterwegs, als ein nicht angeleinter Hund einer Spaziergängerin den Feldweg querte.

Der Biker stürzte und zog sich Prellungen und Frakturen zu, die später in einer Klinik stationär versorgt wurden. Die Verkehrspolizei Heidelberg hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Einbruch in Zoofachgeschäft – schwerer Tresor entwendet

Sinsheim (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag 08.08.2022 brachen bislang unbekannte Täter in ein Zoofachgeschäft “In der Au” ein und entwendeten einen schweren Tresor, den sie zuvor aus der Wand herausgerissen hatten.

Da der Tresor mehrere Hundert Kilogramm schwer ist, müssen mehrere Personen an dem Einbruch beteiligt gewesen sein und zum Abtransport mindestens einen Kleintransporter oder Sprinter benutzt haben.

Ein Zeuge fand den Tresor am Montagnachmittag, gegen 16.40 Uhr auf einem Feldweg zwischen Steinsfurt und Adersbach, parallel zur Dickwaldstraße offenbar ungeöffnet auf.

Der Tresor wurde sichergestellt und nach eventuellen Spuren untersucht. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch und/oder den Tätern geben können, aber auch verdächtige Wahrnehmungen sowohl am Tatort als auch an der Fundstelle des Tresors gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Gartenbrand in der Ortsmitte – Straßensperrungen – 3 Häuser geräumt

Altlußheim (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Dienstag 09.08.2022 eine vertrocknete Grasfläche zwischen 2 Gebäuden in der Mühlstraße in Brand. Dabei wurde auch ein Gewächshaus stark in Mitleidenschaft gezogen.

Durch das Feuer entwickelte sich eine große Rauchsäule, die weithin im Ort sichtbar war. Kurzum wurden die Hauptstraße, die Mühlstraße und Friedrichstraße in Teilen gesperrt. Die Altlußheimer Freiwillige Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen.

Verletzt wurde niemand. Vorsorglich wurden 18 Personen aus drei Häusern evakuiert und zu einem nahe gelegenen Sammelplatz geführt, wo sie vom Rettungsdienst untersucht wurden.

Ob ein Schaden entstand, steht noch nicht fest. Teile der Fassade eines Hauses ist verrußt. Die Sperrungen sind mittlerweile wieder aufgehoben.

Mit 1,78 Promille auf dem Rad unterwegs

Hemsbach (ots) – Am Montag 08.08.2022 gegen 20:45 Uhr stoppten Beamte des Polizeireviers Weinheim in der Guntherstraße eine 45-jährige Frau, die sichtlich betrunken mit dem Fahrrad unterwegs war. Aufmerksame Zeugen verständigten die Polizei, da ihnen die Frau durch deren Fahrweise auffiel.

Ein Atemalkoholtest bei der Radfahrerin bestätigte den Verdacht und ergab ein Ergebnis von 1,78 Promille. Da die 45-Jährige zunehmend aggressiver gegenüber den Polizisten wurde, mussten ihr Handschließen angelegt werden. Anschließend wurde ihr auf dem Polizeirevier eine Blutprobe entnommen.

Während der Fahrt zum Revier beleidigte die Betrunkene die Polizisten mehrfach. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, durfte sie wieder gehen. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Beleidigung.

Brand eines Geräteschuppens

Leimen (ots) – Am Montag 08.08.2022 gegen 17:30 Uhr geriet in der Johannisgasse aus bislang noch ungeklärter Ursache ein Geräteschuppen in einem Hinterhof eines leerstehenden Gebäudes in Brand. Zeugen bemerkten eine starke Rauchentwicklung und verständigten die Einsatzkräfte. Die freiwillige Feuerwehr Leimen war mit 20 Mann im Einsatz und konnte das Feuer schnell löschen.

Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Da nicht auszuschließen ist, dass es sich bei der Brandursache um Brandstiftung handelt, sucht das Polizeirevier Wiesloch Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Tel. 06222/5709-0 zu melden.

Schwerer Unfall zwischen Pkw und Motorradfahrer

Hockenheim (ots) – Am Montag 08.08.2022 gegen 17.35 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B39 in Richtung Neulußheim in der Abfahrt Hockenheim-Nord/Talhaus zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr ein 26-jähriger Motorradfahrer, kurz vor der Einfahrt zur Schwetzinger Straße, einem verkehrsbedingt wartenden Hyundai mit hoher Geschwindigkeit auf und wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Der 26-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nahe gelegenes Krankenhaus geflogen. Die 47-jährige Fahrerin des Hyundai blieb unverletzt. An dem Motorrad und dem Hyundai entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt und abgeschleppt.

Ein Gutachter wurde zur Unterstützung bei der Ermittlung der Unfallursache hinzugezogen. Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Mannheim. Für die Dauer der Unfallaufnahme, bis ca. 21 Uhr, musste die Straße gesperrt werden.