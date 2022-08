Tödlich verletzter Fahrradfahrer auf Schotterweg

Alzey (ots) – Am Samstag 06.08.2022, wurde gegen 16:00 Uhr auf einem Feldweg zwischen Westhofen und der Kreuzung der L425/L409 ein lebloser Mann mit einem Fahrrad aufgefunden. Die sofort alarmierten Rettungskräfte fanden die leblose männliche Person auf einem abschüssigen Schotterweg, parallel zur L425 von Westhofen kommend in Richtung Dittelsheim-Heßloch, unter einem Fahrrad liegend vor.

Durch einen Notarzt konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Den ersten Ermittlungen zufolge stürzte der Mann auf dem abschüssigen Schotterweg ohne Schutzhelm und zog sich hierbei schwerste Kopfverletzungen zu.

Die Identität des Mannes stand zunächst nicht fest, konnte jedoch durch intensive polizeiliche Ermittlungen festgestellt werden. Es handelte sich bei dem Verstorbenen um einen 61-jährigen Bewohner aus Osthofen. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Fahrradfahrer gestürzt

Flomborn (ots) – Am vergangenen Montag 08.08.2022 gegen 21:50 Uhr wurden die Beamten der Polizei Alzey zu einem Fahrradunfall in Flomborn gerufen. Ein 41-Jähriger befuhr in Flomborn den abschüssigen Mühlenweg in Richtung Eppelsheim.

Vermutlich aufgrund übermäßigem Alkoholkonsum kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Schild, stürzte verletzte sich. Durch den Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus verbracht.

Verbotswidrig abgebogen – Motorradfahrer verletzt

Alzey (ots) – Am Sonntag 07.08.2022 wurde gegen 12:20 Uhr in Westhofen eine Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Ein 65-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Ohligstraße aus Richtung Westhofen in Richtung der L386. Der 61-jährige Motorradfahrer befuhr die L386 aus Richtung Westhofen kommend in Richtung Gundersheim.

An der Einmündung Ohligstraße zur L386 bog der 65-Jährige verbotswidrig nach links in Richtung Westhofen ab und übersah den Motorradfahrer. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander, es entstand ein hoher Sachschaden, der Motorradfahrer wurde verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht, Lebensgefahr bestand nicht.

PKW-Fahrer mit über 3 Promille unterwegs

A 61/A 63 Rheinhessen (ots) – 3,02 Promille in der Atemluft hatte ein 34-jähriger PKW-Fahrer, der am 07.08.2022 gegen 12:45 Uhr auf der A 61 bei Albig festgestellt wurde. Der Mann hatte zuvor bei einer anderen Dienststelle selbst einen Unfall auf der A 63 gemeldet, bei dem er in die Schutzplanke gefahren sei.

Als Beamte der zuständigen Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim jedoch keinen Verursacher an der angegebenen Stelle auf der A 63 antreffen konnten, stellten sie diesen dann nach Absuche des Umfeldes auf der A 61 bei Albig fest. Der 34-Jährige saß völlig betrunken in seinem Auto, mit dem er auf der Standspur gestoppt hatte.

Der Mann musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde einbehalten. Der 34-Jährige, der Angab, schon zum Frühstück Prosecco und Cola-Rum-Getränke zu sich genommen zu haben, muss nun mit einem Strafverfahren und dem Verlust der Fahrerlaubnis rechnen.

Sein PKW hatte an beiden Seiten Streifschäden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim unter 06701-9190 zu melden.