Frankfurt-Bahnhofsviertel: Ein Taxifahrer auf Irrwegen – Mehrere Unfallfluchten

Frankfurt – (dr) Gleich mehrere Unfallfluchten ereigneten sich am

gestrigen Montag, den 08. August 2022, im Bahnhofsviertel, als ein 36-jähriger

Taxifahrer nacheinander mehrere Fahrzeuge beschädigte. Polizeibeamte konnten den

stark alkoholisierten Mann festnehmen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 36 Jahre alte Mann gegen 20:30 Uhr zuerst

in der Weserstraße unterwegs, als er mit seinem Taxi aus dieser in die

Taunusstraße abbog und mit einem dort geparkten Skoda zusammenstieß. Nach dem

Unfall setzte er seine Fahrt fort und prallte wenig später in der Kaiserstraße

gegen ein weiteres geparktes Fahrzeug, bei dem es sich um einen VW handelte.

Auch diesen Unfall meldete er nicht und suchte stattdessen in der Weserstraße

eine Bar auf. Als er in dieser jedoch keinen Alkohol ausgeschenkt bekam, begab

er sich wieder zu seinem Fahrzeug. Beim Einsteigen stieß er seine Tür noch gegen

einen geparkten Opel. Und wieder fuhr der 36-Jährige davon, ohne eine Meldung zu

machen.

Mittlerweile war bereits die Fahndung nach dem Unfallfahrer im vollen Gange.

Gegen 21:50 Uhr kehrte der Taxifahrer nun zu dem Lokal in die Weserstraße

zurück. Dort gab es jedoch für ihn wieder keinen Alkohol. Stattdessen machte er

Bekanntschaft mit einer Polizeistreife, die ihm die Festnahme eröffnete. An eine

Weiterfahrt war aufgrund der mangelnden Fahrtüchtigkeit auch definitiv nicht

mehr zu denken. Denn ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert

von 3,66 Promille.

Frankfurt-Westend: Falscher Polizeibeamter greift ins Leere

Frankfurt – (lo) Am Montagabend (08. August 2022) erhielt eine 31-Jährige

Frau im Westend einen Anruf von einem „falschen Polizeibeamten“.

Gegen 21:30 Uhr klingelte das Telefon der 31-Jährigen. Am Telefon meldete sich

ein Mann und gab sich als Polizeibeamter des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main

aus. Mit der üblichen Vorgehensweise erfragte der Täter, wie viel Bargeld die

Dame bei sich zu Hause habe.

Die Geschädigte bemerkte die List und gab sich selbst als eine 60-jährige Frau

aus. Beide vereinbarten, dass 48.000 Euro in einem Jutebeutel vor die Haustür

platziert werden. Gegen 23.00 Uhr tauchte eine männliche Person an der

Wohnanschrift der „älteren Dame“ auf, lief zum Beutel und nahm diesen an sich.

Auf ihn wartete jedoch keine Tasche voller Bargeld, sondern Zivilfahnder, welche

den Beschuldigten festnahmen. Im Verlauf des heutigen Tages wird der 39-Jährige

Mann dem Haftrichter vorgeführt.

In diesem Zusammenhang gibt Ihnen die Polizei folgende Tipps:

Achtung:

Betrüger sind absolut kreativ und flexibel. Sie kombinieren die Fallvarianten

„Falsche Polizeibeamte, Schockanrufer, Enkeltrick“. Das bedeutet, dass Sie evtl.

zunächst ihren angeblichen Angehörigen mit weinerlicher Stimme, dann einen

angeblichen Polizisten, Staatsanwalt oder Arzt am Telefon haben. Derartig

gemeinsame oder aufeinander abgestimmte Telefonate finden in der Realität nicht

statt. Lassen Sie sich daher nicht von vermeintlichen Notlagen, Unfällen,

Krankenhaus- oder Gefängnisaufenthalten im In- und Ausland unter Druck setzen.

Versuchen Sie die angeblich betroffenen Angehörigen oder deren soziales Umfeld

zu kontaktieren. Legen sie sofort auf!

Damit Sie bei solchen Anrufen gut gewappnet sind, beachten Sie die nachstehenden Hinweise:

Nicht in ein Gespräch verwickeln lassen. Legen Sie sofort auf!

