Frankfurt – Nordend: Verkehrsunfall – Verdacht des illegalen Straßenrennens

Frankfurt – (dr) Am Samstagabend kam es an der Kreuzung Rohrbachstraße /

Friedberger Landstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge

miteinander kollidierten. Einer der Unfallbeteiligten, 18 Jahre alt, war

offenbar zuvor an einem illegalen Straßenrennen mit anderen Autofahrern

beteiligt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befanden sich gegen 21:40 Uhr mindestens drei

hochmotorisierte Fahrzeuge an der Kreuzung Rohrbachstraße / Rothschildallee.

Dabei soll es sich um ein einen Audi RS 5, einen Audi R8 und einen BMW gehandelt

haben. Als für die dort wartenden Fahrer die Ampel von rot auf grün gewechselt

sei, hätten alle Fahrzeug stark beschleunigt. An der Kreuzung Rohrbachstraße /

Friedberger Landstraße habe die dortige Ampel rot angezeigt, was jedoch durch

den Fahrer des Audi RS 5 ignoriert worden sei. Der in den Kreuzungsbereich

einfahrende Audi kollidierte mit einem 41-jährigen Mercedes-Fahrer. Die

Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. An den beiden Fahrzeugen

entstand ein Sachschaden von mehrere tausend Euro. Der Fahrer des Audi R8 fuhr

jedoch einfach weiter, konnte aber im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung

festgestellt und festgenommen werden.

Der 18-jährige Fahrer des Audi RS 5 und der 19-jährige Fahrer des Audi R8

durften nach den polizeilichen Maßnahmen den Heimweg ohne die Fahrzeuge

antreten. Die Polizeibeamten stellten neben den beiden Pkw und den

Fahrzeugschlüsseln auch die Führerscheine der beiden Heranwachsenden sicher.

Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt – Seckbach: Brand an Haus und Fahrzeug

Frankfurt – (dr) Gestern Abend (06.08.2022) kam es gegen 22:50 Uhr zu

einem Brand in Seckbach, bei dem ein Haus und ein Fahrzeug beschädigt wurden.

Der 79-jährige Hausbewohner blieb glücklicherweise unverletzt.

Ein Anwohner der Straße „Alt-Seckbach“ meldete über den Notruf einen Brand an

einem Fachwerkhaus. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr und Polizei begaben sich

umgehend zu der gemeldeten Anschrift. Das Feuer griff bereits auf einen Teil der

Hausfassade sowie einen vor dem Haus geparkten Pkw über. Durch die Feuerwehr

konnte der Brand gelöscht und ein Übergreifen auf angrenzende Häuser verhindert

werden. Der 79-Jährige Bewohner hatte sich zuvor aufgrund des Rauchgeruchs nach

draußen begeben und noch versucht, den Brand im Hof selbst zu löschen.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache

aufgenommen. Die derzeitigen Ermittlungen zum Brandgeschehen deuten auf eine

mutmaßlich unsachgemäße Handhabung mit Brennholz hin.

Neben dem beschädigten Haus wurde der Pkw des 79-Jährigen stark in

Mitleidenschaft gezogen. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden wird auf

mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt – Sachsenhausen: Festnahme nach räuberischer Erpressung

Frankfurt – (dr) Polizeibeamte des 8. Reviers haben in der Nacht von

Freitag auf Samstag (06. August 2022) einen 20-jährigen Mann festgenommen, der

verdächtig wird, einen 22-Jährigen mit einem Messer bedroht und dessen

Wertsachen eingefordert zu haben.

Der 22-Jährige hielt sich um Mitternacht mit Freunden am Sachsenhäuser Ufer am

Main auf und saß auf einer Mauer. Währenddessen traten zwei junge Männer an ihn

heran, von denen einer unter Vorhalt eines Messers seine Wertsachen forderte.

