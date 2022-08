Aufbruch eines Zigarettenautomaten gescheitert

Eisenberg (ots)

In der Zeit von 01.08.22 Uhr, 20:00 Uhr, bis zum 07.08.22, 12:00Uhr, wurde ein Zigarettenautomat, welcher sich auf dem Gelände des Schwimmbades befindet, angegangen. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch Übersteigen des Zaunes auf das Schwimmbadgelände und versuchten einen Zigarettenautomat aufzuhebeln. Dies misslang, es blieb beim Versuch.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden entgegen.

Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Eisenberg (ots)

Am 07.08.22, gegen 03:07 Uhr, kam es in der Würzgasse zu Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen. Es wurden jeweils die Außenspiegel an den Fahrzeugen beschädigt.

Ersten Zeugenaussagen zufolge können die Täter wie folgt beschrieben werden:

1.Person: männlich, ca. 18 Jahre- 25 Jahre, kräftige Figur, bekleidet mit hellem Jogginganzug

2.Person: männlich, ca. 18 Jahre- 25 Jahre, schlanke Figur, bekleidet mit dunkler Kleidung und weißen Schuhen

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Diebstahl aus Schuppen

Göllheim (ots)

In der Zeit vom 03.08.22, 20:00Uhr, bis zum 06.08.22, 13:00Uhr, ereignete sich in der Kerzenheimer Straße ein Diebstahl. Aus einem nicht verschlossenen Schuppen wurden verschiedene, hochwertige Elektrogeräte und 2 Mountainbikes entwendet. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Fahrzeugführer überführt sich selbst – Fahrzeug nicht versichert

Am 05.08.2022 erschien gegen 20:45 Uhr ein 33-Jähriger Bad Kreuznacher auf der Polizeiinspektion in Bad Kreuznach, um den Diebstahl seiner beiden amtlichen Kennzeichen zu beanzeigen. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass die Kennzeichen auf Grund eines fehlenden Versicherungsschutzes zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben waren. Da der 33-Jährige mit seinem PKW auf der Dienststelle erschien und so eine Fahrt mit seinem unversichertem PKW nachgewiesen werden konnte, wurde ein Strafverfahren gegen ihn eröffnet. Bezüglich der fehlenden Kennzeichen wurde der Kommunale Vollzugsdienst kontaktiert. Hierbei konnte in Erfahrung gebracht werden, dass das Ordnungsamt den PKW des Beschuldigten am Mittag in der Stadt auf einem Parkplatz festgestellt und die Kennzeichen, zwecks Zwangsentstempelung, abmontiert hatten. Ein Diebstahl des Kennzeichenpaares lag demnach nicht vor.

Die Fahrt zur Polizeidienststelle hat sich für den 33-Jährigen schlussendlich nicht gelohnt.

Alleinbeteiligter Verkehrsunfall mit schwerverletztem E-Scooter-Fahrer

Am 04.08.2022 befährt gegen 17:50 Uhr ein 33-jähriger E-Scooter-Fahrer die Rheingrafenstraße in Bad Kreuznach, vom Kuhberg kommend in Fahrtrichtung Ringstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kommt dieser nach rechts an den Fahrbahnrand und kollidiert dort mit dem Außenspiegel eines parkenden PKWs. Durch den Aufprall zieht sich der Führer des Elektrokleinstfahrzeugs schwere Kopfverletzungen zu. Am parkenden PKW entsteht Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Bei dem Verletzten kann durch die Streifenbesatzung Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein nachfolgend durchgeführter Test bestätigt dies mit dem Wert von 2,13 Promille. Im Rahmen der medizinischen Maßnahmen im Krankenhaus, wird dem Verletzten eine Blutprobe entnommen. Gegen den Unfallverursacher wird ein Strafverfahren eingeleitet.

Der Unfallhergang kann durch unabhängige Zeugen bestätigt werden. Es gibt demnach keine Hinweise auf eine Beteiligung eines weiteren Fahrzeugs bzw. einer weiteren Person.