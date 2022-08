Frankfurt-Nordend: Diagnose sorgt für Unmut

Frankfurt (ots) – (dr) Am Sonntagabend, den 07. August 2022, gegen 19:50 Uhr,

kam es im Frankfurter Nordend zu einem Einsatz, bei dem ein 34-jähriger Mann

Widerstand leistete.

Zuvor hatte der 34-Jährige einen Rettungswagen in die Sternstraße gerufen, da er

den Verdacht hatte, eine Lebensmittelvergiftung erlitten zu haben. Mit der

Diagnose der Rettungssanitäter, dass dies nicht der Fall sei, war er jedoch

nicht einverstanden und begann diese zu bedrängen und mit seinem Mobiltelefon zu

filmen. Die Sanitäter verließen daraufhin die Wohnung des Mannes. Gegenüber den

in der Folge hinzugezogenen Polizeibeamten verhielt sich der 34-Jährige

ebenfalls unkooperativ und weigerte sich, ihnen seinen Ausweis zu zeigen. Als

ihn die Beamten nach Ausweispapieren durchsuchten, sperrte er sich gegen die

Maßnahme, sodass sie ihn zu Boden brachten. Sie konnten seine Sperre lösen.

Mehrere der Anwohner wurden auf die Situation aufmerksam und filmten die

polizeiliche Maßnahme. Der 34-Jährige wurde im weiteren Verlauf in ein

Polizeifahrzeug gesetzt und begann in diesem gegen den Vordersitz zu treten. Die

Streife verbrachte ihn schließlich auf eine Polizeidienststelle. Nachdem seine

Identität geklärt werden konnte, entließen ihn die Beamten wieder. Der

34-Jährige erlitt Schürfwunden an den Händen. Die Polizeibeamten blieben

unverletzt.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach Handydiebstahl

Frankfurt (ots) – (th) Am Sonntagabend (07. August 2022) kam es im Frankfurter

Bahnhofsviertel zum Diebstahl eines Handys. Dank der Aufzeichnung der Tat auf

einer Sicherheitskamera konnte einer der beiden Täter kurz darauf durch eine

Streife identifiziert und festgenommen werden. Verletzt wurde niemand.

Der geschädigte 36 Jahre alte Mann saß zusammen mit seiner Begleitung im

Außenbereich einer Bar in der Münchener Straße, als eine männliche Person das

iPhone 13, welches auf dem Tisch lag, an sich nahm, und einem weiteren Täter

übergab. Anschließend rannten beide weg. Das Opfer versuchte einen der beiden

Täter festzuhalten, wurde jedoch von diesem weggestoßen. Nach einer Verfolgung

über mehrere Straßen verlor der Geschädigte ihn aus den Augen. Mittels

Videoaufzeichnung der Tat konnte einer der beiden Tatverdächtigen identifiziert

und kurz darauf im Bahnhofsviertel durch eine Streife festgenommen werden. Das

gestohlene Handy führte er nicht mehr bei sich.

Bundesautobahn 66: Sprinter kollidiert mit Leitplanke und kippt um

Frankfurt (ots) – (lo) Am Sonntagabend (07. August 2022) kam es auf der

Bundesautobahn 66 in Fahrtrichtung Miquelallee zu einem Verkehrsunfall mit einem

Mercedes Benz Sprinter. Kurz nach dem Nordwestkreuz Frankfurt verliert der

57-jährige Fahrer des Sprinters die Kontrolle. Grund dafür dürfte ein geplatzter

Reifen gewesen sein. Das Fahrzeug prallte gegen die Schutzplanke und schleuderte

auf die Hauptfahrbahn zurück, wo es seitlich umkippte. Der Fahrer des Sprinters

verletzte sich leicht und wurde vor Ort versorgt.

An dem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Es entstand eine Ölspur über

ca. 100 Meter auf allen Fahrspuren. Die BAB 66 musste für ca. 1 Stunde

vollständig gesperrt werden, wobei ein Rückstau von etwa drei Kilometer

entstand.

Frankfurt-Bockenheim: Verkehrsunfall mit Streifenwagen

Frankfurt (ots) – (lo) Am Sonntagfrüh (07. August 2022) kam es in der

Schloßstraße Ecke Ederstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem

Funkstreifenwagen der Frankfurter Polizei (Mercedes Vito) und einem Volkswagen

Golf.

Dazu befuhr die Streife mit Sondersignalen die Schloßstraße in Richtung Norden.

Zum gleichen Zeitpunkt befuhr der 32-jährige Golf Fahrer die Schloßstraße aus

Richtung Ederstraße kommend. An der Kreuzungsmitte Schloßstraße / Ederstraße

kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander und der Vito schleuderte noch

gegen den Absperrpfosten zur Straßenbahn. Bei dem Unfall wurden sowohl die drei

im Vito befindlichen Polizeibeamten als auch die Insassen des VW Golf (Fahrer

und 27-jährige Beifahrerin) leicht verletzt. Die Besatzung des Golf wurde in

umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Streifenbesatzung konnte ihren Dienst

weiter wahrnehmen. Beide Pkws waren nachdem Unfall nicht mehr fahrbereit und

mussten abgeschleppt werden.

Person in den Gleisen löst Polizeieinsatz aus und sorgt für erhebliche Beeinträchtigungen

Frankfurt am Main (ots) – Der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main wurde am

Samstagabend eine betriebsfremde Person außerhalb des Frankfurter Hauptbahnhofs

in den Gleisen gemeldet. Umgehend suchten Beamte der Bundespolizei den Bereich

ab und über die Deutsche Bahn wurde für alle Züge eine Langsamfahrt angeordnet.

Nach kurzer Absuche konnte der 40-jährige Mann aus Bad Homburg im Bereich der

Main-Neckar-Brücke in den Gleisen festgestellt und in Gewahrsam genommen werden.

Der taubstumme 40-Jährige ist, wie im Rahmen der Ermittlungen bekannt wurde,

psychisch labil. Die tatsächlichen Hintergründe für den Aufenthalt des Mannes in

den Gleisen sind bis dato unbekannt, doch um eine weitere Gefährdung zunächst

auszuschließen, wurde er in eine psychiatrische Klinik verbracht.

Durch den Einsatz erhielten 12 Züge insgesamt 151 Minuten Verspätung.

Aggressiver Reisender beleidigt und bespuckt Polizeibeamte

Frankfurt am Main (ots) – Weil ein 32-jähriger Mann aus Stadtprozelten

(Landkreis Miltenberg in Bayern) am Freitagabend in einem ICE von Dortmund nach

Frankfurt keinen Fahrschein vorweisen konnte und die Zugbegleiterin beleidigte,

wurden Beamte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Frankfurt eingesetzt.

Direkt nach der ersten Ansprache der Beamten entgegnete der 32-Jährige in

aggressiver Tonlage, dass die Polizei ihm nichts zu sagen habe und verweigerte

jegliche Angaben zu seiner Person.

Aus diesem Grund sollte der Mann zur Feststellung seiner Personalien zur Wache

verbracht werden. Da er sich ebenfalls weigerte den Beamten freiwillig und

eigenständig zu folgen, wurde er hierfür an beiden Seiten an den Armen ergriffen

und aus dem Zug zur Wache geführt. Hierbei spuckte der Mann den eingesetzten

Beamten mehrfach ins Gesicht und beleidigte auch sie.

Nach Feststellung seiner Personalien wurde der sichtlich alkoholisierte und

bereits polizeilich in Erscheinung getretene Mann entlassen. Die Ermittlungen

u.a. wegen Beleidigung und Körperverletzung wurden aufgenommen.