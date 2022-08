Zu weit aus dem Fenster gelehnt

Mainz (ots) – Am Sonntag 07.08.2022 gegen 06:45 Uhr, fuhr auf der Wormser Straße ein VW-Caddy einer Polizeistreife entgegen. Der Beifahrer dieses Fahrzeuges lehnte sich mit entblößtem Oberkörper während der Fahrt weit aus dem Seitenfenster. Der Funkstreifenwagen drehte und fuhr dem VW-Caddy hinterher. Dabei konnte festgestellt werden, dass der VW-Caddy etwa 100 km/h innerhalb der geschlossenen Ortschaft fuhr.

Im Rahmen der dann durchgeführten Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 21-jährige Fahrer aus Hessen unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab den Wert vom 0,98 Promille. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sicher gestellt.

Hätte sich der Beifahrer nicht so auffällig verhalten, wäre dem Fahrer wahrscheinlich die Kontrolle erspart geblieben. Aber das kommt eben dabei heraus, wenn man sich “zu weit aus dem Fenster” lehnt.

Mißbrauch von Notrufen

Mainz (ots) – Am Sonntag 07.08.2022 ab 22:20 Uhr, ging zunächst ein Anruf bei der Polizeiinspektion 1 ein. Der unbekannte, männliche Anrufer meldete, dass ein Mann an der Bushaltestelle in der Geschwister-Scholl-Straße eine Waffe auf ihn gerichtet hatte und anschließend einen Schuss in die Luft abgab. Er bat darum, dass man “schnell kommen soll”.

Mit mehreren Streifenwagen wurde das Gebiet abgesucht, ohne das etwas verdächtiges festgestellt werden konnte oder der Anrufer gefunden wurde. Passanten und Hausbewohner wurden gefragt, aber niemand hatte etwas von einem Schuss gehört.

In der Folge gingen noch 2 weitere Anrufe mit ähnlichem Inhalt bei der Polizeiinspektion 3 auf dem Lerchenberg ein. Die Polizei fertigte eine Anzeige wegen Missbrauchs von Notrufen.

Die Ermittlungen zu dem unbekannten Anrufer dauern an. Sollte er ermittelt werden, könnten ihm auch die Kosten des Polizeieinsatzes in Rechnung gestellt werden. Die Tat kann mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 1 Jahr bestraft werden.

Widerstand gegen Polizeibeamte

Mainz (ots) – Am Sonntag 07.08.2022 gegen 04:30 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung eine Schlägerei zwischen 2 Personen an der Ecke Parcusstraße/Bahnhofstraße auf. Durch die Polizisten wurde versucht die Parteien zu trennen, was vorerst nicht gelang. Erst als weitere Funkstreifen hinzu gezogen wurden gelang dies.

Ein 27-jähriger aus Mainz ließ sich jedoch nicht beruhigen, hielt keinen Abstand ein, gestikulierte wild mit dem Armen und reagierte nicht auf die Anordnung der Polizei. Der Mann musste mittels körperlicher Gewalt zu Boden gebracht werden.

Hierbei wurden sowohl der Mann als auch 2 Polizeibeamte leicht verletzt (Prellungen). Warum die Personen in Streit geraten sind, konnte nicht geklärt werden.

Schockanruf – Falsche Polizeibeamtin beinahe erfolgreicht

Mainz (ots) – Um ein Haar hätte der Anruf der falschen Polizeibeamtin, der am Freitag 05.08.2022 um die Mittagszeit bei einem 78-jährigen in Mainz einging, Erfolg gehabt. Zunächst war am Telefon eine weinende Frau zu hören, die sich als Ehefrau des Mannes ausgab. Das Gespräch wurde jedoch direkt von einer Frau übernommen, die sich als Polizeibeamtin der Mainzer Polizeiinspektion 1 ausgab.

Diese gab an, dass die Ehefrau des Mannes einen Unfall mit Todesfolge verursacht habe und nun in Untersuchungshaft müsste. Gegen eine Kaution in Höhe von 48.000 Euro könne sie jedoch bis zur Gerichtsverhandlung auf freien Fuß kommen.

Auf Anweisung der angeblichen Polizeibeamtin fuhr der Mann zu seiner Hausbank, erzählte der Bankmitarbeiterin eine falsche Geschichte wozu er das Geld brauche und liess sich das Bargeld auszahlen.