Als der Geschädigte um Hilfe rief, ließ das Duo von ihm ab und ergriff die

Flucht. Während der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen gelang es

Polizeibeamten einen 20-jährigen Tatverdächtigen festzunehmen, der noch kurz

zuvor ein Messer wegwarf und dessen äußere Erscheinung mit der

Personenbeschreibung übereinstimmte. Die Beamten verbrachten den jungen Mann

nach seiner Festnahme auf die Dienststelle. Das Messer stellten sie als

Beweismittel sicher. Gegen den 20-Jährigen wird zudem wegen einer Bedrohung

ermittelt, die sich ebenfalls am Mainufer kurz nach der räuberischen Erpressung

zugetragen hat. Nach Durchführung aller polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder

entlassen.

Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt – Sachsenhausen: Verdacht der Brandstiftung im Stadtwald – „Piratenhaus“ abgebrannt

Frankfurt – (dr) Am Samstag, den 06. August 2022, kam es im Frankfurter

Stadtwald zu einem Brand, bei dem das sogenannte „Piratenhaus“ zerstört wurde.

Gegen 15:25 Uhr ging über den Notruf die Meldung eines Brandes im Gerstweg ein.

Alarmierte Kräfte der Feuerwehr und Polizei stellten vor Ort fest, dass das

sogenannte „Piratenhaus“, ein Art Spielplatz mit toten Ästen und Baumstämmen, im

Vollbrand stand.

Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr brannte das „Piratenhaus“ ab. Der

Feuerwehr gelang es im weiteren Verlauf das Feuer zu löschen und so eine

Ausdehnung des Brandes zu verhindern. Mehrere Bäume wurden bei dem Brand in

Mitleidenschaft gezogen.

Das Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen

des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Frankfurt – Sachsenhausen: Versuchter Totschlag – 18-Jähriger verletzt

Frankfurt – (dr) In der Nacht von Samstag auf Sonntag (07. August 2022)

kam es im Stadtteil Sachsenhausen zu einem versuchten Tötungsdelikt, bei dem ein

18-Jähriger schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich der 18-jährige Geschädigte in

weiblicher Begleitung gegen 03:30 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle

Lokalbahnhof, als zwei junge Männer auf sie zugekommen seien. Aus bislang noch

ungeklärten Gründen kam es zwischen den vier jungen Leuten zu Streitigkeiten, in

deren Verlauf der 18-Jährige durch einen der Männer eine Stichverletzung erlitt.

Die zwei Unbekannten flüchteten nach der Tat zu Fuß in Richtung Heisterstraße

und weiter in unbekannte Richtung. Alarmierte Beamte des Überfallkommandos

leisteten vor Ort bei dem Geschädigten Erste Hilfe. Der schwerverletzte

18-Jährige kam in ein Krankenhaus. Eine Fahndung nach den zwei Geflüchteten

verlief ohne Ergebnis.

Die zwei jungen Männer sollen Anfang 20 und circa 175 cm groß gewesen sein. Sie

sollen zudem dunkle Haare und einen Bart getragen haben sowie mutmaßlich dunkel

gekleidet gewesen sein.

Die Frankfurt Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgrund des versuchten

Totschlags aufgenommen.

Zeugen, die sachdienlichen Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der

Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 51199 oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt – Innenstadt: Gefährliche Körperverletzung mit Flasche und Pfefferspray

Frankfurt – (dr) Am Samstag, den 06. August 2022, gegen 05:35 Uhr, kam es

in der Großen Friedberger Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der

ein 22-Jähriger von Unbekannten durch eine Glasflasche und den Einsatz von

Reizstoff verletzt wurde.

Ersten Ermittlungen zu Folge befand sich der 22-jährige Geschädigte mit vier

weiteren Personen auf dem Weg von der Alten Gasse zur Konstablerwache. Im

Bereich der Großen Friedberger Straße sprach eine Gruppe von drei bis fünf

Personen den Geschädigten und seine Begleitung an. Nach derzeitigen

Erkenntnissen gaben diese währenddessen beleidigende Äußerungen, auch aufgrund

der sexuellen Orientierung, von sich. Die Gruppe um den 22-Jährigen versuchte

ihr Gegenüber zu beschwichtigen, um eine Auseinandersetzung zu vermeiden.

