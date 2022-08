Steffenberg – Leitpfosten herausgerissen

Immer mal wieder kommt es vor dass jemand Leitpfosten entfernt und dem Verkehrsteilnehmer damit die womöglich einzige nächtliche Orientierungshilfe nimmt. Die Polizei berichtet dann darüber und stellt auch klar, dass ein solches Handeln eine erhebliche Gefahr birgt und dass deshalb immer Ermittlungen wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr nach sich zieht. So ist das auch diesmal wegen der Entfernung von mehreren Leitpfosten auf der Landstraße 3042 zwischen Niedereisenhausen und Hommertshausen. Nach der Nachricht an die Polizei konnte diese die Begrenzungs- und Orientierungspfosten tatsächlich unbeschädigt finden und wiedereinsetzen. Die Meldung erreichte die Polizei am Sonntag, 07. August, um kurz vor 11 Uhr. Die Polizei sucht durch die Aktion etwaige Gefährdete oder Geschädigte und bittet um Hinweise zu Beobachtungen auf der Landstraße, die mit dem Entfernen der Pfosten zusammenhängen könnten. Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0

Stadtallendorf – Dieb nutzt offenes Autofenster und stiehlt Geldbörse

Ein Dieb nutzte im Luchgraben eine nicht vollends geschlossene Autoscheibe für einen Diebstahl. Er schaffte es, durch die Scheibe die Tür des grauen Pkw zu öffnen. Er stahl eine Geldbörse, nahm dann Bargeld, Bankkarte, Kreditkarte und einen Transponder heraus und warf die Geldbörse anschließend nicht weit vom Tatort entfernt weg. Sachdienliche Hinwiese zu verdächtigen Beobachtungen zur Tatzeit zwischen 14 Uhr am Samstag und 10 Uhr am Sonntag, 07. August, bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Stadtallendorf – Hölzerne Jesusfigur an Wegkreuz beschädigt

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten Unbekannte die Jesusfigur eines steinernen Wegkreuzes. Die Arme der Figur waren durchgebrochen und die Figur hing umgedreht lediglich noch mit den Füßen befestigt herunter. Das Kreuz steht an einer Kreuzung nahe dem Anwesen Lindenstraße 20. Die Tatzeit ließ sich eingrenzen auf die Zeit von Samstag auf Sonntag, 10. Juli, zwischen 22 und 06 Uhr. Bislang ergaben sich keine Täterhinweise. Nach ersten Ermittlungen fand in dem naheliegenden Schützenhaus in der Nacht keine angemeldete Feier statt. Jedoch dient der Parkplatz des Schützenhauses auch immer wieder als Treffpunkt. Wer hat in der fraglichen Zeit Personen in der Lindenstraße bemerkt? Wer kann Angaben zu Personen in der Nacht oder am Abend auf dem Parkplatz des Schützenhauses machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg – Unfallflucht in der Deutschhausstraße – Schaden an schwarzem A3-Kombi

Der Schaden an dem bei einer Unfallflucht beschädigten Audi A3 ist vorne links und vermutlich in vierstelliger Höhe. Der schwarze Kombi parkte zur Unfallzeit am Sonntag, 07. August, zwischen 13.30 und 16 Uhr nahe dem Anwesen Deutschhausstraße 1. Der Unfallhergang ist unbekannt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Flucht ohne Beute – Kripo sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Am Sonntag, 07. August, um etwa 13 Uhr, flüchtete ein Mann nach einem versuchten Überfall aus einer Bäckereifiliale in der Biegenstraße gegenüber vom Kino zu Fuß in Richtung Erlenring. Der Mann, vermutlich deutscher Herkunft, ist ca. 30 Jahre alt, etwa 175 Meter groß und hat dunkelblonde Haare. Er trug eine schwarze Basecap, eine schwarze Sonnenbrille, schwarzes T-Shirt mit gelber Aufschrift, schwarze Jeans und ebenfalls schwarze Sneaker. Er hatte die Bäckerei betreten, die beiden Angestellten mit einem Messerbedroht und in akzentfreiem Deutsch Geld gefordert. Einem Angestellten gelang es, die Polizei zu informieren. Letztlich flüchtete der Gesuchte ohne Beute. Die Angestellten blieben unverletzt. Wer kann aufgrund der Beschreibung Hinweise geben, die zur Identifizierung des Mannes beitragen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wolfgruben – Gefahren oder geschoben?

Ein Anrufer meldete der Polizei, dass zwei Personen beim Herumfahren mit einem Motorroller stürzten. Die Polizei fand aufgrund der abgegebenen Beschreibung den mutmaßlichen Rollerfahrer, der zudem leichtere Verletzungen hatte. Der 28-Jährige gab allerdings an, seinen erst kürzlich erworbenen Roller geschoben zu haben und dabei gestürzt zu sein. Nach einem positiven Alkotest mit über 1,5 Promille und Absprache mit der Staatsanwaltschaft stellte die Polizei den Zündschlüssel sicher und veranlasste eine Blutprobe. Die Polizei sucht jetzt weitere Zeugen sowie eventuell gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. Wer hat in der Nacht zum Freitag, 06. August, gegen 02 Uhr in Wolfgruben das Umherfahren eines Motorrollers gesehen oder gehört? Wer kann Angaben zu dem oder den Fahrern oder Mitfahrern machen? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Stadtallendorf – Scooterfahrer unter Drogeneinfluss

Am Sonntag, 07. August, um etwa 14 Uhr beendete die Polizei Stadtallendorf auf der Hauptstraße eine Fahrt mit einem E-Scooter, weil der 34 Jahre alte Fahrer unter Drogeneinfluss stand und das Gefährt offenbar nicht versichert war. Der Drogentest hatte auf THC reagiert, sodass die Polizei zusätzlich eine Blutprobe veranlasste.

Marburg – Haftbefehle vollstreckt – Festnahmen nach Personenkontrollen

Die Polizei nahm nach erfolgten Personenkontrollen in der Innenstadt zwei Männer fest, gegen die Haftbefehle vorlagen. Bereits am Donnerstag, 04. August, um 14.40 Uhr, kontrollierte eine Fußstreife an der Mensa insgesamt neun Personen. Am Ende der Kontrolle kam der Zehnte, ein 34 Jahre alter Mann ohne festen Wohnsitz hinzu. Auch ihn überprüfte die Polizei und stellte dabei fest, dass gegen ihn insgesamt vier verschiedene Haftbefehle vorlagen. Der Mann befindet sich nach seiner daraufhin erfolgten Festnahme mittlerweile in der Justizvollzugsanstalt. Die zweite Festnahme erfolgte am Samstag, 06. August, um 03 Uhr, vor dem Marburger Hauptbahnhof. Gegen den dort kontrollierten 23 Jahre alten Mann lagen zwei Haftbefehle vor. Freunde, die für ihn die geforderten Beträge und Verfahrenskosten beglichen, bewahrten ihn letztlich vor der Haft.