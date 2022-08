Buschbrand an S-Bahn Haltestelle

Germersheim (ots) – Zum Brand eines Busches kam es am Sonntag 07.08.2022 gegen 20:45 Uhr an der S-Bahn Haltestelle Germersheim-Mitte/Rhein. Die Beamten wurden zunächst zum Brand mehrerer Bäume gerufen, stellten vor Ort jedoch fest, dass ein Gebüsch zwischen den Gleisbetten in Brand geraten war. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten.

Die Brandursache steht bisher nicht fest. Diese ist jetzt Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in griechisches Restaurant

Germersheim (ots) – In den Sonntagmorgen 07.08.22 brachen bisher unbekannte Täter in ein Restaurant in der August-Keiler-Straße in Germersheim ein und entwendeten Bargeld.

E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Rülzheim (ots) – Im Zeitraum vom 06.08. um 16:30 Uhr bis zum 07.08. gegen 09:40 Uhr brachen unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Bahnhofstraße in Rülzheim auf. Die Täter entwendeten Bargeld in unbekannter Höhe. Am Automaten entstand ein Schaden von ca. 2.000 EUR.

