Mit 2,9 Promille auf Kreisstraße im Pkw eingeschlafen: Polizei nimmt Autofahrer fest

Kaufungen (Landkreis Kassel):

Die Sorge anderer Verkehrsteilnehmer um einen regungslosen Mann auf dem Fahrersitz eines stehenden Autos auf der K 6 zwischen Kaufungen und Nieste führte in der vergangenen Nacht zum Ende einer gefährlichen Trunkenheitsfahrt mit 2,9 Promille. Der Autofahrer war dort mutmaßlich aufgrund seines sehr hohen Alkoholisierungsgrades am Steuer seines Pkws eingeschlafen. Andere Autofahrer hatten wegen des Wagens, der mitten auf der Kreisstraße mit laufendem Motor und eingeschaltetem Fernlicht stand, angehalten. Nachdem der scheinbar bewusstlose Mann auf dem Fahrersitz auf Klopfen und Rufen nicht reagierte, alarmierten die besorgten Verkehrsteilnehmer gegen 23:20 Uhr den Rettungsdienst und die Polizei. Schnell stellten die hinzugeeilten Einsatzkräfte fest, dass der Fahrer nur tief und fest geschlafen hatte, dafür aber so stark unter Alkoholeinfluss stand, dass er nach dem Aussteigen aus dem Fahrzeug von den Polizisten gestützt werden musste. Der Atemalkoholtest förderte schließlich den hohen Promillewert zutage, weshalb der 64-Jährige die Beamten zur Blutentnahme mit zur Dienststelle begleiten musste. Gegen den Mann aus Kaufungen wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Unbekannte sprühen Graffiti an Behördengebäude: Zeugen gesucht

Kassel-Unterneustadt: Unbekannte haben am Wochenende die Fassade eines Behördengebäudes in Kassel mit den Schriftzügen „Antifa“ und „ACAB“ besprüht. Der durch das ca. 60 Quadratmeter große Graffiti angerichtete Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen vierstelligen Betrag. Aufgrund der erkennbar politischen Tatmotivation werden die weiteren Ermittlungen bei der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt. Die Kriminalbeamten suchen nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme in der Mühlengasse eingesetzte Streife des Polizeireviers Ost berichtet, hatten die Täter die direkt am Fuldaufer gelegene Steinwand des städtischen Behördengebäudes mit schwarzer und roter Farbe besprüht. Die Tatzeit lässt sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf den Zeitraum zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und den gestrigen Montagmorgen, 7 Uhr, eingrenzen.

Zeugen, die am Wochenende im Bereich des Tatorts etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Vandalismusschaden am Bahnhof Borken

Borken (Schwalm-Eder-Kreis) – Bislang Unbekannte haben am Bahnhof Borken,

am Bahnsteig 1, die Scheiben eines Warteunterstandes zerstört. Der eingetretene

Sachschaden beläuft sich nach ersten Ermittlungen auf rund 1000 Euro. Ein

Bahnmitarbeiter stellte den Schaden am vergangenen Montag (8.8.) fest und

erstattete Strafanzeige bei der Bundespolizei.

Die genaue Tatzeit steht noch nicht fest und muss noch ermittelt werden.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht!

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561

81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Unbekannte brechen in Schnellrestaurant ein und flexen Tresor auf: Zeugen in Vellmar gesucht

Vellmar (Landkreis Kassel): Unbekannte sind in der Nacht zum gestrigen Montag in ein Schnellrestaurant in Vellmar eingebrochen. Dabei gingen die Täter mit schwerem Gerät vor und durchbrachen eine Wand zum Büro, wo sie den Tresor mit einer Flex öffneten. Mit dem darin befindlichen Bargeld flüchteten die Einbrecher letztlich unerkannt. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder ein möglicherweise genutztes Fahrzeug geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung in der Straße „Lange Wender“ eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, ereignete sich die Tat nach Auswertung der Sicherheitstechnik um 2 Uhr. Die unbekannten Täter waren über ein Fenster des Autoschalters in das Gebäude eingebrochen. Anschließend durchbrachen sie mit mitgebrachtem Werkzeug gewaltsam die Wand zum Büro, wo sie den Tresor aufflexten. Über das Einstiegsfenster flüchteten die Einbrecher mit ihrer Beute wieder nach draußen und weiter in Richtung einer angrenzenden Autowaschanlage, wo sich ihre Spur verliert. Der durch das Vorgehen der Täter angerichtete Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro.

Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo bitten Zeugen, die in der Nacht zum Montag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Schnellrestaurants beobachtet haben, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei zu melden.