Enkenbach-Alsenborn (ots) – Am Samstag 06.08.2022 gegen 21:48 Uhr fuhr eine Polizeistreife im Bereich der St.-Norbert-Straße. Durch Anwohner wurden die Polizisten auf eine Dachgeschosswohnung aufmerksam gemacht, in der ein TV-Gerät lief obwohl die Mieterin in Urlaub war.

Mittels Zweitschlüssel konnten die Polizisten in die Wohnung und stellten eine Katze fest, welche sich möglicherweise auf die Fernbedienung gesetzt hatte und so das TV-Gerät einschaltete. |PvD