“All you can eat” auf die illegale Art

Kaiserslautern (ots) – Zechbetrüger haben einen Gastwirt um sein wohlverdientes Geld geprellt. Am Montag 08.08.2022 erstattete der 46-jährige Mann gleich mehrere Anzeigen. Demnach haben sich in den vergangenen Tagen insgesamt 5 Personen in seinem Restaurant in der Mainzer Straße sozusagen den “Bauch voll geschlagen”, anschließend aber das Lokal verlassen, ohne zu bezahlen.

Alle 5 hatten Essen vom Buffet “all you can eat” bestellt. In einem Fall war es ein Pärchen am vergangenen Dienstag (2. August), im zweiten Fall war es eine Dreiergruppe am Sonntagabend 07.08.2022. Die Auswertung der Überwachungskamera läuft.

Auf die Zechpreller kommen Strafanzeigen zu. |cri

Wer hat den VW Golf gestreift? (siehe Foto)

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die übers Wochenende in der Blücherstraße einen Unfall beobachtet haben. Beschädigt wurde ein grauer VW Golf, der in Höhe des Hauses Nummer 18 abgestellt war. Die Halterin des VW Golf entdeckte die ärgerliche “Bescherung” am Montagmorgen: Ihr Pkw wies vorne links an der Stoßstange Kratzer und Lackabschürfungen auf. Außerdem war auch das Glas des Außenspiegels auf der Fahrerseite gebrochen.

Ihren Wagen hatte die 25-Jährige am Freitagnachmittag geparkt und seitdem nicht mehr benutzt. Demnach muss zwischen Freitag 05.08.2022 um 14.15 Uhr, und Montag 08.08.2022 um 07 Uhr, ein anderer Autofahrer gegen den VW Golf gestoßen sein, vermutlich im Vorbeifahren und sich anschließend aus dem Staub gemacht haben.

Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeiinspektion 2 unter Tel: 0631 369-2250 jederzeit entgegen. |cri

Radler schubst Fußgänger – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht 2 Fahrradfahrer, die Montag 08.08.2022 in der Schoenstraße durch ihr aggressives Verhalten aufgefallen sind. Ihnen wird vorgeworfen, eine Gruppe Fußgänger attackiert zu haben. Ein Mann aus der Gruppe zog sich eine Verletzung zu.

Wie der betroffene 33-Jährige bei der Polizei anzeigte, lief er zusammen mit seiner Freundin und Familienangehörigen gegen 19.45 Uhr über den Parkplatz in Richtung Fachhochschule. Von hinten näherten sich bei beiden Radfahrer und fühlten sich von der Gruppe gestört, weil die Fußgänger den Weg “blockierten”.

Einer der Fahrradfahrer sei abgestiegen und habe ihn den 33-Jährigen geschubst. Er sei dadurch zu Boden gestürzt. Anschließend seien die beiden Radler in Richtung Innenstadt davongefahren. Wie sich herausstellte, erlitt der 33-Jährige bei dem Sturz einen Bruch im Handgelenk. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die sonstige Hinweise auf die beiden Fahrradfahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

VW Polo gerammt und weitergefahren

Kaiserslautern (ots) – Eine unangenehme Überraschung hat ein Hotelgast in Kaiserslautern am Montagmorgen erlebt. Als der Mann gegen 8.30 Uhr zu seinem Auto kam, das auf einem Parkplatz neben dem Hotel in der Kohlbruchstraße stand, fand er einen frischen Unfallschaden auf der Beifahrerseite. Offenbar war jemand beim Ein- oder Ausparken gegen den VW Polo gestoßen.

Zurück blieb ein Schaden im Bereich der hinteren Tür, hier wurde die Karosserie eingedellt und der Lack beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Die Unfallzeit liegt zwischen Samstagnachmittag, 17 Uhr, und Montagmorgen, 8.30 Uhr. Der genaue Unfallort ist in der Kohlbruchstraße zwischen Hotel und Einfahrt zu einem Firmen-Parkhaus.

