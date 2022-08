Herborn – A 45: Ausweichmanöver endet in Leitplanke –

In Höhe der Anschlussstelle Herborn-West prallte heute Morgen (09.08.2022) eine Seatfahrerin gegen die Leitplanke der Sauerlandlinie. Die 48-Jährige trug leichte Verletzungen davon – eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung. Die Herbornerin fuhr gegen 07.50 Uhr an der Anschlussstelle in Richtung Hanau auf. Auf dem rechten der beiden Fahrstreifen fuhr ein Sattelauflieger. Sie fädelte sich hinter diesem Lkw vom Beschleunigungsstreifen auf den rechten Fahrstreifen ein. Von diesem wiederum wechselte sie weiter auf den linken der beiden Fahrstreifen. Hierbei übersah sie einen dort herannahenden Mercedes, bremste stark ab und wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß mit dem Benz zu vermeiden. Anschließend prallte sie gegen den vor ihr fahrenden Sattelauflieger, geriet mit ihrem Ibiza ins Schleudern und krachte in die Mittelleitplanke. Die Herbornerin gibt an, dass der Benzfahrer mit sehr hoher Geschwindigkeit auf seinem Fahrstreifen unterwegs war. Der 31-jährige Eschenburger im Benz blieb unverletzt – ebenso der in den Niederlanden lebende 43-jährige Brummifahrer. Motoröl auf den Fahrstreifen machten eine Vollsperrung an der Unfallstelle erforderlich. Ab 08.35 Uhr konnte der Verkehr einspurig über den Standstreifen vorbeigeführt werden. Nach der Reinigung der Fahrbahnen wurden die Fahrstreifen gegen 10.20 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Bis dahin bildete sich ein Rückstau von rund sechs Kilometer Länge. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Angaben zum Sachschaden sind derzeit noch nicht möglich.

Driedorf: Berauscht gefahren –

Gestern am späten Abend (08.08.2022) stoppten Herborner Polizisten einen unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer. Der 49-Jährige war um kurz vor Mitternacht mit seinem Mazda auf der Haigerer Straße unterwegs. Ein Drogenschnelltest wies dem Driedorfer die Einnahme von Kokain nach. Es folgte eine Blutentnahme durch einen Arzt auf der Herborner Wache. Anschließend durfte der Drogenfahrer die Polizeistation wieder verlassen.

Aßlar: Aus dem Kofferraum bedient –

Auf dem Parkplatz der Lebensmittelmärkte des Gewerbegebietes „Walbergraben“ griff ein dreister Dieb in den Kofferraum eines nicht verschlossenen Golfs. Die Besitzerin hatten ihren Einkauf im Kofferraum verstaut und brachte nun den Einkaufswagen zurück. Allerdings versäumte sie es ihren grauen Golf abzuschließen. Der Dieb öffnete den Kofferraum und schnappte sich die blaue Handtasche der Aßlarerin. Er erbeutete unter anderem rund 35 Euro Bargeld, Personaldokumente, Kundenkarten sowie ein I-Phone. Hinweise zu dem Dieb nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Solms-Burgsolms: In Reifen gestochen –

In der Nacht von Sonntag (07.08.2022) auf Montag (08.08.2022) beschädigte ein Unbekannter einen Reifen eines in der Lahnstraße geparkten Skodas. Zwischen 20.10 Uhr und 07.30 Uhr parkte der blaue Fabia in Höhe der Hausnummer 56. Der Täter trieb einen spitzen Gegenstand in die Flanke eines Reifens. Hinweise zu dem Täter oder zu Personen, die dort in diesem Zusammenhang auffielen, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Kabelummantelungen an der Lemp entsorgt

Ehringshausen – Kölschhausen: Die Ummantelungen größerer Kabelquerschnitte luden unbekannte Umweltsünder an der Lemp zwischen Ehringshausen und Kölschhausen ab.

