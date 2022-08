Kaiserslautern (ots) – Ein Telefonat in einem Taxi hatte für einen Jugendlichen aus dem Stadtgebiet am Sonntag ungeahnte Folgen. Ein 17-Jähriger bestellte sich in der Nacht auf Sonntag 07.08.2022 ein Taxi. Während der Fahrt sagte er lautstark am Telefon, das er nun nach Hause fahre und eine Pistole holen wollte. Weiter sprach er davon in der Innenstadt ein paar Leute zu erschießen.

Im Anschluss sprang der 17-Jährige in der Feuerbachstraße aus dem Taxi und lief weg.

Der Taxifahrer rief die Polizei.

Im Rahmen der Fahndung konnte der Jugendliche an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Die Beamten durchsuchten die Wohnung, fanden 2 Schreckschusswaffen inkl. die dazu passende Munition sowie diverse Messer.

Den 17-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Androhung von Straftaten und Verstoß gegen das Waffengesetz sowie eine Anzeige da er die Taxifahrt nicht bezahlt hatte. |elz