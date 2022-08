BAB 5 (Gemarkung St. Leon-Rot): Brand eines Grünstreifens neben der Autobahn

St. Leon-Rot (ots) – Der gemeldete Brand des Grünstreifens hat sich bestätigt.

Es brennt neben der Fahrbahn der BAB 5 kurz nach der Anschlussstelle Kronau in

Fahrtrichtung Frankfurt auf ca. 60-80 qm der Grünstreifen. Durch die starke

Rauchentwicklung und den Einsatz der Feuerwehr muss der rechte und der mittlere

Fahrstreifen gesperrt werden. Somit steht momentan nur der linke Fahrstreifen

zur Verfügung. Hierdurch kommt es bereits zu einem Rückstau von zwei Kilometern.

Die Feuerwehr ist vor Ort eingetroffen und hat mit den Löschmaßnahmen begonnen.

Ketsch (Rhein-Neckar-Kreis): Unbekannter wirft Maßkrug gegen Bushaltestelle – eine Verletzter

Ketsch (ots) – Ein noch nicht bekannter Täter warf am frühen Sonntagmorgen,

gegen 02:10 Uhr, einen Maßkrug gegen die Glasscheibe einer Bushaltestelle in der

Karlsruher Straße. Durch den Aufprall des Maßkruges ging die Scheibe zu Bruch.

Durch die Scherben verletzte sich ein 23-Jähriger, der sich zu diesem Zeitpunkt

des Wurfs hinter der Bushaltestelle aufhielt. Er wurde mit einer leichten

Kopfverletzung durch einen Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus

gebracht. An der Bushaltestelle selbst entstand ein geschätzter Sachschaden in

Höhe von 1.000 EUR.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich mit dem

Polizeiposten Ketsch unter 06202/61696 in Verbindung zu setzen.

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis: Flächenbrand – Einsatz von 40 Einsatzkräften

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstagnachmittag gegen 16.45 Uhr

gingen beim Polizeinotruf mehrere Meldungen über eine Brand- sowie

Rauchentwicklung ausgehend von einem Feldgebiet Nahe der Bundesstraße 3 bei

Wiesloch ein. Vor Ort konnte ein sich schnell ausbreitender Flächenbrand

festgestellt werden. Im Rahmen der Löscharbeiten waren insgesamt 40

Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Wiesloch und Baiertal im Einsatz. Durch die

rasche Brandbekämpfung konnte ein größeres Ausmaß verhindert werden. Es

verbrannte insgesamt eine Fläche von ca. 150m x 50m. Personen kamen keine zu

Schaden. Warum das Feldgebiet entflammte ist bislang noch unklar. Der

entstandene Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern. Der Fahrzeugverkehr

entlang der B3 war durch den Brand nicht beeinträchtigt.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zimmerbrand in GRN Klinik – ca. 32 000,- Euro Sachschaden / keine Verletzten

Mannheim (ots) – Am Samstagabend, gegen 19.20 Uhr, löste ein Zimmerbrand in der

GRN Klinik einen größeren Rettungseinsatz aus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand

kam es in einem Patientenzimmer einer 91-jährigen Patientin zu einem

Brandausbruch. Durch die Freiwillige Feuerwehr Sinsheim, die mit insgesamt 31

Mann im Einsatz war, wurde der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und

gelöscht, so dass eine Ausbreitung innerhalb des Klinikgebäudes verhindert

werden konnte. Gleichermaßen konnten ca. 70 Patienten der betroffenen und

angrenzenden Stationen durch das Klinikpersonal und Rettungskräfte in Sicherheit

gebracht werden. Verletzte waren nicht zu verzeichnen. Es entstand ein

geschätzter Gesamtschaden von ca. 32 000,- Euro. Während das Zimmer der

91-jährigen Patientin nicht mehr bewohnbar war, konnten die anderen Patienten

nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf ihre Stationen zurückkehren bzw. wurden

innerhalb der Klinik anderweitig untergebracht. Da die Brandursache noch unklar

ist hat die Kriminaldirektion Heidelberg die Ermittlungen übernommen.

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: 33-jährige Streitschlichter von Badegästen attackiert – Polizei sucht Zeugen

Ladenburg (ots) – Am Samstagabend gegen 19.00 Uhr kam es im Ladenburger Freibad

zu einem körperlichen Übergriff zweier Badegäste auf 33-Jährigen Mann. Nach

derzeitigem Ermittlungsstand fielen einem Bademeister zwei 29- und 36-jährige

Badegäste auf, die sich auf dem Sprungturm nicht an die Regeln hielten. Nachdem

der Bademeister Beide auf den Umstand angesprochen hatte kam es zunächst zu

einem verbalen Streitgespräch. Im Verlauf des Streits griffen die Beiden einen

33-jährigen Angestellten eines dort ansässigen Kiosks tätlich an, der

schlichtend eingreifen wollte. Es entwickelte sich eine handfeste

Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 33-Jährige zu Boden ging. Hier schlug

und trat der 36-Jährige Badegast weiter auf den diesen ein. Erst durch das

Einschreiten weiterer Badegäste ließen die Angreifer ab. Durch die tätlichen

Übergriffe wurde der Angestellte nicht unerheblich verletzt und in ein

umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Angreifer konnten noch im

Freibad festgenommen werden. Da sie unter dem Einfluss von alkoholischen

Getränken standen wurde ihnen eine Blutprobe entnommen. Sie müssen sich nun

wegen der gemeinschaftlich begangenen gefährlichen Körperverletzung

verantworten. Badegäste, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten

sich mit dem Polizeirevier Ladenburg, Tel: 06203/9305-0, in Verbindung zu

setzen.

