Karlsruhe – Betrunkener Fahrradfahrer stürzt nach Vorfahrtsmissachtung durch einen unbekannten Autofahrer – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Gegen 06.15 Uhr am Sonntagmorgen kam es in der

Haid-und-Neu-Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten

Fahrradfahrer.

Der 28-Jährige befuhr mit seinem Trekkingrad den am rechten Fahrbahnrand

befindlichen Radweg. Da ihm an der Einmündung zur Helmertstraße durch einen

bislang unbekannten Autofahrer die Vorfahrt genommen wurde, stürzte er bei dem

Versuch, dem Pkw auszuweichen. Zu einer Kollision zwischen dem Pkw und dem

Fahrradfahrer kam es nicht. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend

unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen leicht verletzten Radfahrer

und einen Sachschaden von geschätzten 50 Euro. Bei dem flüchtigen Pkw soll es

sich nach Angaben des Radfahrers um einen silbernen Kleinwagen eines vermutlich

asiatischen Fahrzeugherstellers handeln.

Bei der Unfallaufnahme stellten die hinzugerufenen Polizeibeamten bei dem

Fahrradfahrer Alkoholgeruch fest, weshalb sie bei ihm einen freiwilligen

Atemalkoholtest durchführten. Dieser ergab einen Wert von 1,24 Promille. In der

Folge musste der 28-Jährige eine Blutprobe abgeben.

Hinweisen zum Verkehrsunfall nimmt die Verkehrspolizei Karlsruhe unter der

Telefonnummer 0721 944840 entgegen.

Karlsruhe – Mann in psychischem Ausnahmezustand verursacht Polizeieinsatz

Karlsruhe (ots) – Ein 41-jähriger Mann löste am Montagmorgen einen

Polizeieinsatz im Landratsamt in der Beiertheimer Allee aus. Er befand sich in

einem psychischen Ausnahmezustand und wollte sich selbst mit einem Messer

verletzen.

Der nigerianische Staatsangehörige war gegen 8 Uhr in einem Büro im Erdgeschoß

des Landratsamtes und drohte, sich selbst mit einem Messer etwas anzutun. Der

anwesende Mitarbeiter der Behörde verließ unverletzt das Büro und verständigte

die Polizei. Polizeibeamten gelang es gegen 8.30 Uhr schließlich, den Mann zu

entwaffnen und zu fixieren. Der Mann wurde anschließend unverletzt aufgrund

seiner angeschlagenen psychischen Verfassung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Kronau – Zu schnell im Kreisverkehr – Autofahrer verursacht Unfall

Karlsruhe (ots) – Offenbar deutlich zu schnell im Kreisverkehr bei Kronau war am

Samstagabend ein 38-jähriger Fahrer eines Audi. Bei dem anschließenden Unfall

erlitt der Fahrer Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Ein Sachschaden in Höhe von etwa 75.000 Euro sowie Verletzungen die einen

Aufenthalt im Krankenhaus nach sich zogen, waren die Folge eines Unfalls am

Samstag gegen 23.50 Uhr auf der Landesstraße 555. Statt um den Kreisverkehr

herum fuhr der Mann nach den bisherigen Erkenntnissen gerade aus und somit über

den Kreisverkehr hinweg. Dabei hob das Fahrzeug des 38-Jährigen ab und kam neben

der Fahrbahn zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten des

Polizeireviers Bad-Schönborn fest, dass der Fahrer wohl unter Alkohol- und

Drogenbeeinflussung stand. Zudem steht im Raum, dass eine Fahrerlaubnissperre

bestand. Dies bedarf weiterer Ermittlungen. Eine Blutprobe wurde erhoben. Der

Fahrer muss nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

Bundespolizei fasst verurteilten und gesuchten Straftäter

Karlsruhe (ots) – Donnerstagabend (6. August) ist der Bundespolizei am

Karlsruher Hauptbahnhof ein verurteilter und gesuchter Straftäter ins Netz

gegangen.

Gegen 19:30 Uhr kontrollierten die Beamten den 33-jährigen kroatischen

Staatsbürger am Karlsruher Hauptbahnhof.

Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann mittels Haftbefehl polizeilich

gesucht wurde. Demnach hatte der 33-Jährige aus einer ursprünglichen

Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 3 Monaten wegen schweren Raubes noch 432 Tage

zu verbüßen.

