Landau: Die Polizei-News

Zeugen gesucht – Versuchte Körperverletzung

Landau (ots) – Am 07.08.2022 um 02:10 Uhr, kam es in der Nähe der Shell Tankstelle in Landau zu einer versuchten Körperverletzung. Der Geschädigte befand sich mit seiner Freundin in der Weißenburger Straße in Landau, als er von 3 jüngeren Männer grundlos beleidigt wurde. Von einem der Männer wurde ihm die Brille vom Gesicht geschlagen.

Als seine Freundin äußerte, die Polizei verständigt zu haben, entfernten sich die Männer fußläufig in Richtung Innenstadt.

Die Männer werden als sehr schlank und ca. 20 Jahre alt beschrieben. Einer von den drei hatte einen Afrolook.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zu den Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Betrunken auf dem Fahrrad mit Folgen

Landau (ots) – Zu einem Einsatz mit gestürztem Fahrradfahrer kam es am Nachmittag des 06.08.2022 in Landau in der Nähe der Weißenburger Straße. Ein 77-jähriger Mann war stark alkoholisiert, stürzte vom Fahrrad und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Zur weiteren Behandlung kam er in ein Krankenhaus.

Am späten Abend konnte ein augenscheinlich stark alkoholisierter Fahrradfahrer in der Innenstadt festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille.

In der Nacht zum 07.08.2022 wurde nochmals eine gestürzte Fahrradfahrerin gemeldet. Die 28-jährige befand sich auf einem Weinfest in Landau und befuhr auf dem Weg nach Hause mit ihrem Fahrrad einen Feldweg, als sie die Kontrolle verlor und stürzte. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen an der Schulter zu. Auch sie hatte zu tief ins Glas geschaut und war stark alkoholisiert. Zur weiteren Behandlung kam sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Allen wurde eine Blutprobe entnommen und es erwartet sie ein entsprechendes Strafverfahren.

Verkehrsunfallflucht

Landau (ots) – Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verursachte, am 05.08.2022 zwischen 13:55 Uhr-14:10 Uhr, vermutlich beim Ausparken aus einer Parklücke auf dem Kaufland-Parkplatz in Landau, einen Sachschaden an einem parkenden Fahrzeug. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kombi gehandelt haben.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.