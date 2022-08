Unfall wegen überhöhter Geschwindigkeit (siehe Foto)

Mackenbach (ots) – Auf der Landstraße von Einsiedlerhof nach Mackenbach hat ein 39-jähriger Mann am Sonntagabend 07.08.2022 die Kontrolle über sein Auto verloren und einen Unfall gebaut. Vermutlich fuhr der 39-Jährige mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, als er im Bereich Mackenbacher Forsthaus nach links von der Fahrbahn abkam und auf die dortige Verkehrsinsel fuhr.

Von dort überfuhr er nahezu ungebremst die erhöhte Inselfläche des Kreisverkehrs und kam circa 20 Meter weiter in einer Grünfläche zum Stehen. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Beifahrer wurden leicht verletzt und ebenfalls vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung des Autos. |elz

Motorrad prallt auf Verkehrsinsel

Mehlingen (ots) – Sozusagen mit einem “blauen Auge” ist ein Motorradfahrer am Sonntag 07.08.2022bei einem Unfall in Mehlingen davongekommen. Der 58-Jährige war mit einer Gruppe Biker auf der L401 in Richtung Kaiserslautern unterwegs und fuhr als Letzter. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr der 58-Jährige auf eine Verkehrsinsel auf und stürzte. Dabei flog er über seinen Lenker auf die Straße.

Ein Verkehrsschild, das auf der Insel installiert war, brach aus seiner Verankerung heraus. Ein Autofahrer, der hinter der Motorradgruppe fuhr, konnte den Unfall beobachten und verständigte die Polizei.

Der Rettungsdienst kümmerte sich zunächst vor Ort um den 58-Jährigen. Er hatte sich offenbar “nur” Prellungen zugezogen. Der Mann wurde dennoch vorsorglich für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. |cri

Verdächtige Geräusche

Mehlingen (ots) – Eine Anwohnerin der Straße “Am Storchenbaum” in Mehlingen meldete sich am Freitag telefonisch bei der Polizei. Sie gab an, am Freitag 05.08.2022 gegen 04 Uhr durch ein Geräusch in der Nachbarschaft geweckt worden zu sein. Das Geräusch klang für die Frau nach dem Hochschieben eines Rollladens.

Sie hätte dann das Fenster geöffnet und eine Person in Richtung Wald davon rennen gesehen. An welchen der Häuser sich die Person zu schaffen gemacht habe, konnte sie nicht sagen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder eventuell Geschädigte sich bei der Polizeiinspektion in der Gaustraße unter 0631 369-2150 zu melden. |elz

Radfahrer im Kreisel übersehen

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Beim Einfädeln in einen Kreisverkehr ist ein Autofahrer am Sonntagvormittag in der Donnersbergstraße mit einem Fahrradfahrer zusammen gestoßen. Der Radler wurde dadurch verletzt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam der 45-jährige Autofahrer kurz vor 10.30 Uhr mit seinem Mercedes-Benz durch die Tilsiter Straße und wollte in den Kreisel einfahren.

Dabei übersah er jedoch den 75-jährigen Mann auf seinem Fahrrad, der sich bereits im Kreisverkehr befand und somit Vorrang hatte, und erfasste ihn mit seinem Pkw. Der Radler stürzte und zog sich leichte Verletzungen in Form von Prellungen und Schürfwunden zu.

Am Auto entstand geringer Sachschaden. |cri

Kaiserslautern

“Spaziergang” im Gleis endet im Polizeigewahrsam

Kaiserslautern (ots) – Am 07.08.2022 wurde ein Mitarbeiter der DB AG auf eine männliche Person aufmerksam, die mehrere Gleise im HBF Kaiserslautern bei laufendem Zugbetrieb überquerte. Umgehend veranlasste er daraufhin die Gleissperrung und informierte die Bundespolizei. Der “Spaziergänger” wurde durch die eingesetzte Streife im Gleisbereich festgestellt und zeigte mehrere Auffälligkeiten, die darauf schließen ließen, dass er unter starkem Alkoholeinfluss stand.

Eine Identitätsfeststellung war vor Ort aufgrund seiner wirren Angaben nicht möglich, weshalb er mit zur Dienststelle genommen wurde. Dort zeigte sich der 21-Jährige zunehmend uneinsichtig und aggressiv. Bei der Abnahme der Fingerabdrücke zur Feststellung der Identität leistete er durch sperren und treten gegenüber den Polizisten Widerstand.

