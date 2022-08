Drei Verletzte bei Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen am Auestadion

Kassel-Süd: Am heutigen Montagnachmittag kam es an der Kreuzung am Auestadion zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Mercedes auf zwei stehende Motorräder und zwei Pkw auffuhr. Nach bisherigen Informationen sind zwei Motorradfahrer und eine Sozia verletzt worden, zwei von ihnen schwer, aber offenbar nicht lebensbedrohlich. Die Verletzten wurden von Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs ist ein Gutachter in die Ermittlungen eingeschaltet worden.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, hatte sich der Unfall gegen 14:30 Uhr ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein 61-Jähriger aus Vellmar am Steuer eines Mercedes auf der Straße „Am Auestadion“ in Richtung Ludwig-Mond-Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er auf die beiden stehenden Motorräder auf, die hintereinander an der roten Ampel warteten. Der Mercedes stieß im weiteren Verlauf gegen zwei Opel, die vor den beiden Krädern an der Ampel standen. Der Mercedes, die zwei Motorräder und einer der beiden Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aktuell kommt es wegen der Bergungsarbeiten noch zu Verkehrsbehinderungen an der Unfallstelle.

Dunkler Kleinwagen flüchtet nach mutmaßlicher Fahrt über rote Ampel: Neunjähriger Fahrradfahrer gestürzt; Zeugen gesucht

Baunatal (Landkreis Kassel): Am Freitagabend kam es auf der Friedrich-Ebert-Allee in Baunatal zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein unbekannter Autofahrer einen neunjährigen Radfahrer touchierte und anschließend das Weite suchte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Pkw offenbar bei Rot gefahren und hatte den Jungen zu Sturz gebracht, als dieser gerade die grüne Fußgängerampel überqueren wollte. Der Junge blieb glücklicherweise unverletzt, aber sein Fahrrad wurde beschädigt. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können.

Wie der Neunjährige aus Baunatal den aufnehmenden Polizisten schilderte, wollte er gegen 21 Uhr die Straße an der Fußgängerampel nahe der Rudolf-Diesel-Straße überqueren. Als die Ampel für ihn Grün zeigte und er gerade losfuhr, kam von links der in Richtung Europaplatz fahrende Kleinwagen und stieß gegen das Vorderrad des Fahrrads. Der Junge kippte zur Seite und stürzte, während das Auto ohne anzuhalten weiterfuhr. Es soll sich um einen dunklen Kleinwagen gehandelt haben, der von einem etwa 30 Jahre alten Mann mit schwarzen Haaren gesteuert wurde.

Wer Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Raub mit Messer in Ehrsten: Kasseler Kripo erbittet Zeugenhinweise

Calden (Landkreis Kassel): Ein unbekannter Täter hat am Samstagabend in der Straße „Trift“ in Calden-Ehrsten eine Frau beraubt. Das Opfer hatte zuvor gegen 20 Uhr ihr Auto auf einem Grundstück geparkt und war gerade ausgestiegen, als plötzlich der Unbekannte vor ihr stand und unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld forderte. Nachdem die schockierte Frau ihr mitgeführtes Geld ausgehändigt und der Räuber dieses in eine Einkaufstasche gesteckt hatte, flüchtete er in Richtung Holzweg. Das Opfer alarmierte anschließend die Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Täter durch zahlreiche Streifen der Polizei führte bislang nicht zum Erfolg. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor:

35 bis 40 Jahre alt, ca. 1,85 Meter, schlank, kurze dunkelblonde

Haare, schmales Gesicht, sprach akzentfrei Deutsch,

osteuropäisches Erscheinungsbild.

Die Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo bitten Zeugen, die am Samstagabend in Ehrsten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich bei der Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Nach Raubtaten und Sexualdelikt auf Kasseler Hauptfriedhof: 29-jähriger Tatverdächtiger festgenommen und in U-Haft

Kassel: Am Samstag, dem 9. Juli 2022, war es auf dem Kasseler Hauptfriedhof innerhalb von zwei Stunden zu zwei Raubdelikten gekommen. In einem der beiden Fälle war die beraubte Frau zusätzlich von dem Täter in ein Gebüsch gezogen und anschließend Opfer eines Sexualdelikts geworden. Nach umfangreichen Ermittlungen der Beamten des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo, weiteren Untersuchungen und der Auswertung von Spuren ergab sich nun ein dringender Tatverdacht gegen einen 29-jährigen Mann. Die Kasseler Staatsanwaltschaft beantragte im weiteren Verlauf einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Verdächtigen. Im Rahmen gezielter Fahndungsmaßnahmen gelang der Polizei am Donnerstagabend schließlich die Festnahme des 29-Jährigen in Kassel. Er wurde daraufhin am Freitag einem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in U-Haft.

