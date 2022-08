Gießen: Frau angefasst

Die Kripo in Gießen ermittelt wegen einer sexuellen Belästigung, nachdem ein unbekannter Mann am Sonntag, 7. August, eine vorbeigehende Gießenerin am Hintern anfasste. Die 24-Jähirge befand sich gegen 3.15 Uhr auf dem Weg nach Hause, als der Mann sie in der Löwenstraße, in Höhe einer Bäckerei, zunächst ansprach. Die Frau machte deutlich, kein Interesse zu haben, woraufhin er ihre Hand griff, und ihren Hintern berührte. Die Gießenerin rannte weg, der Mann ging in Richtung Katharinengasse davon. Er ist etwa 170cm groß, schlank, hat ein südländisches Erscheinungsbild und dunkle, glatte Haare. Er trug ein weißes Kurzarmhemd mit grünem, nicht näher bekannten Printmuster und eine dunkelblaue Jeanshose. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise: Wer hat den Vorfall gesehen? Wer kann die Angaben ergänzen? Wer kennt den beschriebenen Mann und kann Hinweise zu seiner Identität geben? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Biebertal- Fellingshausen: Hebelspuren an Haustür

Zwischen 8 Uhr und 14 Uhr versuchten Diebe am Freitag, 5. August, in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Berg einzubrechen und scheiterten an der Haustür. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt, die Kripo in Gießen bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Linden- Großen-Linden: Zwei Fahrräder entwendet

Zwei am Freibad in der Frankfurter Straße angeschlossene Fahrräder entwendeten Unbekannte am Freitag, 5. August, zwischen 15 Uhr und 17.15 Uhr. Die zwei Räder im Gesamtwert von etwa 1.500 Euro waren gemeinsam mit einem Kettenschloss gesicherten worden und bei der Rückkehr spurlos verschwunden. Mitteilungen zu verdächtigen Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0641-7006-3555 entgegen.

Gießen: Auto zerkratzt

Die rechte Seite eines geparkten Daimler zerkratzten Unbekannte zwischen 8 Uhr am Samstag, 30. Juli, und 15.30 Uhr am Freitag, 5. August. In diesem Zeitraum stand das Auto in der Karl-Keller-Straße. Das Beheben der Lackschäden dürfte 200 Euro kosten, die Polizei in Gießen bittet um Hinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Gießen- Wieseck: VW beschädigt

Einen in der Straße Am Kaiserberg geparkten grauen T-Roc zerkratzten Unbekannte am Sonntag, 7. August, zwischen 17.30 Uhr und 20.30 Uhr. Der entstandene Schaden beträgt etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord (Telefonnummer 0641/7006-3755).

Gießen: Diebstahl aus Auto

In der Marburger Straße entwendeten Diebe in der Nacht auf Samstag, 6. August, Kleidung, einen Rucksack und einen Laptop im Gesamtwert von etwa 3.000 Euro aus einem geparkten Auto. Am grauen Fiat entstanden offenbar keine Schäden. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 20.30 Uhr und 9 Uhr. Die Polizei in Gießen bittet um Hinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Gießen: Unfall zwischen Radfahrern

Zwei Fahrradfahrer kollidierten am Samstag, 6. August, auf der L3131 miteinander, beide verletzten sich dabei leicht. Vom Waldweg Schiffenberger Weg kommend beabsichtigte ein 44-jähriger Gießener gegen 18.15 Uhr die L3131 Richtung Knickschneise zu überqueren und übersah dabei offenbar einen auf der L3131 Richtung Gießen fahrenden 34-jährigen Gießener. Der 34-Jährige kam in ein Krankenhaus, an den Rädern entstanden leichte Schäden.

Grünberg: Tank aufgebohrt

Ersten Ermittlungen zufolge bohrten Diebe von unten den Tank eines im Stangenröder Weg geparkten Seat auf und zapften rund 50 Liter E5-Kraftstoff ab. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 80 Euro, zudem entstanden etwa 300 Euro hohe Schäden am schwarzen Leon. Die Beamten der Polizeistation Grünberg bitten um Hinweise: Wem sind zwischen 22 Uhr am Samstag, 6. August, und 9 Uhr am Sonntag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Stangenröder Weg aufgefallen? Hinweise an die Telefonnummer 06401/ 91430.

Gießen: Bei Probefahrt abgehauen

Ein angeblicher Kaufinteressent verabredete sich am Sonntag, 7. August, mit dem Verkäufer eines E-Mountainbikes, der das Inserat auf einem bekannten Kleinanzeigen-Portal veröffentlicht hatte. Gegen 19 Uhr nutzte der „Interessent“ eine angebliche Probefahrt in der Marktstraße, um mit dem 1.200 Euro wertvollen Telefunken-Rad abzuhauen. Als „Pfand“ ließ er ein wertloses Handy beim Verkäufer zurück. Der Unbekannte ist vermutlich Deutscher, 170cm groß und sein Alter wird auf Mitte 20 geschätzt. Er hat braune Haare, war gepflegt und hatte ein Muttermal auf der linken Gesichtshälfte. Er trug einen dunkelgrauen Pullover, eine lange graue „Levis“-Jeans und weiße Jordan Turnschuhe. Er hatte eine schwarze Umhängetasche dabei. Die Polizei in Gießen bittet um Hinweise: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kennt die beschriebene Person oder kann die Angaben ergänzen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641-7006-3555.

