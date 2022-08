Unfall nach Motorstillstand

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am Samstag 06.08.22 kurz vor 19 Uhr, kam es zum plötzlichen Versagen des Motorantriebs eines VW Polo während der Fahrt auf der B44 stadteinwärts. Aufgrund des abrupten Anhaltens des Fahrzeuges auf der rechten Fahrspur kam es zum Auffahrunfall, bei dem die Fahrer beider Fahrzeuge leicht verletzt wurden.

An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die B44 in Fahrtrichtung Ludwigshafen für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden.

Brand eines Papiercontainers

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Samstag 06.08.2020 gegen 22:00 Uhr wurde ein brennender Papiercontainer in der Luitpoldstraße gemeldet.

Der Container, welcher sich mit weiteren Abfallbehältnissen in einem umzäunten und verschlossenen Bereich befand, konnte nach dem zeitnahen Einschreiten der Berufsfeuerwehr gelöscht werden, ohne dass es zu einer Ausbreitung des Brandes kam. Die Brandursache ist derzeit ungeklärt.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, setzen sich bitte mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 in Verbindung.

Fahrraddieb festgenommen

Ludwigshafen (ots) – Am Freitagabend, den 05.08.2022, beobachtete ein Zeuge um 18:50 Uhr, wie ein Mann ein Fahrrad am Wittelsbachplatz entwenden wollte. Als die Einsatzkräfte am Ort eintrafen, konnte eine Person verdächtig an einem Fahrrad hantierend festgestellt werden. Als der 27-jährige Tatverdächtige die Flucht ergreifen wollte, konnte er gestellt und festgenommen werden.

Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass gegen den Wohnsitzlosen ein Haftbefehl vorliegt, weshalb er in eine JVA eingeliefert wurde. Das Ermittlungsverfahren wegen des versuchen besonders schweren Fall des Diebstahls bleibt ihm dennoch nicht erspart.