Diebstahl von Auspuffanlage

Tatort: 61350 Bad Homburg v. d. Höhe, Oberste Gärten 4 Tatzeit: Freitag, 05.08.2022, 23:30 Uhr bis Samstag, 06.08.2022, 11:30 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter entwendete die Auspuffanlage von einem am Fahrzeugrand geparkten grauen VW Polo. Hierbei enstand ein Sachschaden von ca. 700 Euro. Der Wert des Stehlguts wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Homburg unter der 06172/120-0 in Verbindung zu setzen.

Fahrraddiebstahl

Tatort: 61440 Oberursel, Zimmersmühlenweg 79 – Bahnhof Stierstadt Tatzeit: Samstag, den 06.08.2022, 02:25 Uhr

Durch einen aufmerksamen Mitbürger konnte beobachtet werden, dass durch zwei bislang unbekannte Täter ein Fahrrad am Bahnhof in Stierstadt entwendet wurde. Hierfür wurde zuvor das Fahrradschloss mit einem Bolzenschneider durchtrennt. Die Täter entfernten sich im Anschluss in Richtung der Frankfurter Landstraße. Täterbeschreibung:

männlich, normale Statur, ca. 175 cm, dunkel gekleidet,

schwarzes Tuch vor dem Gesicht, schwarze Basecap und dunkler

Rucksack

männlich, ca. 175 cm, dunkel gekleidet, blaues Tuch vor dem Gesicht

Gesicht

Ein Geschädigter konnte ebenfalls noch nicht ermittelt werden. Details zum Fahrrad sind nicht bekannt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Oberursel unter der Telefonnummer 06171/6240-0 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Tatzeit: Samstag, den 30.07.2022, 12:00 Uhr bis Samstag, den 06.08.2022, 06:00 Uhr Tatort: 61440 Oberursel, Steinbacher Straße

Im o.g. Zeitraum kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Oberursel-Stierstadt. Bislang unbekannte Täter verschafften sich mittels unbekanntem Tatwerkzeug Zutritt zu dem Objekt. Hierfür wurde das Kellerfenster aufgehebelt, wodurch die Scheibe zersprang. Entsprechende Spuren wurden gesichert.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg v. d. Höhe unter der Telefonnummer 06172/120-0 in Verbindung zu setzen.

Glasscheiben eines Gewächshauses beschädigt

Tatzeit: Samstag, den 06.08.2022, 13:00 Uhr bis Sonntag, den 07.08.2022, 07:00 Uhr Tatort: 61440 Oberursel (Taunus), Kalbacher Straße 32

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Kalbacher Straße in Oberursel ein Gewächshaus beschädigt. Hierbei wurden durch unbekannte Täter mindestens 30 Glasscheiben auf unbekannte Art und Weise zerstört. Der Sachschaden wird auf 5.000 EUR geschätzt.

Die Polizeistation Oberursel 06171/6240-0 hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt ihre Hinweise entgegen.

Betrug/Wucher/Haustürgeschäft

Tatort: 61479 Glashütten

Tatzeit: Donnerstag, 04.08.2022, 11.30 bis 15:30 Uhr

Als am späten Vormittag ein älterer Herr sein Anwesen verließ, wurde er von einem 40 – 50 Jahre alten, ca. 170 cm großen Mann mit kurzen dunklen Haaren und einem ovalen Gesicht aufgehalten. Der Mann mit südosteuropäischem Erscheinungsbild, redete mit ihm in deutscher Sprache mit Akzent, über eine Dachrinnenerneuerung an seinem Haus. Diese würde er für 200,- Euro austauschen. Der ältere Hauseigentümer ließ sich schlussendlich auf das Geschäft ein und ging fort. Als er später wieder nach Hause kam, sah er tatsächlich die Dachrinnen am Haus und Teile am Wintergarten ausgetauscht. Zwischenzeitlich hatten 6-7 Männer auf seinem Grundstück gearbeitet. Nun rechnete augenscheinlich der Chef der Arbeiterkolonne dem Geschädigten die Instandsetzungsarbeiten vor, wollte ein Formular ausgefüllt und unterzeichnet haben und forderte 14.000- Euro für die Dachrinnenerneuerung. Nach längerem Prozedere, zahlte der Geschädigte einen hohen vierstelligen Betrag an den Handwerker, um endlich seine Ruhe zu haben. Eine nachträgliche Recherche hinsichtlich der Preise zu solchen Instandsetzungsarbeiten, führten den Geschädigten zur Polizei, um eine Anzeige zu erstatten.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor derartigen „Haustürgeschäften“. Solche Arbeiten sind meist überteuert. Die Qualität der durchgeführten Arbeiten, ist fragwürdig. Im Falle einer späteren Reklamation, gibt es meist keine Firma und keinen Ansprechpartner. Schadenersatzansprüche können deshalb nicht geltend gemacht werden.

Diebstahl aus Pkw

Tatort: 61462 Königstein, Limburger Straße Tatzeit: Freitag, 05.08.2022, 23:30 bis Samstag, 06.08.2022, 01:00 Uhr

Im o.a. Tatzeitraum, war ein grauer VW Caddy in der Limburger Str. abgestellt. Ein unbekannter Täter nutzte vermutlich ein teilweise geöffnetes Fenster, um ins Wageninnere zu gelangen und ein Portemonnaie aus dem Handschuhfach zu entwenden. Neben einer geringen Menge Bargeld, wurden so mehrere Dokumente der Geschädigten gestohlen.

