Versuchter Diebstahl eines Fahrrads endet in Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots) – Am späten Montag 08.08.2022 gegen 23:30 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei Speyer 2 männliche Personen in der Unteren Langgasse, die zunächst scheinbar versucht hatten, ein verschlossenes Fahrrad zu entwenden. Vermutlich weil sie sich beobachtet fühlten, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich mit ihren eigenen Fahrrädern in Richtung Bahnhof.

Einer der beiden sei dabei deutliche Schlangenlinien gefahren. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte eine Streife der Polizei die beiden Männer in der Wormser Landstraße aufgreifen und kontrollieren. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei einem der beiden einen Wert vom 1,31 Promille.

Aufgrund der vom Zeugen geschilderten Ausfallerscheinungen, die bei der Kontrolle auch bestätigt wurden, wurde er zur Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle verbracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Darüber hinaus wurde gegen beide Männer ein Strafverfahren wegen des versuchten Diebstahls eines Fahrrads eingeleitet.

Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Speyer (ots) – Bislang unbekannte Täter haben am frühen Montagmorgen gegen 06:40 Uhr versucht, in ein Vereinsheim in der Raiffeisenstraße einzubrechen. Sie sind aber offenbar durch die ausgelöste Alarmanlage bei der Tatausführung gestört worden, sodass es beim Versuch blieb.

Geschwindigkeitskontrolle der Polizei

Speyer (ots) – Beamte der Polizeiinspektion Speyer haben am Montagabend eine Laser-Kontrolle in der Landwehrstraße durchgeführt. Die erlaubten 50 km/h haben 2 Pkw-Fahrer überschritten. Der Schnellere von beiden ist dabei mit 79 km/h gemessen worden, was ein Bußgeld in Höhe von 180 Euro und einen Punkt nach sich zieht.