Gießen: Versicherung und Führerschein fehlten

Bei der Kontrolle eines E-Scooter-Fahrers in der Heinrich-Fourier-Straße stellten Polizeibeamte am Sonntag, 7. August, fest, dass der 30-Jährige weder die erforderliche Versicherung für das Fahrzeug noch einen benötigten Führerschein vorweisen konnte. Entsprechende Strafanzeigen waren die Folge.

Gießen: Kontrollen „Sicheres Gießen“

Im Zuge der Maßnahmen „Sicheres Gießen“ kontrollierten Beamtinnen und Beamte der Bereitschaftspolizei am Freitag, 5. August, während der Fußstreifen knapp zwei Dutzend Personen. Dabei stellten sie zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest, stellten die jeweiligen Kleinmengen an Drogen sicher und fertigten entsprechende Anzeigen.

Auch am Samstag, 7. August, unterstützte die Bereitschaftspolizei die Maßnahmen. Zwischen 17 Uhr und 23 Uhr führten die Polizeibeamten mehrere Personen- und Fahrzeugkontrollen durch und stellten in drei Fällen Drogenverstöße fest. Einer dieser kontrollierten Personen reagierte mit Bedrohungen und Beleidigungen auf die Kontrolle und fügte der Anzeige zum Drogenverstoß damit noch zwei weitere Straftaten hinzu.

In einem PKW fanden die Beamten eine geladene Schreckschusswaffe. Den Waffenschein des Besitzers stellten sie wegen Fälschungsverdacht zusammen mit der Waffe sicher, die Ermittlungen dazu dauern an.

Linden- Großen-Linden: Sieben Verletzte nach Unfall

Fünf leichtverletzte und zwei schwerverletzte Personen sowie eine Gesamtschadenshöhe von 13.000 Euro sind die Folge eines Unfalls, der am Sonntag, 7. August, gegen 13 Uhr in der Moltkestraße passierte. Ersten Erkenntnissen zufolge kam ein mit vier Personen besetzter VW Caddy auf der Moltkestraße Richtung Gießener Pforte aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem VW Golf, in dem drei Personen saßen. Die drei aus Linden kommenden Personen im Alter von 9, 49 und 55 Jahren kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Von den VW-Insassen kamen zwei Personen im Alter von 6 und 32 Jahren mit dem Verdacht auf schwere Verletzungen ins Krankenhaus, zwei weitere im Alter von 34 und 14 Jahren kamen leichtverletzt in die Klinik. Der Großteil von ihnen kommt ebenfalls aus Linden, eine der Personen wohnt im Ausland. Bei beiden Autos dürfte ein Totalschaden vorliegen, der jeweils eine Abschleppung notwendig machte.

Grünberg: Renault touchiert

Mit dem Außenspiegel eines roten Renault Twingo kollidierte am Samstag, 6. August, ein unbekannter Autofahrer und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von 200 Euro. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte er sich zwischen 18.45 Uhr und 18.55 unerlaubt vom Edeka-Parkplatz in der Gießener Straße. Die Grünberger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06401/ 91430).

Gießen: Mit VW kollidiert

1000 Euro hohe Schäden verursachte ein unbekannter Autofahrer, als er in der Goethestraße mit einem geparkten grauen VW Golf zusammenstieß. Anstatt sich um die Schäden zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte zwischen 16.15 Uhr am Freitag, 5. August, und 18 Uhr am Sonntag unerlaubt. Die Beamten der Polizeistation Gießen Süd bitten um Hinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Gießen: BMW im Parkhaus beschädigt

500 Euro hoch ist der Schaden, den ein unbekannter Autofahrer an einem geparkten, weißen 1er BMW hinterließ. Auf der ersten Ebene des Parkhauses Neustädter Tor in der Straße Neustadt entstanden die Schäden am Freitag, 5. August, zwischen 15.45 Uhr und 17 Uhr. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Beamten der Polizeistation Gießen Nord ermitteln wegen der Fahrerflucht und bitten um Hinweise an die Telefonnummer 0641/7006-3755.

Gießen: Frau angefasst

Die Kripo in Gießen ermittelt wegen einer sexuellen Belästigung, nachdem ein unbekannter Mann am Sonntag, 7. August, eine vorbeigehende Gießenerin am Hintern anfasste. Die 24-Jähirge befand sich gegen 3.15 Uhr auf dem Weg nach Hause, als der Mann sie in der Löwengasse, in Höhe einer Bäckerei, zunächst ansprach. Die Frau machte deutlich, kein Interesse zu haben, woraufhin er ihre Hand griff, und ihren Hintern berührte. Die Gießenerin rannte weg, der Mann ging in Richtung Katharinengasse davon. Er ist etwa 170cm groß, schlank, hat ein südländisches Erscheinungsbild und dunkle, glatte Haare. Er trug ein weißes Kurzarmhemd mit grünem, nicht näher bekannten Printmuster und eine dunkelblaue Jeanshose. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise: Wer hat den Vorfall gesehen? Wer kann die Angaben ergänzen? Wer kennt den beschriebenen Mann und kann Hinweise zu seiner Identität geben? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.