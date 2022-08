Verkehrsunfall mit unbekanntem Geschädigten

Kirn (ots) – Am Montag 08.08.2022 um 16:20 Uhr beschädigte ein Linienbus beim Befahren der Obersteiner Straße (L182) in Fahrtrichtung Idar-Oberstein ein rechterhand geparktes Fahrzeug. Hierdurch kommt es vermutlich zur Kollision mit dem linken Außenspiegel eines PKW.

Da ein amtliches Kennzeichen des möglicherweise beschädigten Fahrzeugs bislang nicht bekannt ist, sucht die Polizeiinspektion Kirn den Halter des Unfall beteiligten Fahrzeugs.

Alleinbeteiligter Unfall mit schwer Verletztem

Bad Kreuznach (ots) – Am Donnerstag 04.08.2022 befährt gegen 17:50 Uhr ein 33-jähriger E-Scooter-Fahrer die Rheingrafenstraße in Bad Kreuznach, vom Kuhberg kommend in Fahrtrichtung Ringstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kommt dieser nach rechts an den Fahrbahnrand und kollidiert dort mit dem Außenspiegel eines parkenden PKWs. Durch den Aufprall zieht sich der Führer des Elektrokleinstfahrzeugs schwere Kopfverletzungen zu.

Am parkenden PKW entsteht Sachschaden im niedrigen 4-stelligen Bereich. Bei dem Verletzten kann durch die Streifenbesatzung Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein nachfolgend durchgeführter Test bestätigt dies mit dem Wert von 2,13 Promille. Im Rahmen der medizinischen Maßnahmen im Krankenhaus, wird dem Verletzten eine Blutprobe entnommen. Gegen den Unfallverursacher wird ein Strafverfahren eingeleitet.

Der Unfallhergang kann durch unabhängige Zeugen bestätigt werden. Es gibt demnach keine Hinweise auf eine Beteiligung eines weiteren Fahrzeugs bzw. einer weiteren Person.