Zeugen, die in diesem Zeitraum eine Beobachtung gemacht haben, möglicherweise auch vor oder nach dem FCK-Spiel am Sonntag 07.08.2022 werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Auto aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben auf dem Mitfahrerparkplatz West an der A6 ein Auto aufgebrochen. Irgendwann zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag schlugen die Diebe die Heckscheibe eines VW Passats ein. Aus dem Wagen stahlen sie mehrere hochwertige Werkzeuge. Der Gesamtschaden steht noch nicht fest.

Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bitten um Hinweise: Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Pedelec aus Treppenhaus geklaut

Kaiserslautern (ots) – Aus einem Treppenhaus in der Eisenbahnstraße ist ein Pedelec gestohlen worden. Das Fahrrad stand in der Nacht von Sonntag auf Montag im Kellerbereich des Mehrfamilienhauses und war mit einem Schloss am Treppengeländer gesichert. Unbekannte Täter knackten zwischen 18-06 Uhr das Schloss und nahmen das Bike mit. Es handelt sich um ein Pedelec der Marke GIANT, Modell E+1, mit grünem Rahmen und hat einen Wert von mehreren tausend Euro.

Zeugen, die gesehen haben, wer sich an dem Fahrrad zu schaffen gemacht hat oder wer damit weggefahren ist, werden gebeten, sich unter der Tel.0631/369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. Auch Hinweise, wo das Pedelec jetzt steht oder wer es benutzt, werden gerne angenommen. |cri

Unter Drogen und ohne Führerschein zur Polizei-Vernehmung

Kaiserslautern (ots) – Gleich zwei Anzeigen hat sich eine Frau aus dem Landkreis am Montag eingehandelt. Die 36-Jährige kam am Vormittag zu einem Vernehmungstermin ins Polizeipräsidium dabei wurde bekannt, dass sie mit dem Auto angereist war, obwohl sie aktuell keine Fahrerlaubnis besitzt, und dass sie am Wochenende Drogen konsumiert hat.

Die Frau wurde daraufhin zum Urintest gebeten. Dieser reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC, das heißt die 36-Jährige war unter dem Einfluss berauschender Mittel Auto gefahren. Der Führerschein war ihr bereits vor einem Jahr entzogen worden.

Eine Blutprobe wurde veranlasst und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Auf die Frau kommt nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu. Ob auch noch eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hinzukommt, hängt vom Ergebnis der Blutuntersuchung ab. |cri

43-Jährige fällt bei Routinekontrolle auf

Kaiserslautern (ots) – Weil sie unter Drogeneinfluss stand, musste eine Frau aus dem Stadtgebiet am Montag 08.08.2022 ihre Autoschlüssel und ihren Führerschein der Polizei übergeben. Die 43-Jährige fiel bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle gegen 11.20 Uhr am Willy-Brandt-Platz auf. Ihr Verhalten verriet, dass sie unter dem Einfluss von Rauschmitteln steht.

Die Frau musste deshalb ihr Auto stehen lassen und für einen Urintest mit zur Dienststelle kommen. Dieser reagierte positiv auf Amphetamin und bestätigte somit den Verdacht.

Für die genaue Bestimmung der Wirkstoffe und ihrer Konzentration wurde der 43-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Und um zu verhindern, dass sie sich wieder ans Steuer ihres Fahrzeugs setzt, wurden Fahrzeugschlüssel und Führerschein sichergestellt. Eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss ist der Frau sicher. |cri

Streit eskaliert auf der Straße

Kaiserslautern (ots) – Zwischen einem Paketzusteller und einem Rollerfahrer ist es am Montag 08.08.2022 in der Hasenstraße zu einem heftigen Streit gekommen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatte sich der 31-jährige Paketzusteller über das Verhalten des 20-jährigen Rollerfahrers im Straßenverkehr aufgeregt. Die zunächst verbale Auseinandersetzung eskalierte, es kam zu gegenseitigen Faustschlägen und auch der Helm wurde als “Schlaginstrument” benutzt. Beide Männer wurden dabei verletzt.

