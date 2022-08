Kostenlose Fahrradcodierung beim Polizeiposten Rotenburg – Jetzt anmelden

Hersfeld-Rotenburg (ots) – Kostenlose Fahrradcodierung beim Polizeiposten Rotenburg – Jetzt anmelden Rotenburg. Die Polizeistation Rotenburg bietet am kommenden Montag (15.08.) in der Zeit von 10-15 Uhr eine kostenlose Fahrradcodierung auf dem Gelände der Polizeistation in Rotenburg, Hainweg 3, an. Die Terminvergabe erfolgt ab sofort unter der Telefonnummer 06623/937-0. Eine Voranmeldung ist zwingend erforderlich.

Eine individuelle Fahrradcodierung kann dazu beitragen, mögliche Fahrraddiebe abzuschrecken und die Zuordnung eines aufgefundenen Fahrrades zu seinem rechtmäßigen Besitzer zu erleichtern. Aber auch die richtige Sicherung des Rades ist wichtig. Deshalb noch ein paar Tipps ihrer Polizei:

Nutzen Sie stabile Fahrradschlösser!

Schließen Sie ihr Fahrrad immer an etwas Unbeweglichem an!

Sichern Sie immer Vorder- und Hinterrad!

Schreiben Sie sich die Rahmennummer auf!

Wichtig! Zur Registrierung benötigen Interessierte einen Eigentumsnachweis und ein gültiges Personaldokument (Personalausweis oder Reisepass). Wir weisen darauf hin, dass Fahrräder mit Carbonrahmen leider nicht codiert werden können. Bei Pedelecs oder E-Bikes bringen Sie bitte den Schlüssel für den Akku mit. Für die Codierung muss sich ihr Fahrrad in einem gesäuberten Zustand befinden.

Das Wichtigste noch einmal im Überblick:

Was? Kostenlose Fahrradcodierung

Wann? Montag (09.08.), 10 bis 15 Uhr Wo? Polizeistation Rotenburg, Hainweg 3, 36199 Rotenburg an der Fulda Terminvergabe? Ab sofort unter 06623/937-0.

Einbruch auf Baustellengelände

Hünfeld. Unbekannte öffneten zwischen Freitagnachmittag (05.08.) und Sonntagabend (07.08.) den Bauzaun einer Baustelle in der Straße „Liethring“ im Ortsteil Nüst gewaltsam und betraten unbefugt das Gelände. Anschließend zapften die Langfinger rund 300 Liter Diesel aus einer mobilen Tankstelle und versuchten zwei Container aufzubrechen. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 600 Euro.

Zudem entstanden circa 150 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rollerfahrer entzieht sich Kontrolle – Hinweise erbeten

Schlitz. Ein bislang unbekannter Rollerfahrer entzog sich am Montag (08.08.), gegen 14 Uhr, einer Kontrolle durch eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes Schlitz. Nach einem kurzen Gespräch auf dem Verbindungsweg am Pfordter See zwischen der K 80 und Üllershausen flüchtete der Unbekannte. Die kontrollierende Ordnungspolizistin wollte den Mann bei dem Versuch stoppen, indem sie an den Rollerlenker griff. Daraufhin hielt er ihre Hand fest und beschleunigte sein Fahrzeug. Nach einigen Metern konnte sich die Frau lösen und blieb glücklicherweise unverletzt. Der Mann flüchtete auf einem dunkelblauen Roller mit grünem Versicherungskennzeichen unerkannt in Richtung Pfordt. Er kann wie folgt beschrieben werden: circa 25 bis 40 Jahre alt, normale Statur, keine Brille, helle Hautfarbe. Er sprach akzentfrei Deutsch. Bekleidet war er mit dunklen Klamotten, einem schwarzen Helm mit weißen Applikationen und Visier. Zudem führte der Mann einen schwarzen Rucksack mit Angeln mit leuchtend roten Schwimmern mit sich.

