Korbach: Die Polizei-News

Volkmarsen – Hauswand beschmiert, Polizei sucht Zeugen

Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro richtet ein Unbekannter in der Zeit von Donnerstagmorgen (4. Juli) bis Freitagnachmittag (5. Juli) in der Bonifatiusstraße in Volkmarsen an. Er hatte eine Hauswand mit schwarzer Farbe besprüht und dabei zwei Herzen und die Buchstaben „N+D“ aufgebracht.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Bad Wildungen – Unbekannte brechen in Lebensmittelgeschäft ein und stehlen Zigaretten

In der Zeit von Samstagnachmittag (6. Juli) bis Montagmorgen (8. Juli) brachen bisher unbekannte Täter in ein Lebensmittelgeschäft in der Hauptstraße in Bad Wildungen ein.

Die Täter öffneten gewaltsam eine Tür und konnten so in das Geschäft einsteigen. Hier entwendeten sie mehrere Stangen Zigaretten und konnten unerkannt entkommen.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.