Einbruch von 5-köpfiger Bande durch Anwohnerin verhindert

Frankenthal (ots) – Am Freitag 05.08.2022 gegen 12:00 Uhr, betraten 5 Täter den Garten eines Einfamilienhauses in der Franz-Xaver-Richter-Straße in Frankenthal. Dort versuchten die Täter eine Tür zum Haus aufzuhebeln. Dabei wurden sie von der Anwohnerin gestört und flüchteten von der Örtlichkeit. Es wurde festgestellt, dass die Einbrechergruppe bereits im Vorfeld an mehreren Tagen zur selben Uhrzeit bei dem Einfamilienhaus klingelten.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, etwa 50-60 Jahre alt, dicklich, dunkler Teint, gräuliche Haare, blaue Basecap mit weißem Aufdruck, kurze Jeans, graues T-Shirt, graue Handschuhe, blaue Turnschuhe von Adidas

Täter 2: männlich, etwa 30 Jahre alt, dunkler Teint, schwarze kurze Haare, kräftig gebaut, schwarzes T-Shirt mit weiß-gelbem Aufdruck, graue kurze Hose

Täter 3: männlich, etwa 40 – 50 Jahre alt, dicklich, rosafarbene Hose, schwarze Turnschuhe, schwarzes T-Shirt von Adidas, kurze schwarze Haare mit Sidecut

Täter 4: männlich, etwa 50-60 Jahre alt, dicklich, dunkler Teint, blaues T-Shirt mit dunklem Aufdruck, schwarze Umhängetasche, blaue Turnschuhe von Adidas, schwarze Basecap, kurze dunkle Jeans, weiße Kopfhörer, weißer Mundschutz

Täter 5: weiblich, etwa Mitte 20, blonde lange Haare, Sonnenbrille, weißes T-Shirt mit buntem Aufdruck, rosafarbene kurze Hose, weiße Turnschuhe

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchter Einbruchsdiebstahl

Frankenthal (ots) – Ein unbekannter Täter versuchte sich am 07.08.2022 zwischen 02:00 Uhr und 04:00 Uhr Zutritt zu einer Tanzschule im Neumayerring in Frankenthal zu verschaffen. Der Täter wurde dabei beobachtet, wie er versuchte eine Tür im rückwärtigen Bereich des Gebäudes zu öffnen, dies gelang jedoch nicht.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: männlich, schlank, blaues T-Shirt, beige knielange Hose, blau-weiße Sneaker.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.