Personen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Schotten. Unbekannte Täter fällten in der Nacht zu Sonntag (07.08.), zwischen 00.40 Uhr und 3.45 Uhr, einen Baum auf der L 3348 zwischen Wingershausen und Schotten, der in Folge dessen auf die Fahrbahn fiel und durch die Straßenmeisterei beseitigt werden musste. Personen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder jeden anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Gartenhaus

Alsfeld. Indem sie die Holztür gewaltsam aufbrachen, verschafften sich unbekannte Täter zwischen Freitag (05.08.) und Montag (08.08.) Zutritt zu einer Gartenhütte in der Straße “An der Siechkirche”. Aus dem Inneren entwendeten sie Lautsprecherboxen der Marke Magnat, einen Verstärker der Marke Sony sowie ein Ladegerät für E-Zigaretten. An der Gartenhütte entstand ein geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. Ein Einfamilienhaus in der Görresstraße wurde in der Nacht zu Montag (08.08.) Ziel unbekannter Täter. Durch Zerstören eines Fensterglases gelangten die Einbrecher in den Wohnraum, welchen sie anschließend durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 800 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Roller gestohlen

Hünfeld. Einen schwarzen Roller des Herstellers Piaggio stahlen Unbekannte in der Zeit von Freitagabend (05.08.) bis Montagvormittag (08.08.) in der Bombergstraße im Ortsteil Großenbach. Zur Tatzeit stand das Zweirad im Wert von etwa 700 Euro im Hof eines Privatgrundstücks. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Firma

Bebra. Unbekannte versuchten am frühen Dienstagmorgen (09.08.), gegen kurz nach 0 Uhr, in ein gewerbliches Gebäude in der Auestraße einzubrechen. Glücklicherweise hielten die Sicherheitsvorkehrungen der Firma stand, sodass lediglich Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Ladung von Auflieger gestohlen

Alheim. Zwischen Samstag (06.08.) und Montag (08.08.) brachen Unbekannte die Schlösser eines Container-Sattelaufliegers auf und entwendeten Diebesgut in Höhe von rund 4.000 Euro. Zur Tatzeit stand der Auflieger mitsamt geladenen Fahrzeugteilen auf einem Parkplatz in der Borngasse im Ortsteil Heinebach. Es entstand darüber hinaus Sachschaden von circa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der K147

Ufhausen. Am Montagnachmittag (08.08.)gegen 15:30 Uhr kam es auf der K147 zwischen Ufhausen und Leibolz zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Ein 66-jähriger Mann aus Eiterfeld befuhr mit seinem Pritschenwagen die K147 in Richtung Leibolz. Als dieser einen vor ihm fahrenden Traktor überholen wollte, bog dieser nach links in einen Feldweg ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem sowohl der 66-jähriger Fahrer des Pritschenwagens, wie auch der 71-jährige Fahrer des Traktors verletzt werden. Beide werden mit hinzugerufenen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf circa 22.000 Euro.

Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Ronshausen – Am Sonntag (07.08.) in der Zeit zwischen 10.00 und 15.00 Uhr hatte ein 70jähriger Spangenberger seinen silbergrauen VW Tiguan auf dem Gästeparkplatz des Feriendorfes Machtlos am Bellersberg geparkt. Als er zu seinem PKW zurück kam, stellte er eine Unfallbeschädigung an der hinteren linken Fahrzeugseite fest. Ein anderer Verkehrsteilnehmer hat den Sachschaden verursacht und hat sich ohne seinen Pflichten nachzukommen von der Unfallstelle entfernt. Der Sachschaden am VW wird auf 1.500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher bzw. zum Unfallgeschehen bitte an die Polizeistation Rotenburg, auch telefonisch unter der 06623-9370.

Alheim – Am Sonntag (07.08.) gegen 18.10 Uhr fuhren 54-jähriger Rotenburger mit einem Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF) und ein 84-jähriger Heinebacher mit seinem PKW in der Ortslage von Heinebach auf der Nürnberger Straße in Richtung Ortsmitte. Das NEF befand sich in einer Alarmfahrt mit eingeschaltetem Blaulicht und Einsatzhorn. Der Heinebacher Fahrzeugführer verlangsamte seine Fahrt, um das Einsatzfahrzeug passieren zu lassen. Das NEF fuhr am PKW vorbei, um anschließend sofort nach rechts in die Straße Am Kalkofen einzubiegen. Da der PKW des Heinebachers langsam vor die Einmündung rollte musste der NEF-Fahrer weiter ausholen um einen Zusammenprall beider Fahrzeuge zu verhindern. Hierbei stieß er gegen die Grundstücksmauer des dortigen Eckgrundstücks. Zu einem Kontakt beider Fahrzeuge ist es nicht gekommen. Der Sachschaden am NEF und an der Grundstücksmauer wird auf insgesamt 2.000 Euro geschätzt.