Der Mann wurde anschließend einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Eggenstein-Leopoldshafen – Unbekannte entwenden Kupferstangen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte entwendeten am Samstag gegen 20.30 Uhr im Kopfweg

in Eggenstein ungefähr 1.000 Kilogramm Kupferstangen aus einem Vereinsheim.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand hebelten die Täter offenbar ein Fenster auf und

durchsuchten die Räumlichkeiten. In der Folge stahlen sie unter anderem

Kupferstangen im Wert von circa 5.000 Euro.

Der Polizeiposten Hardt hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bitte

beim Polizeirevier Karlsruhe Waldstadt unter 0721/967180 zu melden.

Feuerwehren und Rettungsdienst im Dauereinsatz

Landkreis Karlsruhe (ots)

Am Sonntag waren die Feuerwehren im Landkreis Karlsruhe bei mehreren Einsätzen gefordert. Auch für den Rettungsdienst im Stadt- und Landkreis Karlsruhe gibt es derzeit sehr viel zu tun. „Wir haben derzeit im Bereich des Rettungsdienstes eine Vielzahl von auch jahreszeitlich bedingten Notfalleinsätzen“, berichtet ein diensthabender Disponent in der Integrierten Leitstelle Karlsruhe (ILS). In der ILS gehen alle Notrufe für den Rettungsdienst und die Feuerwehreinsätze ein. Die Disponenten alarmieren die entsprechenden Einheiten und unterstützen diese bei der Abarbeitung der Notfälle. „Wir haben viel Notfälle durch Sport- und Spielunfälle, Wespen- und Insektenstiche, Stürze vom Fahrrad oder im häuslichen Umfeld und witterungsbedingt auch mehr Einsätze durch Infarkte und Kollapse“, wird weiter zum aktuell sehr hohen Einsatzaufkommen berichtet.

Für die Feuerwehren waren es Flächen- und Vegetationsbrände, die die Kameradinnen und Kameraden forderten. Am frühen Sonntagnachmittag brannte es bei Östringen-Odenheim auf einer Fläche von ca. 9 ha. Die Feuerwehren aus Östringen, Kraichtal und Bad Schönborn löschten den Brand. Das Feuer an der Straße zwischen Odenheim und Neuenbürg war noch nicht gelöscht, da musste die Freiwillige Feuerwehr Östringen zu einem ausgelösten Brandmelder in ihrer Stadt ausrücken. Hier konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Es konnte kein Feuer festgestellt werden.

Beim Fernsehturm im Stadtteil Wiesental wurde für die Freiwillige Feuerwehr Waghäusel ein Flächenbrand gemeldet. Tatsächlich brannten ca. 250 qm im Gleisbereich der Schnellfahrstrecke der DB im Übergang zum Abzweig der Schiene in Richtung Graben-Neudorf. Hier waren alle Feuerwehrabteilungen der Stadt Waghäusel zur Brandbekämpfung im Einsatz. Zur Sicherheit der Einsatzkräfte musste der gesamte Verkehr auf der Schienenstrecke und der angrenzenden Landesstraße (ehemals B 36) für den Löscheinsatz gesperrt werden.

Der Einsatz an der Bahn war noch nicht abgearbeitet, kam schon der nächste Einsatz für die Wehrleute aus Waghäusel. Auf dem Autobahneinsatzbereich der A 5 der Waghäuseler Feuerwehr hatte sich die Fahrbahnbankette auf einer Länge von 10m entzündet. Es wurden Fahrzeuge der Feuerwehr Kronau zur Unterstützung alarmiert. Der Brand hatte sich sehr schnell auf ein angrenzendes Waldstück ausgebreitet. Es mussten weitere Feuerwehren zur Unterstützung alarmiert werden. Die Feuerwehren aus Bruchsal, St. Leon-Rot aus dem Rhein-Neckar-Kreis und aus Östringen löschten gemeinsam diesen Brand. Auf der Autobahn kam es zu einem langen Stau, was auch die Anfahrt der Feuerwehrkräfte sehr behinderte.

Die Freiwillige Feuerwehr Stutensee hatte gleichzeitig den Brand in einem Fahrradschuppen zu löschen. Der direkt an das Haus angebaute Schuppen wurde von der Feuerwehr gelöscht und dort gelagerte Gasflaschen in Sicherheit gebracht. Weiter wurden verschiedene unklare Rauchentwicklungen gemeldet. Auch diese Alarme beschäftigten darüber hinaus weitere Feuerwehren im Landkreis.