Sonniger und fairer Fußball-Nachmittag

Kaiserslautern (ots) – Sonne satt gab’s zum Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen den FC St. Pauli am Sonntagnachmittag 07.08.2022 auf dem Betzenberg. Besondere Vorkommnisse aus polizeilicher Sicht gibt es nicht zu berichten. Das Fußballmatch entschieden die “Roten Teufel” für sich, sie gewannen mit 2:1.

Knapp 40.000 Zuschauer, darunter gut 2.000 Gäste-Fans, waren ins Fritz-Walter-Stadion gepilgert. Die befürchteten Verkehrsprobleme bedingt durch zahlreiche Baustellen und Straßensperrungen in und um Kaiserslautern blieben aber aus. Der Einsatzabschnitt Verkehr sorgte – soweit möglich – für einen nahezu reibungslosen Ablauf; kleinere Beeinträchtigungen konnten zeitlich gut eingeschränkt werden.

Auch unter den Fans herrschte “Fairplay”. Lediglich zweimal registrierte die Polizei während der Anreisephase das Abbrennen von Pyrotechnik. Die Ermittlungen nach den Verantwortlichen laufen. Auf sie kommen Strafanzeigen wegen (versuchter) Körperverletzung sowie wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz zu.

Die große Mehrheit der Besucher verhielt sich im und außerhalb des Stadions fair. Dafür ein dickes Dankeschön!

Das Polizeipräsidium Westpfalz wurde beim heutigen Einsatz in bewährter Weise vom Polizeipräsidium Einsatz, Logistik, Technik unterstützt, und auch die Zusammenarbeit mit der Bundespolizei klappte wie immer sehr gut. Der Dank von Einsatzleiter Christian Deutsch geht an alle beteiligten Einsatzkräfte.

Wir wünschen allen einen Unfall und Stau freien Heimweg und einen entspannten Sonntagabend. |cri

Mehrere fahruntüchtige Fahrzeugführer

Kaiserslautern/Otterberg/Mehlingen (ots) – Am Sonntag 07.08.2022 gegen 00:16 Uhr wurde ein 40-jähriger Mann in der Schneiderstraße auf einem E-Scooter einer Kontrolle unterzogen. Bei dieser wurde festgestellt, dass der Mann mit 1,65 Promille alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Am Sonntag 07.08.2022 um 03:25 Uhr wurde ein 30-jähriger Mann aus Kaiserslautern in dem Benzinoring, Kaiserslautern mit einem E-Scooter kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann mit 0,52 Promille alkoholisiert war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Bereits am Samstagmorgen 06.08.2022 gegen 03:15 Uhr wurde ein Mann in der Zollamtstraße, Kaiserslautern einer Kontrolle unterzogen, bevor er mit seinem PKW losfahren konnte. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,41 Promille. Eine Fahrt konnte vor Fahrtantritt unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt werden. Am selbigen Tag gegen 06:00 Uhr wurde ein 24-jähriger Mann aus Kaiserslautern in der Pirmasenser Straße, Kaiserslautern auf einem E-Scooter kontrolliert. Da er mit 0,41 Promille alkoholisiert war, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Am Sonntag 07.08.2022 gegen 01:50 Uhr wurde eine 41-jährige Frau aus Otterberg in der Otterstraße, Otterberg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass die Frau mit 0,46 Promille alkoholisiert war. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt.

Am Sonntag 07.08.2022 gegen 02:29 Uhr wurde ein 36-jähriger Mann aus Mehlingen auf einem Fahrrad fahrend festgestellt und kontrolliert. Da er mit 0,98 Promille alkoholisiert war, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. |PvD

Radfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Kaiserslautern (ots) – Ein 38-jähriger Fahrradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Freitag 05.08.2022 leicht verletzt. Der Mann befuhr gegen 12:30 Uhr mit seinem Rad die Barbarossastraße Richtung Entersweilerstraße, als er bei Rotlicht in die Kreuzung am Kniebrech einfuhr.

Zu dieser Zeit näherte sich ein Fahrschulauto aus Richtung Donnersbergstraße der Kreuzung. Die 17-jährige Fahrschülerin fuhr dann bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte dort mit dem Radfahrer. Dieser zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Westpfalzklinikum verbracht. |pvd

Diebstahl aus PKW

Kaiserslautern (ots) – In dem Zeitraum Donnerstag 04.08.2022 um 23:00 Uhr bis 05.08.2022 um 06:00 Uhr ereignete sich in der Pfaffenbergstraße, Kaiserslautern ein Diebstahl aus einem dort geparkten PKW. Bisher unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zu dem PKW und entwendete aus diesem eine Zigarettenpackung und eine Geldbörse mit Bargeld.

Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 210 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Kaiserslautern unter der 0631 369-2620 oder per Mail an kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de zu melden. |PvD

Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Kaiserslautern (ots) – Am Samstag 06.08.2022 gegen 10:17 Uhr belud ein 25-jähriger Mann aus Kaiserslautern einen Mercedes Sprinter in der Straße Zum Betzenberg Kaiserslautern. Als er sich kurzzeitig von dem Fahrzeug entfernte, entwendete ein 22-jähriger Mann aus Kaiserslautern eine schwarze Mappe aus diesem.

Hierbei wurde er von einer 52-jährigen Frau aus Kaiserslautern beobachtet. Die Mappe konnte bei einer Nahbereich Absuche nicht aufgefunden werden. Der Schaden beträgt ca. 500 Euro, |PvD

Farbschmierereien im Bereich der Fachhochschule

Kaiserslautern (ots) – Graffitis mit dem Schriftzug “SHOKI” und einiges andere wurde an Wände der FH gesprüht. Bislang unbekannte Täter verewigten sich in der Nacht zum Samstag in der Morlauterer Straße und der näheren Umgebung. Neben der FH wurden Grundstücksmauern in der Fliegerstraße, Fassade und Obelisk an der Meisterschule für Handwerker sowieStromverteilerkästen und Parkautomaten angegangen.

Hinweise auf verdächtige Personen in der Nacht zum Samstag sowie zu dem Schriftzug “Shoki” nimmt die Polizeiinspektion 1 Kaiserslautern unter 0631-369 1250 entgegen./pvd