Dennoch griff einer aus dieser Gruppe den 22-Jährigen mit einer Glasflasche an.

Dem Geschädigten gelang es die Flasche abzuwehren, sodass diese zerbrach. Der

22-Jährige zog sich jedoch Schnittverletzungen an der Hand zu. Es entwickelte

sich ein Handgemenge zwischen dem Geschädigten und dem Angreifer, wobei

Letzterer den 22-Jährigen „in den Schwitzkasten nahm“. Als mehrere Passanten auf

die Situation aufmerksam wurden, entfernte sich der Angreifer mit seinen

Begleitern in Richtung Konstablerwache. Noch bevor der Geschädigte wieder

losgelassen wurde, sprühte ihm eine weitere Person aus der gegnerischen Gruppe

Reizstoff ins Gesicht. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach den Angreifern

bzw. der Gruppe verlief ohne Ergebnis.

Die Ermittlungen zu dem Tatgeschehen, insbesondere ob möglicherweise ein

homophober / queerfeindlicher Hintergrund vorliegt, dauern an.

Personenbeschreibung:

Täter: Männlich, circa 185 cm groß, sehr kurze Haare, mitteleuropäische

Erscheinung; bekleidet mit weißem T-Shirt und Jeans; schlug mit einer

Glasflasche zu.

Täter: Männlich, circa 175 bis 185 cm groß, kurze dunkle Haare,

mitteleuropäische Erscheinung; bekleidet mit schwarzem T-Shirt und Jeans; setzte

Reizstoff ein.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Tatgeschehen und / oder den

unbekannten Tätern werden gebeten, sich bei der Frankfurter Polizei unter der

Rufnummer 069 / 755 10100 zu melden.

Frankfurt – Bahnhofsviertel / Gallus / Innenstadt: Festnahme am Opernplatz

Frankfurt – (dr) Im Rahmen einer Versammlung zum Thema „Grund-, Menschen

und Freiheitsrechte“ kam es am Samstag, den 06. August 2022, am Opernplatz bei

einer Abschlusskundgebung zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Polizeibeamte nahmen einen Mann fest, der verdächtigt wird, einen Fotografen

geschlagen zu haben.

Anlässlich der angemeldeten Versammlung kam es um 15 Uhr in der Taunusanlage zu

einer Auftaktkundgebung. Anschließend setzte sich ein Aufzug durch die Stadt in

Bewegung. Bei einer Zwischenkundgebung in der Hellerhofstraße kam es zu einer

Beleidigung eines Teilnehmenden. Der 44-jährige Beschuldigte erhielt einen

Platzverweis.

Gegen 18:05 Uhr erreichte der Aufzug den Opernplatz. Während einer dort

abgehaltenen Abschlusskundgebung kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung

zwischen einem 58-jährigen Teilnehmenden der Kundgebung und offenbar einem

Fotografen. In deren Verlauf schlug der 58-Jährige auf den Fotografen ein.

Weitere Angriffe konnten durch eingreifende Polizeibeamte unterbunden werden,

welche den Mann festnahmen. Dieser leistete Widerstand. Mehrere der

Teilnehmenden versuchten in der Folge die festnehmenden Beamten an der

polizeilichen Maßnahme abzuhalten, was jedoch verhindert werden konnte. Die

Situation beruhigte sich, als weitere Polizeikräfte hinzugezogen wurden, sodass

die Kundgebung fortgeführt werden konnte.

Der festgenommene 58-jährige Mann wurde nach Beendigung der strafprozessualen

Maßnahmen wieder entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung und

Widerstandes ermittelt sowie wegen volksverhetzender Äußerungen, die er während

der polizeilichen Maßnahmen von sich gab.

An der Versammlung nahmen in der Spitze 260 Personen teil. Am Opernplatz hatten

sich zwischenzeitlich sechs Gegendemonstranten eingefunden.