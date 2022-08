Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Worms (ots) – Am Sonntag, dem 07.08.2022 kam es gegen 16:30 Uhr in der

Bechtheimer Hohl in Osthofen zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten

Radfahrer. Ein 24-jährige Radfahrer befuhr hinter einem PKW die Bechtheimer Hohl

in Osthofen und erkannte zu spät, dass dieser abbremsen musste. Der Radfahrer

fuhr auf den PKW auf und wurde hierdurch gegen das Heck des Fahrzeugs

geschleudert. Er erlitt schwere, jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen.

Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst und der Polizei auch ein

Rettungshubschrauber.

Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer

Worms (ots) – Am Sonntag, dem 07.08.2022 gegen 11 Uhr befuhr eine Gruppe mit

ihren Motorrädern die B271 von Flörsheim-Dahlsheim in Richtung Ober-Flörsheim.

In einer dortigen Linkskurve kam der erste Fahrer der Gruppe aus bislang

ungeklärter Ursache mit seinem Motorrad zu Fall und kollidierte in Folge des

Sturzes mit der Leitplanke. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag der

28-jährige Fahrer seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle. Es wurde ein

Unfall-Gutachter hinzugezogen. Die B271 war für Dauer der Unfallaufnahme voll

gesperrt.

Alzey – Mehrere beschädigte Außenspiegel

Durch eine aufmerksame Anwohnerin wurden in der Nacht auf Sonntag gegen 00:30 Uhr laute Fahrgeräusche sowie ein anschließender lauter Knall und ein auf der Straße liegendes Fahrzeugteil gemeldet. Bei Eintreffen der Streife konnte im Bereich der Hagenstraße zunächst an zwei geparkten Fahrzeugen jeweils ein beschädigter Außenspiegel festgestellt werden. Im weiteren Verlauf konnten in der umliegenden Kurfürstenstraße, Kriemhildenstraße und St.-Johann-Straße weitere, beschädigte Außenspiegel gesichtet werden. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe ist von einem Tatzusammenhang auszugehen.

Es werden nun ggfls. weitere Geschädigte sowie Augenzeugen der Sachbeschädigungen gebeten mit der Polizeiinspektion in Alzey Kontakt aufzunehmen.

Zwei Verkehrsunfälle unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Osthofen / Eich (ots) – Am heutigen Sonntagmorgen, dem 07.08.2022, ereigneten

sich im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Worms gleich zwei Verkehrsunfälle,

bei denen die jeweiligen Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel

standen.

Im ersten Fall befuhr ein 22-jähriger Mann aus Osthofen gegen 01:02 Uhr mit

seinem Pkw die Wonnegaustraße von der Rheinstraße kommend, verlor die Kontrolle

über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Laut den

Fahrzeuginsassen habe ein Fußgänger, der sich im Anschluss noch vor Eintreffen

der Polizei unerkannt von der Örtlichkeit entfernt habe, die Fahrbahn überquert,

weshalb der Fahrzeugführer habe ausweichen müssen. Im Rahmen der Unfallaufnahme

ergaben sich bei dem Fahrer Anzeichen auf eine Beeinflussung durch

Betäubungsmittel sowie Alkohol, sodass eine Blutentnahme erfolgte, der

Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren wegen

Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet wurde. Die Beteiligung eines Fußgängers an

dem Verkehrsunfall ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Der zweite Verkehrsunfall ereignete sich gegen 02:45 Uhr in Eich. Hierbei befuhr

ein 39-Jähriger aus Hamm am Rhein mit seinem Fahrzeug die Schulstraße und

kollidierte aus ungeklärter Ursache erst mit einem geparkten Pkw, bevor der Mann

seine Fahrt fortsetzte und kurz darauf erneut mit einem geparkten Fahrzeug

zusammenstieß. Durch Anwohner wurde die Polizei verständigt, die bei dem Fahrer

eine Atemalkoholkonzentration von fast zwei Promille feststellen konnte. Auch in

diesem Fall wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt sowie der Führerschein

sichergestellt.

Zeugen der beiden Verkehrsunfälle, insbesondere der noch unbekannte Fußgänger

des Verkehrsunfalls in Osthofen, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion

Worms unter der Telefonnummer 06241/8520 in Verbindung zu setzen.

Fahrzeug landet auf Dach – Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Alsheim (ots) – Auf der L438 kam es in den Abendstunden zu einem Verkehrsunfall

mit drei verletzten Personen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 34-jährige

Fahrer eines VW aus dem Alzeyer Landkreis auf der Landstraße von der Fahrbahn ab

und verunfallte. Dieser war mit seinen zwei Insassen von Alsheim nach

Dorn-Dürkheim unterwegs. Kurz nach der Ortsausfahrt Alsheim geriet der VW auf

den unbefestigten Seitenstreifen rechts neben der Fahrbahn und streift einen

Leitpfosten. Im Anschluss fuhr der VW noch weitere knapp 75m teils im Graben

teils auf dem unbefestigten Seitenstreifen weiter bis, vermutlich durch

Lenkbewegungen des Fahrers, sich das Fahrzeug über die Front überschlug und auf

dem Dach zum Liegen kam. Der Fahrer musste aus dem PKW befreit werden,

wohingegen die beiden Insassen selbstständig aussteigen konnten. Alle drei

Personen im Alter von 34, 28 und 26 Jahren wurden leicht verletzt in umliegende

Krankenhäuser verbracht. Beim Fahrer wurde aufgrund des festgestellten

Atemalkohols eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren

wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung eröffnet.

Autobahnbettler auf der A63

Alzey (ots) – Am 05.08.2022 zwischen 13:00 und 14:00 Uhr meldete ein Zeuge einen

jungen Mann, der auf der A63 am Autobahnkreuz Alzey in Fahrtrichtung Mainz

andere Verkehrsteilnehmer anhalten würde. Ihm habe er erzählt, dass er Geld zum

Tanken bräuchte, um seine kranke Mutter zu besuchen.

Da es sich hierbei um eine bekannte Betrugsmasche handelt, wurde nach der Person

gefahndet und diese letztendlich an der AS Biebelnheim kontrolliert. Wie sich

herausstellte, fiel die Person die letzten Tage etliche Male mit

gleichgelagerten Sachverhalten in ganz Rheinland-Pfalz auf. Auch konnte bei der

Person genügend Bargeld und ein gefüllter Tank festgestellt werden.

Der PKW wurde sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Es handelte sich bei dem PKW um einen älteren blauen VW Passat mit rumänischem

Kennzeichen. Während der Maßnahme beleidigte der 23 Jährige Rumäne die

Polizeibeamten und den Fahrer des Abschleppdienstes aufs Übelste.

Es werden Zeugen gesucht, die die Person gesehen haben oder ihr womöglich Geld

gegeben haben.

Hinweise an die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim.