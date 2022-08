Verkehrsunfall

Bebra

Zu einem Auffahrunfall kam es am 06.08.2022 gegen 15.00 Uhr. Eine 63-jährige Frau aus Bebra und eine 44-jährige Frau aus Werra-Suhl-Tal befuhren jeweils mit ihren Pkw die Eisenacher Straße in Richtung Stadtmitte.

In Höhe des Abzweigs Wiesenweg musste die Bebranerin verkehrsbedingt anhalten. Die Frau aus Werra-Suhl-Tal bemerkte dies zu spät und fuhr auf.

Der Schaden am haltenden Fahrzeug beläuft sich auf 1500,- Euro, der Schaden am auffahrenden PKW auf 1000,- Euro.

Verletzt wurde niemand.

Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Radfahrer

Fulda

Am Samstag, 06.08.2022, 20:25 h, ereignete sich auf dem parallel zur B 27 verlaufenden Geh – und Radweg zwischen den Anschlussstellen „Fulda – Künzeller Straße“ und „Fulda – Petersberger Straße“ ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die beiden Beteiligten begegneten sich in Höhe der sog. „Todeskurve“, wobei der Radfahrer das leichte Gefälle in Fahrtrichtung Künzeller Straße befuhr. Der Fußgänger griff nach dem Arm des vorbeifahrenden Radfahrers; beide stürzten in Folge des Zusammenstoßes zu Boden; die Unfallursachenklärung für das spontane Verhalten des Fußgängers ist noch nicht abgeschlossen – dürfte jedoch aus medizinischen Gründen erfolgt sein. Beide Beteiligten wurden bei dem Unfall verletzt; der 70 – jährige Fußgänger aus Fulda wurde mit Schürfwunden und Verdacht eines HWS in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Der 23 – jährige Radfahrer mit Wohnsitz in Petersberg wurde nach kurzer ärztlicher Behandlung vor Unfallort entlassen; auch dieser erlitt Schürfwunden.

Sachschaden ist bei dem Unfall nicht entstanden.

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Kindern

Heringen

Am Freitag (05.08.), gegen 14 Uhr, befuhren ein 13-jähriges und ein 8-jähriges Kind die Straße „Am Wehrbrunnen“ in Heringen mit ihren Fahrrädern in unbekannte Richtung. Aus nicht bekannten Gründen und offenbar ohne Fremdeinwirkung anderer Verkehrsteilnehmer stürzten beide Kinder und verletzten sich leicht. Die Kinder wurden vor Ort durch einen Rettungswagen und Notarzt erstversorgt und anschließend in Obhut eines Erziehungsberechtigten gegeben. Es entstand Sachschaden von circa 50 Euro.

Gefährdung des Straßenverkehrs, Verkehrsunfallflucht, Bebra Samstag, 06.08.2022, 04:10 Uhr

Ein 27-jähriger PKW-Fahrer aus Rotenburg beschädigte beim Vorbeifahren zwei in der Rathausstraße geparkte PKW und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Verursacher wurde durch die Polizei ermittelt, er hatte keine Fahrerlaubnis und war alkoholisiert. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Sein PKW hatte zudem keine Zulassung zum Straßenverkehr. Sachschaden: 900 Euro.

Gefährdung des Straßenverkehrs, Verkehrsunfallflucht, Ronshausen Samstag, 06.08.2022, 05:38 Uhr

Ein 28-jähriger PKW-Fahrer aus Rotenburg fuhr auf der Landesstraße 3251 zwischen Hönebach und Ronshausen unter Alkoholeinfluss in den Gegenverkehr und beschädigte dabei den Außenspiegel eines entgegenkommenden PKW. Der Verursacher setzte einfach seine Fahrt Richtung Bebra fort und wurde durch eine Polizeistreife auf der B83 angehalten und kontrolliert. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein wurde sichergestellt. Sachschaden: 650 Euro

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld

Am Freitag, 05.08.2022, gg. 11:35 Uhr kam es in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw einer 44-jährigen Hersfelderin und einem 51-jährigen Bebraner, als man an der Ampel zur Friedloser Str. losfuhr.

Die Beteiligten machen unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. An beiden Pkw entstand Sachschaden in einer Höhe von 4000,- EUR.

Die Polizeistation Bad Hersfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Diese können an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621 / 932 0, jeder andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de mitgeteilt werden.

Verkehrsunfall

Bebra

Zu einem Auffahrunfall kam es am 06.08.2022 gegen 15.00 Uhr. Eine 63-jährige Frau aus Bebra und eine 44-jährige Frau aus Werra-Suhl-Tal befuhren jeweils mit ihren Pkw die Eisenacher Straße in Richtung Stadtmitte.

In Höhe des Abzweigs Wiesenweg musste die Bebranerin verkehrsbedingt anhalten. Die Frau aus Werra-Suhl-Tal bemerkte dies zu spät und fuhr auf.

Der Schaden am haltenden Fahrzeug beläuft sich auf 1500,- Euro, der Schaden am auffahrenden PKW auf 1000,- Euro.

Verletzt wurde niemand.

Unfall auf der A7- Motorradfahrer schwer verletzt

Bad Hersfeld

Am 05.08.2022, gg. 11.25 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Schweinfurt mit seiner Maschine die A7 zwischen den Anschlussstellen Bad Hersfeld West und Kirchheimer Dreieck.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Kradfahrer im Steigungsbereich einer langgezogenen Linkskurve von dem mittleren auf den rechten Fahrstreifen und prallte gegen das Fahrzeugheck eines dort fahrenden Wohnmobils.

Der Kradfahrer kam durch den Zusammenstoß zu Fall, blieb schwer verletzt auf dem dortigen Standstreifen liegen und wurde durch Ersthelfer bis zum Eintreffen des Notarztes versorgt.

Der Fahrer des Wohnmobils blieb unverletzt.

Durch den Verkehrsunfall musste der rechte Fahrstreifen kurzfristig gesperrt werden. Es bildete sich ein Rückstau von ca. 3 km.

Neben zwei Streifen der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld waren ein Rettungswagen, Notarzt und die Feuerwehr aus Kirchheim an der Unfallstelle zugegen.

Zur Klärung der Unfallursache wurde das Krad auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fulda sichergestellt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3000,- Euro.