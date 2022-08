Felsberg: Einbrecher stehlen Fernseher und Laptop aus Wohnhaus

Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 03.08.2022, 15:26 Uhr bis 06.08.2022 In der Zeit von Mittwoch bis Samstag brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Unteren Birkenallee ein und stahlen Unterhaltungselektronik und Schlüssel. Die Täter gelangten auf nicht bekannte Weise in das Wohnhaus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie stahlen einen Laptop, einen Fernseher und diverse Schlüssel aus dem Wohnhaus. Der Wert der Beute steht zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Schwalmstadt-Ziegenhain: Versuchter Pflanzendiebstahl aus Gartencenter

Versuchter Einbruch in Gartencenter Tatzeit: 05.08.2022, 20:00 Uhr Mehrere Pflanzen versuchten unbekannte Täter am Freitagabend aus einem Gartencenter im Pfützentriesch zu stehlen. Die Täter schraubten eine Zaunmatte vom Außenzaun des Gartencenters ab und begaben sich auf das Gelände. Hier versuchten sie insgesamt 16 Kirschlorbeerpflanzen zu stehlen. Offensichtlich wurden sie vor dem Abtransport gestört, woraufhin sie ohne Beute flüchteten. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430

Homberg: Mehrere Pkw-Aufbrüche

Unbekannte Täter versuchen Pkws aufzubrechen Tatzeit: 05.08.2022, 19:30 Uhr – 06.08.2022, 19:30 Uhr und 07.08.2022, 03:50 Uhr Unbekannte Täter brechen mehrere geparkte Fahrzeuge auf und stehlen Zigaretten und eine Geldbörse mit Bargeld und Dokumenten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.500,- Euro. Die Täter schlugen bei einem grauen Volvo in der Bahnhofstraße die Scheibe der Fahrertür ein und stahlen aus dem Fahrzeug eine leere Zigarettenpackung. Eine volle Schachtel Zigaretten erbeuteten sie bei einem roten Skoda in der Ulmenstraße. Auch hier schlugen die Täter eine Scheibe ein. Im Birkenweg stahlen die Täter eine Geldbörse aus einem grauen Skoda, auch hier hatten sie zuvor eine Scheibe eingeschlagen. Im Stellbergsweg versuchten die Täter erfolglos die Tür eines schwarzen Ford und eines blauen VWs aufzubrechen. Die Türen wurden dabei erheblich beschädigt. In der Bahnhofstraße versuchten die Täter die Tür eines grauen Audis auszubrechen, hierdurch platzte die Scheibe und die Täter durchsuchten das Fahrzeug erfolglos nach Wertgegenständen. Am Morgen des 07.08.2022, um 03:50 Uhr schlug ein Täter die Scheibe der Beifahrertür eines grauen VW Caddy im Davidsweg ein. Der Täter flüchtete in Richtung Bahnhofstraße und anschließend weiter in Richtung der Kleingärten. Ein Zeuge konnte den Täter wie folgt beschreiben: Er ist männlich, ca. 170-180 cm groß und schlank. Er war bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem grauen Kapuzenpullover. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Fritzlar-Wehren: Unbekannte Täterin stiehlt Ersparnisse eines älteren Paares

Diebstahl aus Wohnung Tatzeit: 05.08.2022, 12:00 Uhr 14:00 Uhr Die Ersparnisse eines älteren Paares erbeutete eine unbekannte Täterin am Freitagmittag bei einem Diebstahl aus einer Wohnung in der Bachstraße. Die Täterin klingelte an der Wohnungstür und betrat nach dem Öffnen durch die Seniorin, ohne deren Zustimmung, die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Hier durchsuchte sie trotz mehrfach ausgesprochenen Verbots das Wohn- und das Schlafzimmer. Nach kurzer Zeit flüchtete die Täterin aus der Wohnung in Richtung Hauptstraße/ Ortsausgang. Nachdem der Lebenspartner der Seniorin kurze Zeit später wieder in die Wohnung kam, schilderte sie ihm den Vorfall. Er stellte daraufhin fest, dass das die Ersparnisse aus einer Geldkassette von der unbekannten Täterin gestohlen worden sind. Von der Täterin liegt folgende Beschreibung vor: Sie ist ca. 40 – 50 Jahre alt, hat eine kräftige, dicke Figur, hat kurze dunkel melierte Haare, ist klein und hat ein südosteuropäisches Aussehen. Zur Tatzeit war sie mit einer kurzen grauen Hose und einer weißen Bluse bekleidet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660