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis: Schlägerei auf dem Schloßplatz – Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Samstagmorgen gegen 01:54

Uhr kam es auf dem Schwetzinger Schloßplatz zu einer körperlichen

Auseinandersetzung zwischen insgesamt vier Personen, welche in einem dortigen

Restaurant begann und sich anschließend auf die Freifläche des Schloßplatzes

verlagerte. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde ein 24-jähriger Mann durch den

Schlag mit einer Glasflasche ins Gesicht leicht verletzt. Der 24-Jährige, sowie

ein weiterer Beteiligter konnten durch Polizeikräfte des Polizeireviers

Schwetzingen vor Ort festgestellt werden, zwei weitere Täter flüchteten noch vor

Eintreffen der Streifenbesatzungen in unbekannte Richtung.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu den

Hintergründen der Auseinandersetzung sowie den beiden bislang unbekannten Tätern

geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 06202/2880 mit dem

Polizeirevier Schwetzingen in Verbindung zu setzen.

Ladenburg / Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit

Fahrerflucht – Zeugen gesucht

Ladenburg / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 02.08.2022,

16.45 Uhr und dem 05.08.2022, 08.30 Uhr verursachte ein bislang unbekannter

Fahrzeugführer / Fahrzeugführerin einen Unfallschaden und flüchtete anschließend

von der Unfallstelle. Beim rangieren aus einer Parklücke touchierte der Fahrer /

die Fahrerin, einen in der Trajanstraße im dortigen Wendehammer geparkten Nissan

Note an der rechten Fahrzeugseite. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf

mindestens 2000,00 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten,

sich beim Polizeirevier Ladenburg, unter der Telefonnummer 06203-93050, zu

melden.

Edingen-Neckarhausen / Rhein-Neckar-Kreis: Verletzter Schwan

löst Polizeieinsatz aus

Edingen-Neckarhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitagabend gegen 20.45

Uhr meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen verletzten, offensichtlich

flugunfähigen Schwan in der Straße Wingertsäcker. Eine Streifenbesatzung des

Polizeireviers Ladenburg konnte den Schwan nach kurzer Suche ausfindig machen

und stellte einen versteiften Flügel fest. Das Tier konnte durch die Beamten

eingefangen und Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung Edingen-Neckarhausen

übergeben werden, die sich dem verletzten Schwan annahmen.

Sinsheim-Eschelbach / Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines

Holzschuppens – PM Nr. 2

Sinsheim-Eschelbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am 05.08.2022 kam es gegen ca.

20:40 Uhr zum Brand eines Wohnhausanbaus im Mühlbachweg in Sinsheim-Eschelbach.

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet ein Holzanbau eines

Wohnanwesens, welcher als Lagerraum genutzt wurde, in Brand und brannte

vollständig aus. Ein Übergreifen auf das Wohnhaus selbst konnte durch die

Löscharbeiten der Feuerwehr glücklicherweise verhindert werden. Insgesamt

entstand ein Sachschaden von ca. 150.000 Euro. Verletzt wurde durch das

Brandgeschehen niemand.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch Brandermittler des

Polizeirevier Sinsheim übernommen.

Rettigheim, Rhein-Neckar-Kreis: Der Kontrolle entzogen, Fahrzeugführer verursacht Unfall mit seinem PKW und flüchtet zu Fuß, Polizeihubschrauber im Einsatz

Rettigheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gegen 21:18 Uhr sollte der Fahrer eines

5er BMW im Bereich Rettigheim einer Kontrolle unterzogen werden.

Der 22-jährige Fahrer beschleunigte plötzlich sehr stark und fuhr mit hoher Geschwindigkeit

durch Rettigheim hindurch. Der verfolgende Streifenwagen musste daraufhin die

Verfolgung abbrechen. Kurz vor der Kreuzung B 39 / L 546 konnte dann das

flüchtende Fahrzeug erneut festgestellt werden, wie es in nördlicher Richtung

fuhr.

Wieder war der Fahrzeugführer mit hoher Geschwindigkeit unterwegs. An der

Einmündung zum Industriegebiet Rauenberg kollidierte der flüchtende BMW mit

einem anderen PKW, der an der Ampel warten musste. Durch den Zusammenstoß wurden

im wartenden PKW mehrere Personen verletzt, die zur weiteren Untersuchung in

umliegende Krankenhäuser eingeliefert wurden. Der flüchtende BMW wurde stark

beschädigt und rollte, nicht mehr fahrtüchtig in den Grünstreifen. Das hinderte

den Fahrzeugführer aber nicht, aus dem Wagen zu springen und die Flucht zu

ergreifen. Dies gelang ihm zuerst auch. Es wurden daher starke Polizeikräfte

zusammengezogen um den Flüchtigen zu suchen. Hierbei kam auch ein

Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Fahndungsmaßnahmen führten letztlich zum

Erfolg, da der Fahrer in einem Schnellrestaurant in der Nähe aufgefunden und

festgenommen werden konnte. Die Hintergründe, warum der Fahrer sich der

Kontrolle entziehen wollte, sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum dem flüchtenden Fahrzeug im

Bereich Rettigheim / Rauenberg machen können, oder sogar selber von dem

Fahrzeugführer geschädigt wurden, sich beim Verkehrsdienst Heidelberg,

Außenstelle Walldorf unter der Telefonnummer 06227 / 358260 zu melden.

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Strohballen-Lager in Brand geraten

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Aus bisher unbekannter Ursache ist gegen

22:56 Uhr ein großes Strohballen-Lager an der L722 in der Nähe der AVR Anlage

Ketsch in Brand geraten. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort um ein

Übergreifen der Flammen auf die Felder zu verhindern.