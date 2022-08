Neustadt: „Sommerliche Nachlese“ von TeXtur in der GALERIE MAXX am 02. September 2022

Neustadt an der Weinstraße – Der Fotokünstler Peter Hofmeister und der Schriftsteller Michael Saenger (TeXtur-Mitglied) lernten sich, wie kann es anders sein, im Neustadter Kaffee Bohne kennen. Schon beim ersten Cappuccino war klar: „Wir machen was zusammen!“ Die GALERIE MAXX ist der beste Ort dafür, weil Kreativität aus Zeiten der Pandemie eine Bühne braucht.

Nicht zuletzt in den Tagen der ´Lockdowns` sind neue Bücher entstanden, neue Texte und neue Fotografien. Die Reminiszenz an ´alte Zeiten` kommt vom Plattenspieler. Jede Autorin und jeder Autor hat sich für ein Musikstück entschieden, das zu den Texten passt. So lässt Jürgen de Bassmann zu seinen drei neuen Gedichten „Gretchen“ von Nina Hagen einspielen. Oliver Steinke hat sich für Led Zeppelin entschieden. Sein Beitrag stammt aus dem neuen Buch Brachvogelweg 92. Aufgelegt werden unter anderem auch Vivaldi, Hein und Oss, The Dubliners, Josef Schmidt, Pink Floyd.

Die Lesung des Autorennetzes umfasst auch Texte von Katharina Dück, Christel Heil, Usch Kiausch, Ute Kliewer & Wolfgang Allinger, Dieter Kreiner und Katrin Sommer. Die kurzen musikalischen Takes von ´alten Scheiben` – etwa Stücke von Led Zeppelin und Nina Hagen – werden vermutlich Erinnerungen wecken und wie die Lesungen in den Ohren nachklingen.

Im Ambiente des Gewölbekellers der Galerie MAXX mit den Arbeiten von Peter Hofmeister (Fotografie) und Albert Vieten (Malerei) folgen Nonstop-Präsentationen in der Kombination von Wort, Musik und Kunst, wie sie für Veranstaltungen von TeXtur charakteristisch sind.

Eine Führung durch die Ausstellung wird in der ´Brezelpause` angeboten.

Wann?

Freitag, 2. September 2022 ab 19 Uhr

Wo?

Maximilianstraße 21, 67433 Neustadt an der Weinstraße

Parkmöglichkeiten?

Nicht auf dem Hof, sondern auf der nahen Festwiese und in der Wallgasse.

Kartenvorverkauf?

Bei der Buchhandlung Quodlibet und in der Neustadter Bücherstube

Eintritt?

8,- € pro Person