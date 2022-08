Landau (ots) – Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Sonntag 07.08. gegen 19 Uhr und Montag 08.08.22 um 08 Uhr, einen auffälligen Ford Mustang aus einer Tiefgarage in der Richard-Joseph-Straße im Süden Landaus. Bei dem entwendeten PKW handelt es sich um einen hochwertigen Oldtimer in grauer Farbe mit Tätowierstudio-Schriftzug an beiden Seiten.

Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Landau unter 06341/287-0 oder kilandau@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.