Aufgrund des gezeigten Verhaltens und des alkoholisierten Zustands entschlossen sich die Beamten den jungen Mann in Gewahrsam zu nehmen, um so eine Eigen- sowie Fremdgefährdung ausschließen zu können. In der Gewahrsamszelle und auf dem Weg dorthin kam es zu weiteren Widerstandshandlungen. Nach einer staatsanwaltschaftlich angeordneten Blutentnahme, um festzustellen ob er unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand, verbrachte der junge Mann auf richterliche Anordnung zur Ausnüchterung und Verbesserung seines Gemütszustandes einige Stunden im Polizeigewahrsam.

Durch die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern wurde zudem ein Strafverfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Die eingesetzten Beamten wurden nicht verletzt und konnten ihren Dienst weiterhin fortsetzen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Unvermittelt zugeschlagen

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonntag 07.08.2022 in der Steinstraße unterwegs waren. Hier kam es gegen 19:40 Uhr in Höhe der Hausnr.26, zu einer Körperverletzung. Ein 36-jähriger Mann lief die Straße entlang, als ihm ein unbekannter Mann begegnete, der ihm unvermittelt und ohne Vorwarnung mit der Faust ins Gesicht schlug. Der 36-Jährige erlitt eine Platzwunde an der Lippe. Der Unbekannte lief davon.

Den Täter beschrieb der Mann als ca. 25-30 Jahre alt. Er trug Fanbekleidung des 1. FC Kaiserslautern und hatte blonde Haare.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und weitere Hinweise auf den Täter und seine weitere Fluchtrichtung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei zu melden. |elz

Kurierfahrer 77 km/h zu schnell

Kaiserslautern/A 6 (ots) – Besonders eilig hatte es am Montag 08.08.2022 der Fahrer eines VW Transporters. Dieser überschritt zwischen der Anschlussstelle Kaiserslautern-West und dem Autobahndreieck Kaiserslautern die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h erheblich. Durch das mit Mess- und Videotechnik ausgestattete Zivilfahrzeug der Zentralen Verkehrsdienste wurde eine Geschwindigkeit von 177 km/h festgestellt.

Weiterhin unterschritt der Fahrer den erforderlichen Sicherheitsabstand zu einem vorausfahrenden Pkw. Bedingt durch die Dauerbaustelle am Dreieck Kaiserslautern kommt es immer wieder zur Staubildung. Seit Bestehen der Baustelle kam es am Stauende schon zu mehreren schweren Verkehrsunfällen mit verletzten Personen. Den 26-jährigen Fahrer erwartet ein 4-stelliges Bußgeld und ein 2-monatiges Fahrverbot.|ZVD

Trunkenheitsfahrt verhindert

Kaiserslautern (ots) – Eine Trunkenheitsfahrt verhinderten Polizisten am Sonntagabend 07.08.2022. Gegen 22:15 Uhr beobachteten die Polizisten in der Eisenbahnstraße eine Frau, die gerade versuchte einen E-Scooter zu starten. Da sie in einer Hand eine geöffnete Flasche Bier hielt, wurde sie durch die Polizisten einer Kontrolle unterzogen. Der Alkoholtest zeigte 1,37 Promille.

Der 40-jährigen Dame wurde die Weiterfahrt untersagt. Laut ihrer Aussage, war sie sich nicht bewusst, dass bei einem Elektroroller die gleiche Promillegrenze gilt, wie bei einem Auto.

Die Polizei weist erneut ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei E-Scootern nicht um Spiel- und Spaßgeräte handelt, es sind aus verkehrsrechtlicher Sicht Kraftfahrzeuge. In der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKFV) sind die Regeln für die Benutzung der Scooter festgelegt: https://s.rlp.de/33b-9. Weitere Informationen zur Nutzung finden Sie hier: https://s.rlp.de/7Yrj6 |elz

Auto aufgebrochen oder doch nicht?

Kaiserslautern (ots) – Weil sie einen Autoaufbruch anzeigen wollte, hat eine Frau am Sonntag 07.08.2022 die Polizei in ein Parkhaus am Stiftsplatz gerufen. Nach Angaben der 36-Jährigen stand ihr Auto zwischen Samstag 06.08.2022 um 23 Uhr und Sonntag 07.08.2022 um 13:45 Uhr in dem Parkhaus. Als sie zu ihrem Wagen kam, fand sie die Heckscheibe zersplittert vor.

Bei der Aufnahme des Sachverhalts und der Überprüfung der Beschädigungen am Fahrzeug kamen den Polizeibeamten allerdings erste Zweifel, denn die Schilderungen passten nicht zum Schadensbild. Vielmehr könnte es sich um einen Unfallschaden handeln.