Die Diebe nutzten einen Feldweg, der in Höhe der Lemptalbrücke der A45 in Richtung des Flusses „Lemp“ führt. Kurz hinter einer Brücke warfen sie die Isolationsummantelung samt eines sogenannten weißen „Big-Packs“ sowie mehrerer Kunststofftaschen ins Gebüsch.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

Wer hat die Täter beim Entladen beobachtet?

Wer kann sonst Angaben zur Herkunft der Kabel oder der Taschen

machen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Bodycam dokumentiert halsbrecherische Flucht – Wer wurde vom Rollerfahrer am Samstagnachmittag genötigt oder gefährdet?

Herborn und Dillenburg: Herborner Polizisten nahmen am Sonntagnachmittag (07.08.2022) einen 16-jährigen Rollerfahrer fest. Er hatte sich mit der Polizei eine halsbrecherische Verfolgungsfahrt von Herborn nach Dillenburg geliefert. Die Ermittler suchen nun Betroffene die von dem Jugendlichen auf seiner Flucht genötigt oder gefährdet wurden.

Gegen 14.40 Uhr fiel der Streife an der Ampel des Schießplatzes ein Rollerfahrer auf. Die Polizisten entschieden sich den Biker zu kontrollieren, der von der Ampel aus auf der Walther-Rathenau-Straße in Richtung Bahnhof fuhr. Dieser ignorierte Blaulicht und akustische Anhaltezeichen und fuhr mit bis zu 85 km/h über die Rotlicht zeigende Ampel an der Bahnhofstraße. Anschließend bog er links in Richtung Kaiserstraße ab, in der Sackgasse fuhr er über den Gehweg auf die Prof.-Sell-Straße und von dort durch den Kreisverkehr in die Burger Landstraße. An der Einmündung der Straße „Bürgermeisterwiese“ ignorierte er ebenfalls das für ihn geltende Rotlicht und beschleunigte wiederum auf 85 km/h. In Burg führte seine Flucht durch den Kreisel, in die Burger Hauptstraße und auf dem dortigen Radweg weiter über Niederscheld nach Dillenburg. Über die gesamte Strecke gab er Vollgas und reagierte nicht auf die ihm folgenden Polizisten.

In der Frankstraße in Dillenburg verloren die Ordnungshüter den Biker aus den Augen. An der Einmündung Hof-Feldbach-Straße und Königsberger Straße kam ihnen der Biker wenig später zu Fuß mit dem Helm in der Hand entgegen. Als er die Streife entdeckte, nahm er sofort wieder Reißaus und rannte über einen Trampelpfad, der parallel zur Hof-Feldbach-Straße verläuft, davon. Ein Kollege folgte ihm zu Fuß. Offensichtlich hatte der junge Mann seinen Roller im Gebüsch versteckt, startete ihn und fuhr mit zunehmender Geschwindigkeit – auf dem etwa 1,50 Meter breiten Trampelpfad – direkt auf den Polizisten zu. Dieser sprang geistesgegenwärtig zur Seite und konnte so im letzten Moment einen offensichtlich vom Fahrer beabsichtigten Zusammenstoß mit dem Roller verhindern. Hierbei schaffte es der Polizist noch, dem Biker einen Stoß zu versetzen. Dieser verlor die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte zu Boden.

Auf dem Boden liegend, konnte der Fahrer widerstandslos festgenommen werden. Der 16-jährige Herborner ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem ist der Roller getunt und fährt deutlich schneller als erlaubt. Promille- und Drogenschnelltest verliefen negativ. Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der Jugendliche in die Obhut seiner Mutter übergeben. Die Bodycam des Polizisten zeichnete den Vorfall auf. Eine Bereitschaftsstaatsanwältin stufte den Vorfall als ein versuchtes Tötungsdelikt ein.

Die Ermittler der Herborner Polizei bitten Verkehrsteilnehmer, die durch die gefährliche und rücksichtslose Fahrt des Jugendlichen am Samstagnachmittag zwischen Herborn und Dillenburg genötigt oder gefährdet wurden, sich unter Tel.: (02772) 47050 zu melden