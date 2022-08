Haiger: Roller zu Boden geschleudert –

Auf mindestens 800 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein Unbekannter an einem in der Mühlenstraße geparkten Roller zurückließ. Das rot-weiße Motorrad mit dem Kennzeichen LDK-MR 21 stand dort am Sonntagabend (07.08.2022), zwischen 21.00 Uhr und 21.23 Uhr. Der Täter stieß das Bike der Marke „Fantic“ um. Hinweise zu dem Täter nehmen die Ermittler der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Dillenburg: Bus brennt aus –

Ein brennender Bus rief heute Morgen (08.08.2022) die Dillenburger Feuerwehr auf den Plan. Gegen 06.40 Uhr war der nur mit dem Fahrer besetzte Bus von der Kasseler Straße in Richtung Manderbach unterwegs. Hier bemerkte der Fahrer zunächst einen Leistungsverlust des Motors und entdeckte anschließend Qualm vom Motor emporsteigen. Eigene Löschversuche scheiterten. Die Brandbekämpfer rückte an und löschten das Feuer. Der Bus brannte komplett aus. Verletzt wurde niemand. Angaben zum Brandschaden können noch nicht gemacht werden – die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Der Bus musste abgeschleppt werden. Die Straßenmeisterei prüft, ob durch die Hitzeeinwirkung Schäden an der Fahrbahndecke zurückblieben.

Dillenburg: Spritztour mit geklautem E-Scooter –

In der Hauptstraße ließ ein Dieb am frühen Sonntagmorgen (07.08.2022) einen E-Scooter mitgehen. Der Besitzer schloss seinen schwarzen Roller der Marke „Ninebot“ gegen 01.30 Uhr im Biergartens einer Gaststätte an einen Sonnenschirm an. Als er gegen 03.55 Uhr zurückkehrte, musste er feststellen, dass der rund 500 Euro teure Roller verschwunden war. Diebe hatten das Schloss geknackt und waren mit dem E-Scooter davongefahren. Am Sonntagvormittag meldete sich der Wirt des Gasthauses bei den Dillenburger Ordnungshütern. Der Elektroroller „parkte“ in seinem Biergarten an einen Baum. Offensichtlich hatten die Täter diesen nach einer Spritztour wieder dort abgeliefert. Der Scooter ist schwarz und hat auffällig rote Bowdenzüge. Zudem ist das grüne Versicherungskennzeichen 451 DCR an ihm angebracht. Wer kann Angaben zu den Dieben machen? Wo ist der E-Scooter zwischen 01.30 Uhr und 11.50 Uhr aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Mittenaar-Bicken: In Lagerhalle eingestiegen –

Die Lagerhalle eines Forst- und Gartenbauservices in der Hauptstraße rückte am Ende der vergangenen Woche in den Fokus unbekannter Einbrecher. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Halle und ließen mehrere Sätze Winterreifen sowie eine Motorsense der Marke „Husqvarna“ im Gesamtwert von mehreren tausend Euro mitgehen. Die Aufbruchschäden summieren sich auf etwa 100 Euro. Zeugen, die die Täter in der Nacht von Donnerstag (04.08.2022) auf Freitag (05.08.2022) in der Hauptstraße beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Mittenaar-Offenbach: Reifen von Viehanhänger gelöst –

Unbekannte Täter lösten von einem in den Aar-Wiesen abgestellten Viehanhänger drei Schrauben von jedem Reifen. Der Anhänger stand vom 25.07.2022 (Montag) bis zum 01.08.2022 (Montag) unterhalb des Gewerbegebietes, das parallel zur Bundesstraße 253 verläuft. Glücklicherweise kontrollierte der Besitzer den technischen Zustand des Anhängers, bevor er den Anhänger belud. Die Herborner Polizei bittet Zeugen, denen in diesem Zusammenhang im genannten Zeitraum in den Aar-Wiesen Personen auffielen, sich unter Tel.: (02772) 47050 zu melden.

Ehringshausen – A45 – Leun: Mit Promille unterwegs / weitere Zeugen gesucht –

Mit einem Leitplankenunfall auf der A45 bei Ehringshausen machte ein 37-jähriger Promillefahrer auf sich aufmerksam. Ein besorgter Verkehrsteilnehmer hatte am Sonntagabend (07.08.2022), gegen 17.25 Uhr beobachteten, wie der Nissanfahrer im Baustellenberich zwischen Herborn und Ehringshausen auf der linken Seite die Schutzplanke touchiert hatte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er weiter. Der Zeuge setzte sich hinter den Nissan und hielt Kontakt mit der Polizei. An der Anschlussstelle Ehringshausen verließ der Unfallfahrer die Autobahn, durchfuhr Ehringshausen und lenkte in Richtung Leun. Hier geriet er mit seiner rechten Fahrzeugseite mehrfach auf die Bankette und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Nach Schilderung des Zeugen kam es hier auch zu Beinaheunfällen mit dem Gegenverkehr. In Leun ging die Fahrt in Richtung Leun-Lahnbahnhof und von dort in Richtung Braunfels in ebenso gefährlicher Fahrweise weiter. Letztlich stoppte eine Streife den grauen Nissan „Juke“ an einer Tankstelle. Der Braunfelser am Steuer pustete 2,13 Promille. Zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und durfte anschließend die Wetzlarer Wache wieder verlassen. Auf ihn kommen Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis sowie Verkehrsunfallflucht zu. Die Polizei sucht weitere Zeugen und bittet Verkehrsteilnehmer, die nach 17.25 Uhr auf der Landstraße zwischen Leun und Ehringshausen oder zwischen Braunfels und Leun-Lahnbahnhof durch den entgegenkommenden grauen Nissan „Juke“ gefährdet wurden, sich unter Tel.: (06441) 9180 bei der Wetzlarer Wache zu melden.

Ein Crash am Freitagabend (05.08.2022) an der Einmündung zur B49 forderte zwei Leichtverletzte. Gegen 20.15 Uhr wollte die 42-jährige Fahrerin eines Q2 von Wetzlar kommend nach links zur B49 abbiegen. Hierbei übersah sie einen aus Garbenheim herannahenden Ford Fiesta und nahm diesem die Vorfahrt. Der Audi und der Ford prallten ineinander. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Ford gegen eine hinter dem Q2 fahrende E-Klasse. Die in Butzbach lebende Unfallfahrerin klagte über Nackenschmerzen. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Gießener Klinik. Ihre 67-jährige Unfallgegnerin im Ford trug Prellungen davon, auch sie wurde von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus transportiert. Die 14-jährige Mitfahrerin im Audi und der 26-jährige Staufenberger in der E-Klasse blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Blechschäden schätzt die Polizei auf mindestens 15.000 Euro.

Solms-Burgsolms: Brand Hecke und Carport –

In der Nacht von Samstag (06.08.2022) auf Sonntag (07.08.2022) brannten in der Gutleutstraße eine Hecke sowie in der Folge ein Carport. Um 01.15 Uhr wurden Anwohner auf den Brand aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr. Die Flammen griffen von der Hecke auf einen Carport über. Die Feuerwehr Solms löschte den Brand. Angaben zur Höhe des Schadens sind derzeit noch nicht möglich. Die Polizei geht momentan davon aus, dass die Hecke vorsätzlich in Brand gesetzt wurde und sucht Zeugen: Wer hat vor der Brandentdeckung gegen 01.15 Uhr in diesem Zusammenhang in der Gutleutstraße Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.