Die 36-Jährige wurde deshalb vorsorglich auf die möglichen Folgen bei Vortäuschen einer Straftat hingewiesen, sie blieb jedoch bei ihrer Aussage. Zeugen die Hinweise geben können, werden deshalb gebeten sich unter der Tel. 0631 369-2150 zu melden. |elz

Rindenmulch gerät in Brand

Kaiserslautern (ots) – Zum Glück schnell löschen konnte die Feuerwehr einen Brand am Sonntag 07.08.2022 in der Mainzer Straße. Kurz nach 11 Uhr meldete die Integrierte Leitstelle einen Flächenbrand in Höhe des Hauses Nummer 126. Hier hatte Rindenmulch aus noch ungeklärter Ursache angefangen zu brennen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen aber innerhalb kurzer Zeit bekämpfen und eine Ausbreitung des Feuers verhindern.

Zeugen, die Hinweise auf die mögliche Brandursache oder einen Verantwortlichen geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang noch einmal der dringende Appell: Aufgrund der derzeitigen Trockenheit ist die Waldbrandgefahr sehr hoch. Auch kleinere Grünflächen und Sträucher können leicht in Brand geraten. Deshalb ist es enorm wichtig, beispielsweise Zigarettenkippen nicht einfach während der Fahrt aus dem Autofenster zu schnippen. Jede noch leicht glimmende Kippe könnte verheerende Folgen haben! |cri

E-Scooter brauchen sicheren Abstellplatz

Kaiserslautern (ots) – Wie wichtig es ist, E-Scooter nach der Benutzung ordnungsgemäß abzustellen, hat sich am Sonntag 07.08.2022 einmal mehr gezeigt. Aus der Straße “Am Nussbäumchen” meldete ein Mann am Vormittag eine Unfallflucht. Der “Verursacher”: ein umgefallener E-Scooter.

Wie der 44-jährige Mann bei der Polizei zu Protokoll gab, hatte er seinen Mercedes am Samstagabend in einer Parklücke quer zur Fahrbahn abgestellt. Links daneben befindet sich eine unebene Grünfläche. Dort stellte der noch unbekannte Nutzer eines Elektrorollers sein Gefährt ab, allerdings blieb es nicht stehen, sondern kippte um und fiel gegen die hintere Tür auf der Fahrerseite des Pkw. Dadurch entstand leichter Sachschaden am Auto. Der Roller blieb unbeschädigt.

Die Polizei sucht nun nach dem letzten Benutzer des Leih-Scooters, der den Roller auf der Grünfläche abgestellt hat. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 jederzeit entgegen. |cri

Spiegel beschädigt und abgehauen

Kaiserslautern (ots) – Im St.-Quentin-Ring ist es am Sonntag 07.08.2022 zu einer Unfallflucht gekommen. Zeugen beobachteten kurz nach 16 Uhr, wie ein Fiat Ducato auf seinem Weg in Richtung Kantstraße einen am Fahrbahnrand abgestellten VW Transporter touchierte. Dadurch wurde an dem Transporter der Seitenspiegel auf der Fahrerseite beschädigt.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt trotzdem fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Zeuge merkte sich das Kennzeichen des Fiat und meldete es der Polizei. Die Ermittlungen laufen. |cri

Auto mit offener Seitenscheibe

Kaiserslautern (ots) – Ein aufmerksamer Zeuge hat die Polizei am Sonntag 07.08.2022 auf einen Pkw hingewiesen, der seit Tagen mit offenem Seitenfenster in der Bremerstraße stand. Die ausgerückte Streife fand den Wagen an der beschriebenen Stelle. Die Scheibe auf der Fahrerseite war geöffnet, die Türen aber verschlossen. Im Innenraum des Fahrzeugs entdeckten die Beamten einen Geldbeutel, mehrere Schlüsselbunde sowie ein Mäppchen mit Münzgeld.

Die Sachen wurden vorsorglich sichergestellt. Eine Möglichkeit, das offene Fenster zu verschließen, wurde nicht gefunden. Anhand des Kennzeichens konnte der Halter ermittelt und telefonisch erreicht werden. Er gab an, sich gerade in Berlin aufzuhalten, und versprach, die Sachen bei seiner Rückkehr auf der Polizeiwache abzuholen. Außer den sichergestellten Gegenständen würden sich keine Wertgegenstände im Wageninneren befinden. |cri

Wer hat den Mercedes beschädigt?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Mittwoch 03.08.2022 auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Pariser Straße einen Unfall beobachtet haben. Ein Unbekannter hat dort einen silbernen Mercedes beschädigt. Der Wagen stand zwischen 07-11:30 Uhr auf dem Parkdeck.

Vermutlich hat der Verursacher beim Ein- oder Ausparken den Mercedes hinten rechts getroffen. Der unbekannte Fahrer entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf mögliche Verursacher nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 gern entgegen. |elz