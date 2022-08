Herxheim (ots) – Am Samstag 06.08.2022 um 16:28 Uhr fanden Angehörige ihre 82-jährige Mutter leblos in ihrer Wohnung in Herxheim bei Landau. Ein Tatverdacht richtete sich gegen den im gleichen Haus wohnenden 56-jährigen Sohn der Verstorbenen. Dieser befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand.

Er konnte widerstandslos festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde durch die Ermittlungsrichterin ein Unterbringungsbefehl erlassen, woraufhin der Beschuldige in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung untergebracht wurde.

Die Hintergründe zum Tatgeschehen sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Folgemeldung 08.08.2022