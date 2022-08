Brand in einer Wohnung

Ludwigshafen (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Sonntag 07.08.2022 gegen 04 Uhr, eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Otto-Dill-Straße in Brand. Der Brand konnte gelöscht werden. Der 64-jährige Bewohner kam verletzt in ein Krankenhaus. Durch das Feuer entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Ludwigshafen (ots) – Ein 45-Jähriger fuhr am Sonntag 07.08.2022 gegen 21.17 Uhr, mit seinem Pkw vom Fahrbahnrand im Bereich der Wittelsbachstraße los und kollidierte mit einem bevorrechtigten 54-jährigen Pkw-Fahrer. Der 45-Jährige fuhr anschließend weiter ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Als die Polizei vor Ort den Verkehrsunfall aufnahm, erschien der Flüchtige erneut mit seinem Pkw an der Unfallstelle. Beim Erblicken der Polizei setzte er plötzlich mit seinem Pkw zurück und versuchte wieder zu flüchten.

Die Polizei nahm die Verfolgung auf und stellte den 45-Jährigen. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten schließlich Atemalkohol bei ihm fest (1,72 Promille). Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde direkt beschlagnahmt.