Lassen Sie sich nicht einschüchtern oder unter Druck setzen.

Geben Sie am Telefon niemals Auskünfte zu Ihren privaten und finanziellen

Verhältnissen!

Verhältnissen! Verständigen Sie nach solchen Anrufen umgehend Ihre Vertrauenspersonen und/oder rufen Sie die Polizei unter der Notrufnummer 110 an.

Und das Wichtigste: Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an fremde Personen. – Warnen Sie bitte auch Ihre Nachbarn und Angehörige!

Frankfurt-Ginnheim: Festnahme nach Schussabgabe

Frankfurt – (th) Am Dienstagabend (08. August 2022) konnten Zeugen einen

Mann beobachten, wie er in der Marie-Bittorf-Anlage in Ginnheim einen Schuss

abgab. Bei Eintreffen der Polizeikräfte versuchte der Schütze zu flüchten,

konnte jedoch festgenommen werden. Verletzt wurde niemand.

Zeugen hatten beobachtet, wie der Mann sich nach Schussabgabe in Richtung

Ricarda-Huch-Straße entfernte und mit der Waffe wahllos auf Passanten zielte.

Bei Eintreffen der Streifen rannte der Beschuldigte weg, konnte jedoch letztlich

durch Kräfte des Überfallkommandos im Bereich der Raimundstraße /

Sudermannstraße festgenommen werden.

Bei der Festnahme führte er die Waffe – eine Schreckschusswaffe – sowie ein

Messer, einen zerbrochenen Molotowcocktail und eine Stahlrute bei sich. Im

Rahmen der anschließenden Absuche des Fluchtwegs, sowie der Durchsuchung der

Wohnung des 37-Jährigen konnten Knallkörper und Betäubungsmittel aufgefunden und

sichergestellt werden.

Sowohl der alkoholisierte Beschuldigte, als auch Zeugen und Passanten sowie die

eingesetzten Polizeikräfte blieben unverletzt. (K15)

Frankfurt-Sossenheim: Totalschaden nach Brandstiftung

Frankfurt – (th) In der Nacht von Sonntag (07. August 2022) auf Montag

(08. August 2022) kam es in der Carl-Sonnenschein-Straße in Stadtteil Sossenheim

zu einer Brandstiftung an einem geparkten Fahrzeug. An dem PKW entstand

Totalschaden. Verletzt wurde niemand.

Unbekannte Täter zündeten zwei große Kunststoffmülltonnen an, und schoben diese

vor den BMW X4, welcher auf dem Bürgersteig vor dem Abstellplatz der Mülltonnen

geparkt war. Das Feuer griff auf das Fahrzeug über und beschädigte dieses

erheblich; es entstand ein Totalschaden. Verletzt wurde niemand. Das zuständige

Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den Tätern werden gebeten, sich bei der

Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/755-53110 oder bei jeder

anderen Polizeidienststelle zu melden.

25.000 EUR Schadenshöhe – Diebstahl eines Baumessgerätes

Mainz-Kastel; Mainz-Gustavsburg – Bei der Bundespolizeiinspektion

Frankfurt am Main wurde am Montagabend der Diebstahl eines

Vermessungstachymeters zur Anzeige gebracht. Die Schadenshöhe beträgt laut

Baufirma 25.000 EUR.

Das Messgerät wurde bereits am 8. Juni 2022 im Rahmen von Bauarbeiten an der

Bahnstrecke zwischen Mainz-Kastel und Mainz-Gustavsburg an einem

Oberleitungsmast verschraubt.

Seit einigen Tagen wies die Überwachungstechnik des Gerätes Störungen bzw.

Unterbrechungen des GPS- Signals auf. Ein entsandter Techniker der Firma konnte

am 8. August 2022 letztlich lediglich den Diebstahl feststellen.

Gemäß den Aufzeichnungen des Überwachungssystems bricht das GPS- Signal am 6.

August 2022 im Bereich des Bahnhofs Mainz-Kastel ab, eine Absuche durch die

Beamten verlief hier ohne Erfolg.

Die Bundespolizei sucht nach Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Messgerät

auffällige Beobachtungen gemacht oder gar eine Person mit dem Gerät beobachtet

haben. Sachdienliche Hinweise können unter der Telefonnummer 069/130145 1100

oder über www.bundespolizei.de gemeldet werden.