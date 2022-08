Waldsee (ots) – Am 19.07.2022 wurde ein 19-Jähriger aus einer Gruppe von 15-20 Personen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Waldsee angegriffen. Der 19-Jährige wurde durch Schläge und Tritte schwer verletzt. Er musste aufgrund der Verletzungen in einem Krankenhaus operiert werden.

Auch zwei 20-Jährige, welche dem 19-Jährigen helfen wollten, wurden leicht verletzt. Durch umfangreiche und intensive Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Gemeinsamen Sachgebietes Jugend in Ludwigshafen konnten 3 mutmaßlichen Haupttäter identifiziert werden. Es handelt sich um drei 16-Jährige aus Ludwigshafen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden gegen die 3 Jugendlichen U-Haftbefehle erlassen. Sie wurden am 03.08.2022 festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte die Haftbefehle in Vollzug. Die 3 16-Jährigen wurden anschließend in eine Jugendstrafanstalt verbracht.