Rotenburg/F. – Am Montag (08.08.) fuhr um 04.30 Uhr ein 26-jähriger Rotenburger mit seinem PKW die B83 aus Richtung Heinebach in Richtung Rotenburg. Kurz vor der Ortslage von Rotenburg querte ein Reh die Fahrbahn von rechts nach links. Der PKW-Fahrer konnte einen Zusammenprall mit dem Wildtier nicht vermeiden. Durch den Aufprall wurde das Reh getötet, am PKW entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Wildeck – Am Montag (08.08.) fuhr gegen 04.40 Uhr befuhr ein 53-jähriger Wildecker mit seinem PKW die L3251 aus Richtung Bosserode kommend in Richtung Hönebach. Kurz vor der Kuppe vor der Raßdorfer Senke überquerte ein Reh die Fahrbahn von links nach rechts. Das Wildtier wurde vom PKW angefahren, lief aber weiter in die angrenzende Feldgemarkung. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Da das angefahrene Wildtier nicht aufgefunden werden konnte, wurde der zuständige Jagdausübungsberechtigte zur Nachsuche verständigt.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Montag (08.08.) um 19.27 Uhr ereignete sich in Flieden im Kreuzungsbereich der Reinhardstraße/Im Weiher/Schlesierstraße ein Verkehrsunfall.

Eine 21jährige Fahrerin eines Opel aus Steinau an der Straße fuhr aus der Straße Im Weiher in den Kreuzungsbereich der Reinhardstraße ein und beachtete nicht die Vorfahrt einer 47-jährigen Audi-Fahrerin aus Flieden, welche die Reinhardstraße in Richtung Kellerei befuhr.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi gegen einen Fiat einer 58-jährigen Frau aus Flieden geschleudert, die in der Schlesierstraße an der Kreuzung wartete.

An allen 3 Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 25.000 Euro. Der Opel und der Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Fahrerinnen des Opel und Audi wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Feuerwehr Flieden war ebenfalls mit 2 Fahrzeugen und 17 Personen vor Ort.

Schwerer Verkehrsunfall im Bereich der Polizeistation Hilders

Am Montag, 08.08., ereignete sich gegen 12.25 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Landstraße 3068 in Dietges, auf der Wasserkuppenstraße.

Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte ein 40-jähriger Fahrer eines Rettungswagens, der aus Richtung Wasserkuppe kam, nach links auf das Gelände der Rettungswache abzubiegen. Hierbei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 58-jährigen Motorradfahrer aus Kirchheim. Der Motorradfahrer konnte dem abbiegenden Rettungswagen nicht mehr ausweichen und stieß mit seinem Kraftrad Hyosung GV 650 gegen das Heck des abbiegenden Fahrzeugs.

Durch das Unfallgeschehen wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Dieser musste in der weiteren Folge nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger bestellt.

Roller-Fahrer verunglückt

Fulda. Ein 20-jähriger Roller-Fahrer aus Eichenzell wurde bei einem Unfall am Montag (08.08.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 21.20 Uhr in Fulda die L 3307 aus Richtung Bronnzell kommend in Richtung Eichenzell. In Höhe km 0,75 verlor er aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Er wurde in eine Klinik gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro.

Zwei Personen bei Zusammenstoß verletzt

Hosenfeld. Am Dienstag (09.08.), gegen 07.20 Uhr, ereignete sich in Hosenfeld-Hainzell ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer und eine Person leicht verletzt wurde. Ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Kalbach war mit seinem Wagen auf der St.-Anna-Straße aus Schletzenhausen kommend in Richtung Kirchbergstraße unterwegs.

Zum gleichen Zeitpunkt befuhr eine vorfahrtsberechtigte 50-jährige Pkw-Fahrerin aus Hainzell die Hahingusstraße. Im Einmündungsbereich Kirchbergstraße/Hahingusstraße kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der 51-jährige Pkw-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt.

Die 50-jährige Pkw-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen.

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden von rund 10.000 Euro.

