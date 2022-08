Landau (ots) – In der Nacht auf Samstag 06.08.2022 zwischen 02-04:30 Uhr, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl bei einem Energieversorgungsunternehmen in der Oskar-von-Miller-Straße im Norden von Landau. Entwendet wurden u.a. Metallteile, Bargeld sowie ein auffälliger orangefarbener Daimler-Benz Werkstattwagen mit dem amtlichen Kennzeichen LU-PW 400.

Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Fahrzeuge oder Personen in Tatortnähe wahrgenommen haben oder sonst Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Landau unter 06341/287-0 oder kilandau@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.