Sachbeschädigungen an zwei Pkw

Tatort: 61462 Königstein, Georg-Pingler-Straße Tatzeit: Freitag, 05.08.2022, 11:00 Uhr bis Samstag, 06.08.2022, 14:00 Uhr

Im o.a. Tatzeitraum, standen ein schwarzer 3er BMW und ein grauer VW-Bus hintereinander am Straßenrand geparkt in der Georg-Pingler-Straße. Ein unbekannter Täter zerkratzte jeweils die Beifahrertür dieser Autos. Es entstand an jedem Pkw ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro.

Hinweise zu den Taten oder Tätern nimmt die Polizeistation Königstein gerne unter Telefonnummer: 06174 / 9266-0 entgegen.

Sachbeschädigung an Reklametafel

Tatort: 61250 Usingen, Bahnhofstraße 32, Bahnhofsgelände Tatzeit: Samstag, 06.08.2022, 02:38 Uhr

Mehrere unbekannte Täter betraten das Bahnhofsgelände in der Bahnhofstraße in Usingen. Dort warfen sie zwei Steine in die fest montierte Reklametafel. Anschließend flüchteten UT in unbekannte Richtung. Die Reklametafel wurde hierbei beschädigt. Geschätzte Höhe des Sachschadens: 250,-EUR Ein Zeuge konnte dies aus der Entfernung beobachten, jedoch keine Täterhinweise geben.

Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen unter der Tel.:06081/9208-0 entgegen

Körperverletzung, Beleidigung, Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Tatzeit: Samstag, 06.08.2022, 12:00 Uhr

Tatort: 61250 Usingen, Zitzergasse

Der 59-jährige Geschädigte befuhr mit seinem PKW die Zitzergasse in Usingen. Hierbei handelt es sich um eine Einbahnstraße. Als ihm ein Fahrradfahrer entgegenkam und er diesen durch sein geöffnetes Fenster auf sein Fehlverhalten ansprach, habe dieser den Geschädigten mit Wasser aus seiner Trinkflasche ins Gesicht gespritzt und ihn mit der Faust auf die rechte Wange geschlagen. Als der Geschädigte das Fenster schloss um sich zu schützen, schlug der Radfahrer mit seinem Vorderreifen seines Fahrrades mehrfach gegen die Fahrertür. Des Weiteren beleidigte er den Geschädigten verbal.

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Unfallort: 61350 Bad Homburg v. d. Höhe, Kelkheimer Straße 4 Unfallzeit: Freitag, 05.08.2022, 22:40 Uhr bis Samstag, 06.08.2022, 07:15 Uhr

Zur o.g. Unfallzeit wurde der geparkte PKW, ein grauer Mitsubishi, von einem unbekannten Fahrzeug vermutlich beim Rangieren beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise bitte der Polizei Bad Homburg unter 06172/120-0 melden.

Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Unfallort: 61348 Bad Homburg v. d. Höhe, Elisabethenstraße 43 Unfallzeit: Samstag, 06.08.2022, 20:37 Uhr

Zur o.g. Unfallzeit befuhr ein weißer Motorroller die Elisabethenstraße entgegengesetzt aus Richtung Schwedenpfad kommend. An der Ecke zur Audenstraße streifte der Fahrer des Motorrollers ein 5-jähriges Kind, welches plötzlich die Elisabethenstraße überquerte. Das Kind zog sich hierdurch nur leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des Motorroller fuhr in Richtung Kaiser-Friedrich-Promenade davon, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Motorroller war mit zwei männlichen Personen besetzt. Der Fahrer trug keinen Helm und war hell bekleidet. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Bad Homburg unter der 06172/120-0 entgegen.

Alleinunfall mit Sachschaden

Unfallort: 61273 Wehrheim, K728

Unfallzeit: Samstag, 06.08.2022, 05:18 Uhr

Der 27-jährige Wehrheimer befuhr mit seinem VW Golf die K728 aus Richtung B275 in Richtung Wehrheim. Aus bisher ungeklärten Gründen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem kleineren Baum in einem Graben zusammen. Der Fahrzeugführer wurde hierdurch leicht verletzt und in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die K728 wurde für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahmemaßnahmen durch die örtliche Feuerwehr voll gesperrt.

Brand im Tagungshotel „Collegium Glashütten“

Ort: 61479 Glashütten-Oberems, Wüstemser Straße 1 Zeit: Samstag, 06.08.2022, gegen 08:00 Uhr

Am Samstagmorgen wurde nach ersten Erkenntnissen durch Bauarbeiten auf einem Balkon im Unterkunftsbereich des Tagungshotels „Collegium Glashütten“, aus Versehen Dämmwolle in Brand gesetzt. Die Bauarbeiter scheiterten auf Grund des unzugänglichen Bereiches an eigenen Löschversuchen. Der Schwelbrand mit starker Rauchentwicklung, breitete sich unter einem Kupferdach weiter aus. Die herbeigerufene Feuerwehr, kämpfte anschließend ebenso mit diesem Problem. Erst durch weitere Unterstützung von benachbarten Feuerwehren, konnte nach der Entfernung der Bedachung der Brand gezielt bekämpft und gelöscht werden. Durch Nachlöscharbeiten und spätere provisorische Instandsetzung durch das Technische Hilfswerk (THW), zog sich die Einsatzlage über den ganzen Tag hin. Die anfängliche Befürchtung, dass sich einige Bauarbeiter Rauchgasvergiftungen zugezogen haben könnten, bestätigte sich durch den hinzugezogenen Notarzt und mehrere Rettungswagen jedoch nicht. So blieb es bei einem Sachschaden. Nach ersten Schätzungen, muss man sicher von einer sechsstelligen Schadenhöhe ausgehen.