Die Übergabe des Geldes sollte beim Amtsgericht Wiesbaden erfolgen. Hierzu sollte ein weiterer Anruf eines angeblichen Staatsanwaltes aus Wiesbaden erfolgen. Während der Ehemann in seinem Fahrzeug auf diesen Anruf wartete, meldete sich seine tatsächliche Ehefrau, die wohlbehalten zuhause auf ihn wartete. Somit hatte sich der Betrug in letzter Minute aufgeklärt.

Hinweis der Polizei:

Die Polizei wird niemals dazu auffordern, eine Kaution zu zahlen. Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie auf! Rufen Sie ihre Angehörigen an und vergewissern sie sich, dass es ihnen gut geht.

Schwerpunktkontrollmonat der Polizei im August

Mainz (ots) – Wie bereits berichtet, führt das Polizeipräsidium Mainz im Monat August Schwerpunktkontrollen mit der Zielrichtung “Fahren unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss” durch. Hintergrund ist, dass es im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr zu einer deutlichen Steigerung bei Verkehrsunfällen unter Alkoholeinfluss kam.

In der ersten Kontrollwoche im Bereich der Bundesautobahnen 61 und 643 wurden insgesamt 94 Verkehrsteilnehmer kontrolliert (69 im PKW, 24 im LKW). Hierbei wurden ein Alkoholdelikt und sechs Drogendelikte beim Führen der Fahrzeuge festgestellt.

Die Fälle im Einzelnen:

Am 03.08.2022 um 13:40 Uhr wird eine 33-jährige Fahrzeugführerin an einer Kontrollstelle an der Autobahnauffahrt Mainz-Gonsenheim zur A643 kontrolliert. Sie gab auf Befragen an, am Vortrag Marihuana konsumiert zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Urintest reagierte positiv auf Betäubungsmittel.

An gleicher Kontrollstelle wurde ebenfalls ein 18-jähriger Fahrzeugführer angehalten. Beim ihm konnte starkes Lid-Flimmern und Zittern am Körper und an den Händen festgestellt werden. Der freiwillige Urintest reagierte ebenfalls positiv auf Betäubungsmittel.

Ein 26-Jähriger, der als nächstes an dieser Kontrollstelle einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde, zeigte vergrößerte Pupillen und glasige Bindehäute. Auch hier zeigte der Urintest ein positives Ergebnis auf Betäubungsmittel.

Bei einer Kontrolle an der Raststätte Hunsrück-West am 07.08.2022 fielen weitere drei Fahrzeugführer auf:

Ein 21-Jähriger, ein 19-Jähriger und ein 28-Jähriger in verschiedenen Fahrzeugen zeigten entsprechende Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln.

In den genannten 6 Fällen wurden jeweils Blutproben entnommen und Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz eingeleitet.

Im Rahmen eine Kontrolle an der Abschlussstelle Rheinböllen an der A61 wurde ein 21-Jähriger angehalten. Nachdem bei ihm Alkoholgeruch festgestellt wurde, zeigte der anschließend durchgeführte Alkoholtest einen Wert von 0,92 Promille. Blutprobe und Ordnungswidrigkeitenverfahren waren auch hier die Folge.

Des Weiteren kam es zu sieben sonstigen Strafanzeigen und 22 sonstigen Ordnungswidrigkeitenanzeigen/Verwarnungen, die nicht in Zusammenhang mit Alkohol oder Drogen stehen. Ein Fahrzeugführer hatte Medikamente eingenommen, die die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen können. Ihm wurde daraufhin vorsorglich die Weiterfahrt untersagt.

In der laufenden Woche werden die Schwerpunktkontrollen im Bereich der Polizeidirektion Bad Kreuznach stattfinden. Wir berichten weiter.

Mainz-Bingen

Scooterfahrer ohne Versicherungsschutz und unter Drogen

Bingen (ots) – 07.08.2022, 22:35 Uhr – Bei der Kontrolle eines 26 jährigen E-Scooter-Fahrers stellten die Beamten fest, dass der Scooter nicht über die erforderliche Versicherung verfügte. Nach Belehrung gab der Fahrer an, dass er um die Versicherungspflicht wisse, dieser aber nicht nachgekommen sei.

Zudem wurden bei dem Fahrer Auffälligkeiten hinsichtlich Drogenkonsums festgestellt, die durch einen Test bestätigt wurden. In einer mitgeführten Umhängetasche fanden sie Beamten eine geringe Menge an Betäubungsmitteln. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Fahren unter Drogeneinwirkung

Bingen-Dietersheim (ots) – 07.08.2022, 20:45 Uhr – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurden bei einem 24 jährigen Fahrzeugführer Auffälligkeiten festgestellt, die auf Drogenkonsum deuteten. Ein Test bestätigte den Verdacht. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.