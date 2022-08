Trio beraubt 56-Jährigen,

Limburg, Bahnhofsvorplatz, 04.08.2022, 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr

(pa)Auf dem Limburger Bahnhofsvorplatz wurde am Donnerstag ein 56-Jähriger gewaltsam um seine Wertsachen gebracht. Wie der Mann am Freitag zur Anzeige brachte, hielt er sich am Donnerstag zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofs auf. Dort sei er von drei unbekannten Männern geschlagen worden, die ihm zudem seine Geldbörse sowie sein Mobiltelefon entwendeten. Der Anzeigenerstatter konnte zum Tätertrio lediglich angeben, dass alle drei Männer eine dunkle Hautfarbe hatten. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06431) 9140 – 0 zu melden.

Auto auf Wanderparkplatz aufgebrochen, B456, Gemarkung Weilburg, Parkplatz Pfannstiel, 06.08.2022, 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

(pa)Am Samstag wurde auf einem Waldparkplatz bei Weilburg ein Pkw aufgebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen 14.00 Uhr und 18.00 Uhr auf dem Parkplatz „Pfannstiel“ an der B456 zwischen Weilburg und Grävenwiesbach. Ein Dacia Sandero war dort während einer Fahrradtour geparkt. Bei ihrer Rückkehr zum Fahrzeug mussten die Besitzer feststellen, dass jemand eine Seitenscheibe eingeschlagen und anschließend das Autoradio entwendet hatte. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Weilburg unter (06471) 9386 – 0 entgegen.

Alkoholisiert gegen Bordstein gefahren, Weilmünster, Laubuseschbach, Wolfenhäuser Weg, 07.08.2022, gg. 22.00 Uhr

(pa)In Weilmünster Laubuseschbach verursachte ein Autofahrer am Sonntagabend einen Sachschaden von rund 6.000 Euro. Gegen 22.00 Uhr befuhr ein 21-Jähriger den Wolfenhäuser Weg von Wolfenhausen kommend. In Höhe eines Supermarktes geriet der Mann mit dem Wagen zu nah zum Fahrbahnrand. Der BMW streifte den Bordstein auf über 100 Metern Länge, wodurch an dem 5er ein hoher Sachschaden entstand. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 21-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest zeigte daraufhin einen Wert von über 1,8 Promille. Der BMW-Fahrer, gegen den ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde, musste die Streife sodann für eine ärztliche Blutprobe zur Polizeidienststelle begleiten.

Nachtrag zu: Unbekannter Radfahrer schwer verletzt – Person wurde identifiziert

Der Zeugen-Aufruf vom Sonntag, 07.08.2022, 08:40 Uhr zur Identifizierung der unbekannten Person wird hiermit zurückgenommen.

Die Person konnte zwischenzeitlich identifiziert werden.