Zwei Verletzte und Brandschäden

Feuerwehr Speyer (TT) – Zunächst war im Erdgeschoss eines Restaurants ein Feuer ausgebrochen, das sich aber sofort über eine Abzugsanlage bis auf das Dach ausbreitete. Noch vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte atmeten 2 Personen Rauch ein, als sie versuchten die Flammen zu löschen.

Sie wurden zuerst durch die Schnelleinsatzgruppe Sanität der Stadt Speyer versorgt und später durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Die Feuerwehr bekämpfte den Küchenbrand von der Gutenbergstraße aus. Gleichzeitig wurde der Brand im Dachbereich durch die Räumlichkeiten eines zweiten Gastronomiebetriebs von der Maximilianstraße aus angegriffen.

Durch den schnelle und gezielte Einsatz der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes in den Dachstuhl erfolgreich verhindert werden, was in einer historisch gewachsenen Altstadt natürlich immer eine besondere Herausforderung darstellt. Die Feuerwehr war mit 33 Einsatzkräften 10 Fahrzeugen im Einsatz.

Versuchter Einbruch in Pizzeria

Speyer (ots) – Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von 04.08.2022 auf 05.08.2022 Uhr gewaltsam Zugang zu einer Pizzeria in der Wormser Landstraße in Speyer. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hebelten der oder die unbekannten Täter ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so in die Innenräume. Entwendet wurde nichts.

Der Sachschaden an dem aufgehebelten Fenster beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeugen, denen in dieser Nacht verdächtige Personen im Bereich der Wormser Landstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Vereinsheim

Speyer (ots) – In der Nacht von 05.08.2022 auf 06.08.2022 hebelten unbekannte Täter die Eingangstür eines Vereins in der Raiffeisenstraße in Speyer auf und gelangten so in die Innenräume des Vereinsheims. Hier wurden weitere Fenster und Spinde aufgehebelt und dadurch beschädigt, es entstand dabei ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich, entwendet wurde vermutlich nichts.

In unmittelbarer Nähe kam es zu weiteren Einbrüchen bzw. Versuchen, weshalb nach Zeugen gesucht wird, die im Bereich Raiffeisenstraße/Wormser Landstraße in der Tatnacht etwas Verdächtiges beobachtet haben oder auf sonstige Weise sachdienliche Hinweise zu Tätern oder dem Tatgeschehen geben können

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.