Gefährliche Körperverletzung auf offener Straße in Bingen am Rhein – Zeugen gesucht!

Am Samstagmittag gegen 14:00 Uhr kommt es zu einem Körperverletzungsdelikt auf offener Straße in Bingen-Büdesheim. Der heranwachsende Geschädigte erscheint am frühen Abend bei der Polizeiinspektion Ingelheim um Anzeige zu erstatten. Im Rahmen der Vernehmung gibt der Geschädigte an, dass ihm während der ausführenden Tag ein Zeuge zu Hilfe kam. Näheres ist hierzu nicht bekannt.

Die Polizei sucht Zeugen, welche die Tat beobachtet haben. Diese werden gebeten sich bei der Polizei Bingen, 06721-905-0, zu melden.

Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen, B9 bei Trechtingshausen für kurze Zeit voll gesperrt

Am Freitag Nachmittag kommt es auf der B9 bei Trechtingshausen zu einem Verkehrsunfall, wodurch die B9 für kurze Zeit voll gesperrt werden muss. Aufgrund dessen entstand von Bingen kommend in Fahrtrichtung Koblenz erheblicher Rückstau.

Zuvor befuhr ein Verkehrsteilnehmer die B9 aus Richtung Koblenz kommend in Fahrtrichtung Bingen. Aus bislang unerklärlichen Gründen kommt der Verkehrsteilnehmer auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Aufgrund des Zusammenstoßes kollidiert Dieser wiederum zunächst mit der Leitblanke, wird dadurch über den rechten Fahrstreifen geschleudert und kollidiert mit zwei weiteren Verkehrsteilnehmern des Gegenverkehrs. Hierbei wird keiner der Unfallbeteiligten verletzt. Drei der vier beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit, weshalb die B9 bis nach der Unfallaufnahme nur einspurig genutzt werden konnte.