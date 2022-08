BAB 6 (Gem. Mannheim-Feudenheim): Verlorener Teddybär auf der Autobahn – Verlierer gesucht!

Mannheim (ots) – Durch eine Streife des Verkehrsdienst Mannheim – Verkehrsgruppe

BAB wurde in den Mittagsstunden, gegen 11:30 Uhr, ein Teddybär auf der BAB 6 in

Fahrtrichtung Frankfurt zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und dem

Autobahnkreuz Viernheim festgestellt. Die Funkstreifenbesatzung verlangsamte

daraufhin den nachfolgenden Verkehr und holte den verlorenen Teddybär von der

Autobahn. Dieser war glücklicherweise bis auf kleinere Verschmutzungen

unbeschadet und wurde beim Revier sichergestellt. Bislang konnten allerdings

keine Hinweise auf die oder den Verlierer/in erlangt werden.

Beschreibung des Teddybären: ca. 50 cm groß, sandfarben, trägt eine rote

Schleife um den Hals. Ein Lichtbild des Teddybären ist beigefügt.

Die Beamten hoffen auf diesem Wege Hinweise auf den oder die Verliererin zu

erlangen, so dass der Teddybär zu seinem rechtmäßigen Besitzer zurückfindet. Der

Verkehrsdienst Mannheim – Verkehrsgruppe BAB ist unter Tel.: 0621/47093-0

erreichbar. Bis dahin kümmern sich die Polizeibeamten um den Teddybären.

Mannheim-Sandhofen: Vorfahrtsunfall – hoher Sachschaden und sechs Verletzte

Mannheim-Sandhofen (ots) – Gegen kurz vor 03.00 Uhr am Sonntagmorgen ereignete

sich im Kreuzungsbereich der Frankenthaler Straße (B44) / Bürstadter Straße ein

Verkehrsunfall bei welchem insgesamt sechs Personen verletzt wurden. Die

19-jährige Fahrzeugführerin befuhr hierbei mit ihrem Toyota Yaris die Bürstadter

Straße in Fahrtrichtung Mannheim-Schönau. Der 51-jährige Fahrer eines Audi A3

war auf der Frankenthaler Straße in Richtung Mannheim-Waldhof unterwegs. An der

o.a. Kreuzung missachtete die 19-Jährige die Vorfahrt des 51-jährigen

Audifahrers woraufhin es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der Toyota

prallte im weiteren Verlauf noch gegen einen Ampelmasten, der Audi gegen eine

sich dort befindliche Schutzplanke. Im Fahrzeug der Unfallverursacherin befanden

sich noch drei weitere Mitfahrer im Alter von 19, 22 und 22 Jahren. Im Audi

befand sich neben dem Fahrzeugführer noch eine 52-jährige Beifahrerin. Alle

sechs Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Abklärung

in umliegende Krankenhäuser verbracht. An der Unfallörtlichkeit befanden sich

neben den sechs Rettungswagen auch ein leitender Notarzt sowie Kräfte der

Berufsfeuerwehr Mannheim. Die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nach

dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur

Reinigung der Fahrbahn aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe wurde eine

Fachfirma verständigt. An dem Audi und dem Toyota entstand jeweils eine

Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Mannheim – Starke Rauchentwicklung aus Mehrfamilienhaus PM

Mannheim (ots) – Gegen kurz nach 15.00 Uhr wurde über Notruf eine starke

Rauchentwicklung ausgehend von einem Mehrfamilienhaus in der Soironstraße in

Mannheim gemeldet. Durch die Feuerwehr konnte das Brandgeschehen, welches sich

auf einem Balkon im 3 OG ereignete, schnell lokalisiert und das Feuer gelöscht

werden. Als Ursache wurde durch die Feuerwehr eine brennende Kerze festgestellt

werden, deren Flamme in der Nähe befindliches, brennfähiges Material entzündete.

Personen wurden durch den Brand nicht verletzte. An der Fassade des

Mehrfamilienhauses entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Ermittlungen zum Brandausbruch führt das Polizeirevier Neckarstadt.

Mannheim: Glühende Zigaretten lösen Balkonbrand aus

Mannheim (ots) – Am 06.08.2022 kam es gegen 00:13 Uhr zum Einsatz von Polizei

und Feuerwehr in einem Mehrfamilienhaus in der Schwetzingerstadt. Vermutlich

durch nicht richtig gelöschte Zigaretten, welche unachtsam in einen Blumenkübel

gesteckt wurden, geriet der Balkon eines Wohnhauses in Brand, von dem aus das

Feuer auf weitere darunterliegende Balkone übergriff. Ein Übergreifen der

Flammen auf das Wohnhaus selbst konnten durch das schnelle Eingreifen der

Feuerwehr und durch das frühe Melden einer Anwohnerin verhindert werden. Für die

Dauer der Löscharbeiten musste die Mühldorferstraße kurzzeitig gesperrt werden.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 EUR. Verletzt wurde

glücklicherweise niemand.