Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Schotten. Am Samstag (06.08.), gegen 8.15 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW Passat die Vogelsbergstraße in Richtung Nidda. Aus bislang unbekannter Ursache überfuhr dieser die dortige rote Ampel und stieß im Kreuzungsbereich mit dem Skoda Fabia einer 43-jährigen Pkw-Fahrerin, welche die Gedener Straße befuhr, zusammen. Bei dem Unfall verletzte sich die 43-jährige Fahrerin leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.500 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Schotten. Am Samstag (06.08.), gegen 18.30 Uhr, befuhr eine 18-jährige Motorradfahrerin mit Ihrer Kawasaki Z900 die Landesstraße von Rudingshain kommend in Richtung „Poppenstruth“. Im Bereich einer Linkskurve verlor sie aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihre Maschine, geriet auf die rechte Bankette und stieß anschließend gegen die dortige Böschung. Die 18-jährige Fahrerin kam zu Fall und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Einbruch in Vereinsheim

Homberg (Ohm). Mit einem Stein warfen unbekannte Täter zwischen Freitagabend (05.08.) und Samstagmorgen (06.08.) ein Fenster im Erdgeschoss eines Vereinsheims im Hoherbergsweg in Ober-Ofleiden ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden die Räumlichkeiten durchsucht, jedoch kein Diebesgut entwendet. Auch ein Fenster im Obergeschoss versuchten die Unbekannten einzuwerfen, dieses hielt dem Versuch jedoch stand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kamera aus Pkw gestohlen

Grebenhain. Indem sie die hintere rechte Fahrzeugscheibe einschlugen, gelangten unbekannte Täter am Samstag (06.08.), zwischen 11 und 14.15 Uhr, in den Innenraum eines auf einem Parkplatz zwischen Bermutshain und Ober-Moos abgestellten grauen Opel Astra. Sie entwendeten eine Digitalkamera im Wert von rund 50 Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 350 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw aufgebrochen

Schotten. Ein auf einem Parkplatz „Am Campingplatz“ in Rainrod abgestellter Pkw wurde am Samstag (06.08.), zwischen 14 und 15.45 Uhr, durch unbekannte Täter aufgebrochen. Die Täter schlugen die Fahrerscheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten aus dem Inneren einen braunen Lederrucksack. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fenster beschädigt

Bebra. Unbekannte Täter warfen zwischen Freitagabend (05.08.) und Samstagmittag (06.08.) mit einem Granitstein gegen ein zweifach verglastes Fenster eines Einfamilienhauses in der Luisenstraße. Die äußere Scheibe wurde durch den Aufschlag beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gaststätten

Bad Hersfeld. Eine unbekannte männliche Person mit schlanker Figur brach in der Nacht zu Samstag (06.08.) in zwei Gaststätten ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschaffte er sich jeweils Zutritt ins Gebäudeinnere, indem er mittels unbekanntem Gegenstand eine Fensterscheibe einschlug.

Zwischen 03.55 und 4.10 Uhr wurde in eine Gaststätte in der Frankfurter Straße und gegen 4.50 Uhr in eine weitere in der Straße „Hanfsack“ eingebrochen. In beiden Objekten wurden Bargeld entwendet. Zusätzlich war ein Huawei-Mobiltelefon sowie mehrere Flaschen alkoholische Getränke unter dem Diebesgut.

Der Täter wurde durch einen Zeugen beobachtet: Bekleidet war er mit einem weißen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jogginghose und weißen Turnschuhen mit schwarzen Applikationen im Fersenbereich. Er flüchtete in unbekannte Richtung und hinterließ einen Gesamtsachschaden von rund 1.200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bundespolizei ermittelt gegen mutmaßlichen Schleuser (FOTO)

Wildeck-Hönebach (Kreis Hersfeld-Rotenburg) / Fulda (ots) – Wegen des Verdachts

des Einschleusens von Ausländern ermittelt die Bundespolizeiinspektion Kassel

seit vergangenen Samstag (6.8.).

Bei einer PKW-Kontrolle auf der Autobahn bei Wildeck-Hönebach (Kreis

Hersfeld-Rotenburg) entdeckten Beamte der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

zwei 21 und 22 Jahre alten Syrer in Begleitung von drei Landsleuten. Die

Aufgegriffenen wurden nach ersten polizeilichen Maßnahmen zwecks weiterer

Ermittlungen dem Bundespolizeirevier Fulda übergeben.

Mitfahrer ohne Ausweisdokument unterwegs

Die drei 23- bis 37-jährigen Mitfahrer waren alle ohne Ausweispapiere unterwegs.

Ersten Ermittlungen zufolge startete die Fahrzeugbesatzung in Leipzig mit

Fahrziel Saarbrücken.

Der 21-jährige Fahrer des mutmaßlichen Schleuserfahrzeuges und der 22-Jahre alte

Beifahrer kamen nach den polizeilichen Maßnahmen wieder frei. Gegen den

21-Jährigen hat die Bundespolizeiinspektion Kassel ein Strafverfahren wegen des

Verdachts des Einschleusens von Ausländern eingeleitet. Ein mitgeführtes

Mobiltelefon des Mannes stellten die Bundespolizisten als Beweismittel sicher.

Die drei offensichtlich geschleusten Mitfahrer haben alle drei einen Asylantrag

gestellt.

Verkehrsunfall – 6000,- Euro Sachschaden

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 6000,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstag, dem 06.08.2022, gg. 10.10 Uhr in Fulda in der Dalbergstr. Höhe Hausnr. 14.

Eine 65-jährige Frau aus Hünfeld wollte mit ihrem PKW, einem BMW X3, von einem Parkplatz der Dalbergstraße 14 nach rechts auf diese einbiegen. Beim Einbiegen jedoch touchierte sie die dortige Sandsteinmauer. An dem PKW der Unfallverursacherin und auch an der Mauer entstand ein Sachschaden in einer Gesamthöhe von 6000,- Euro.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Am Samstag, dem 06.08.2022, gg. 10.10 Uhr befuhr ein grauer Kleinwagen die Goerdelerstraße aus der Straße Eichzagel kommend in Fahrtrichtung Weiherweg. In der Goerdelerstraße in Höhe Hausnr. 54 kam der oder die unbek. Fahrer/Fahrerin von der Fahrbahn ab, überfuhr die dortige Verkehrsinsel und beschädigte dabei ein Verkehrsschild. Anschließend entfernte sich der oder die Unfallverursacher/-in unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Die Polizei sucht nun Zeugen die nähere Hinweise geben könnten. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnr.: 0661-1050 zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 2500,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstag, dem 06.08.2022, gg. 12.29 Uhr in Fulda-Edelzell, Keltenstraße Höhe der Straße Stauferring.

Ein 84-jähriger Mann aus Neuhof befuhr mit seinem PKW, einem VW Caddy, die Keltenstraße aus Richtung Edelzell kommend in Fahrtrichtung Kaiserwiesen. Nach Zeugenangaben fuhr der 84-Jährige in Höhe der Straße Stauferring über die dortige Verkehrsinsel, beschädigte ein dort stehendes Verkehrsschild und einen dort stehenden Baum. Der Unfallverursacher fuhr ungehindert weiter ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Im Rahmen der eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte der 84-Jährige als Unfallverursacher ermittelt werden.

Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Verdacht der Verkehrsunfall- flucht.

Der 84-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern derzeit noch an.