Zeugen, die den Vorfall beobachteten, gaben darüber hinaus später noch an, dass der Rollerfahrer auch gegen das Fahrzeug des Paketzustellers getreten habe. Dadurch entstand Sachschaden. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung der genauen Abläufe dauern an. |cri

Taschendiebe greifen zu

Kaiserslautern (ots) – Eine 32-Jährige ist am Montag 08.08.2022 am Fackelrondell Opfer von Taschendieben geworden. In einem Lebensmitteldiscounter griffen die Täter unbemerkt zu. Die Diebe angelten sich das Mobiltelefon aus der Handtasche, die die Frau über der Schulter hängen hatte.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Zeugen, die am Montag von 18-18:15 Uhr Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der TelNr-0631/369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Autos beschädigt – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben in der Mainzer Straße einen Pkw beschädigt. Die Fahrerin eines VW T-Cross hatte ihren Wagen am Samstag 06.08.2022 gegen 14:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes abgestellt. Als sie gegen 16 Uhr zurückkehrte, stellte die Frau einen Kratzer an der hinteren Beifahrerseite fest. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Zeugenhinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Tel-Nr: 0631/369-2150 jederzeit entgegen. Gesucht werden auch Zeugen einer Sachbeschädigung in der Villenstraße. Hier haben Unbekannte mit einem spitzen oder scharfen Gegenstand einen grauen Opel Adam zerkratzt. Der Wagen stand am Samstag zwischen 21 Uhr und 23:30 Uhr in Höhe der Hausnummer 1 am Fahrbahnrand.

Als die Besitzerin zu ihrem Wagen zurückkam, stellte sie einen langen Kratzer, sowie eine Delle auf der Beifahrerseite fest. Vom Verursacher war weit und breit nichts zu sehen. Zeugen, können Hinweise unter Tel: 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |elz

Kreis Kaiserslautern

Brand im Kfz-Betrieb

Hochspeyer (ots) – Am späten Montagabend hat es in der Hauptstraße in Hochspeyer in einem Kfz-Betrieb gebrannt. Gegen 22:25 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei alarmiert. Schnell hatten die Wehrleute die Flammen unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.

Aktuell geht die Polizei davon aus, dass ein technischer Defekt an einem im Ausstellungsraum befindlichen Auto Ursache für den Brand war. Es dürfte ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden sein. |elz

Radler nimmt Autofahrer die Vorfahrt

Otterberg (ots) – Ein Fahrradfahrer ist am Montagabend bei Otterberg mit einem Auto zusammengestoßen. Der 54-Jährige stürzte und zog sich Verletzungen zu. Bisherigen Ermittlungen zufolge kam der Radfahrer aus Richtung Erlenbach und bog gegen 19.20 Uhr an der Einmündung zur L389 nach links in Richtung Otterbach ab.

Dabei nahm der Mann jedoch einem Pkw die Vorfahrt, der von Otterberg aus kommend geradeaus in Richtung Otterbach fuhr. Es kam zur Kollision, wodurch der Radler leichte Verletzungen erlitt. Der 54-Jährige wurde vorsorglich für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. |cri

Merkwürdige “Dellen” in der Fahrertür

A63/Börrstadt (ots) – Zwei ungewöhnliche Beschädigungen hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Montag an seinem Auto entdeckt. Weil ihm die beiden “Dellen” suspekt vorkamen, informierte er am Nachmittag die Polizei.

Nach Angaben des 68-Jährigen war er am Morgen mit seinem VW Golf auf der A63 von Kaiserslautern in Richtung Mainz gefahren, als er etwa gegen 7.50 Uhr in Höhe der Abfahrt Göllheim “dumpfe Geräusche” bemerkte. Weil er es für einen Vogelschlag oder einen technischen Defekt hielt, fuhr der Mann zunächst weiter. Als er aber etwas später an seinem Ziel ankam, entdeckte er die beiden “Dellen” in der Fahrertür. Aufgrund des Verdachts, dass es sich um Einschüsse von einem Luftgewehr handeln könnte, wandte sich der 68-Jährige an die Polizei.

Die Ermittler suchen nun weitere Zeugen, die am Montagmorgen an der A63 in Höhe Börrstadt/Göllheim verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter Telefon 0631 369-2250 jederzeit entgegen. |cri