Der 29-Jährige ist dringend tatverdächtig, eine 73-Jährige an dem Samstagmorgen auf dem Friedhof überfallen und das Sexualdelikt begangen zu haben. Der Täter hatte sich der Seniorin von hinten angenähert, sie umklammert und verbal bedroht. Anschließend zog er die 73-jährige Frau in ein Gebüsch, wo er sie zu Boden warf, festhielt und es zu dem sexuellen Übergriff kam. Bevor der Täter flüchtete, entnahm er aus der Tasche des Opfers das Portemonnaie samt Inhalt. Der 29-Jährige ist ebenfalls verdächtig, knapp zwei Stunden zuvor eine 84-Jährige auf dem Friedhof beraubt zu haben. Der Täter hatte versucht ihr die Handtasche zu entreißen. Als sie sich wehrte und die Tasche festhielt, wurde die Seniorin zu Boden geschubst. Während die 84-Jährige stürzte, gelang es dem Täter, ihr die Tasche zu entreißen.

Der 29-Jährige war bereits bei der Fahndung am Tattag ins Visier der Polizei geraten. Die weiteren Ermittlungen und Auswertungen erhärteten nun den Anfangsverdacht gegen den Mann.

Die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen dauern derzeit an.

Einfamilienhaus in Lohfelden von Einbrechern heimgesucht: Kripo sucht Zeugen

Lohfelden (Landkreis Kassel): Unbekannte sind am Wochenende in Abwesenheit der Bewohner in ein Einfamilienhaus in der Lina-Morgenstern-Straße in Lohfelden eingebrochen. Die Täter hatten zwischen Samstagabend, 18:40 Uhr, und Sonntagmorgen, 11:30 Uhr, ein Fenster auf der Gebäuderückseite mit einem Hebelwerkzeug gewaltsam aufgebrochen und dadurch einen Sachschaden von 500 Euro angerichtet. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume des Hauses nach Wertsachen. Vermutlich durch das aufgebrochene Fenster flüchteten die Einbrecher wieder nach draußen, wo sich ihre Spur verliert. Ob die Täter etwas erbeuteten, ist bislang noch nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Unbekannter Täter nutzt geöffnete Fenster: Kripo sucht Zeugen in Bad Wilhelmshöhe

Kassel-Bad Wilhelmshöhe: In der Nacht von Freitag auf Samstag gab es in Kassel-Bad Wilhelmshöhe zwei Vorfälle, bei denen vermutlich ein und derselbe unbekannte Täter geöffnete Fenster nutzte, um ein Handy, ein Notebook und eine Geldbörse aus Wohnungen zu stehlen. In beiden Fällen wurden die Bewohnerinnen durch verdächtige Geräusche wach und sahen den Einbrecher noch flüchten. Die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Die erste Tat hatte sich gegen 2:55 Uhr in der Kunoldstraße, nahe der Bayernstraße, ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Täter durch das geöffnete Fenster in die Erdgeschosswohnung gegriffen und das dort liegende Handy gestohlen. Die Bewohnerin sah den Täter, einen jungen Mann mit dunkelgrüner Jacke, noch in Richtung Druseltalstraße flüchten.

Gegen 4:20 Uhr kam es dann zu der zweiten Tat in der Kirchditmolder Straße, Ecke Lange Straße, wo der Unbekannte auf ein Fensterbrett mit einer Brüstungshöhe von drei Metern kletterte und durch das geöffnete Fenster in die Hochparterrewohnung einstieg. Als die wachgewordene Bewohnerin den Täter anschrie, sprang dieser mit dem erbeuteten Notebook und dem Portemonnaie aus dem Fenster und flüchtete in Richtung Rammelsberg. Es soll sich um einen 20 bis 30 Jahre alten und 1,80 bis 1,85 Meter großen Mann mit athletischer Figur gehandelt haben, so das Opfer.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die in der Nacht zum Samstag im Bereich der Tatorte verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Zeugen von sexueller Belästigung und Raub in Kölnischer Straße gesucht

Kassel-Mitte: Zwei Unbekannte haben am gestrigen Sonntagmorgen eine 40-jährige Frau in der Kölnischen Straße, ggü. der Karthäuserstraße, sexuell belästigt und anschließend beraubt. Beamte des Kriminaldauerdienstes und des Polizeireviers Mitte waren gegen 5:25 Uhr wegen der Tat gerufen worden. Bei der Befragung der 40-Jährigen aus Melsungen gab diese an, dass sie zuvor auf dem Weg zum Hauptbahnhof war, als sie von hinten von den beiden späteren Tätern angesprochen wurde. Im weiteren Verlauf fassten ihr die Männer an das Gesäß, woraufhin sie sich wehrte und von den Tätern zu Boden gestoßen wurde, so das Opfer. Als die 40-Jährige dort lag, entrissen ihr die beiden Unbekannten die Handtasche und flüchteten in Richtung Innenstadt. Die Fahndung der Polizei verlief bislang erfolglos. Ein Passant hatte die Tasche am Sonntagmittag neben einer Rampe hinter dem Nordeingang des Bahnhofs gefunden und bei der Polizei abgegeben. Das Bargeld und das Handy des Opfers hatten die Täter herausgenommen, bevor sie sich der Handtasche entledigt hatten.

Beide Täter sollen 20 bis 23 Jahre alt und dunkelhäutig gewesen sein. Einer war 1,70 bis 1,75 Meter groß und trug ein grünes T-Shirt, der zweite war mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze bekleidet, so die 40-Jährige.

Zeugen, die den Raub möglicherweise beobachtet haben und den Ermittlern des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.