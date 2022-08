Kleinkind aus Fenster gestürzt,

Wiesbaden-Südost, Freitag, 05.08.2022, 15:30 Uhr

(ds) Am Freitagnachmittag ist ein Kleinkind aus einem geöffneten Fenster im

zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gestürzt. Das 22-Monate alte

Mädchen kletterte offenbar gegen 15:30 Uhr beim Spielen mit einem Nachbarkind

unbemerkt über ein Bett auf die Fensterbank des darüber liegenden Fensters und

stürzte anschließend aus dem offenstehenden Fenster in die Tiefe. Das Mädchen

wurde durch einen Rettungswagen zur Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus

gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich das Kind im stabilen Zustand

befinden. Das 4. Polizeirevier Wiesbaden hat die weiteren Ermittlungen zum

Unglückshergang aufgenommen.

Mit Pfefferspray gesprüht,

Wiesbaden, Helenenstraße, Freitag, 05.08.2022, 18:20 Uhr

(ds) Am Freitagnachmittag wurde ein Jugendlicher mit Pfefferspray angegriffen

und dabei verletzt. Der 15-Jährige hielt sich gegen 18:20 Uhr in der

Helenenstraße auf, um dort auf einen Freund zu warten. Der Beschuldigte kam

unvermittelt auf den junge Mann zu, besprühte ihn mit Pfefferspray und entfernte

sich in unbekannter Richtung. Der Geschädigte wurde anschließend durch einen

Rettungswagen zur Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Der

Beschuldigte wird als männlich, ca. 26 Jahre alt, afrikanischer Phänotyp mit

Glatze beschrieben. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier Wiesbaden unter der Nummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

Festnahmen nach Schlägerei,

Wiesbaden, Mitte, Kirchgasse, Freitag, 05.08.2022, 20:41 Uhr

(cp)In einem Wiesbadener Einkaufszentrum wurde am Freitagabend ein junger Mann

von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen und leicht verletzt. Drei Täter

schlugen und traten grundlos auf den 17-Jährigen ein, zwei von ihnen wurden von

der Polizei festgenommen.

Der 17 Jahre alte Wiesbadener hielt sich gegen 20:40 Uhr im Erdgeschoss des

Luisenforums auf und lief gerade zum Ausgang in Richtung Kirchgasse, als er

plötzlich von hinten getreten wurde. Der junge Mann drehte sich um und sah sich

einem ihn unbekannten 14-jährigen Jugendlichen gegenüber. Der Mann versuchte

weitere Angriffe abzuwehren, woraufhin es zu einem Gerangel kam. Der Täter war

jedoch mit vier weiteren Jugendlichen unterwegs, von denen nun ein ebenfalls 17

Jahre alter Taunussteiner und ein bislang Unbekannter ebenfalls nach dem Opfer

traten und schlugen. Als Passanten die Situation bemerkten, flüchteten die drei

Täter, wie auch die zwei unbeteiligten Jugendlichen in die Fußgängerzone. Zwei

der mutmaßlichen Täter, der 14-Jährige und der junge Taunussteiner sowie einer

ihrer Begleiter wurden im Rahmen der Fahndung durch die Polizei festgenommen.

Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Eltern übergeben.

Der dritte Täter wird als circa 14 bis 16 Jahre alt und 175 cm groß beschrieben.

Er habe kurze dunkle Haare, sei mit einem grauen Jogginganzug sowie schwarze

Sneakern bekleidet gewesen und habe und eine weiße Umhängetasche getragen.

Hinweise zu dieser Person nimmt die Polizei unter (0611) 345-0 entgegen.

Schlägerei,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Samstag, 06.08.2022, 03:20 Uhr

(mv)Am Samstagmorgen kam es in der Schwalbacher Straße, in Höhe eines

Taxihaltestandes, zu einer Schlägerei, wo vier Männer einen Mann schlugen und

auf ihn eintraten. Die vier beschuldigten Täter, alle im Alter zwischen 26 und

41 Jahren, konnten im Rahmen einer Fahndung kurze Zeit später im

Innenstadtbereich angetroffen und festgenommen werden. Der Grund für die

Auseinandersetzung war, laut dem 24-jährigen Geschädigten, dass seine weibliche

Begleiterin von einem der vier Täter angesprochen wurde. Als der Geschädigte den

Beschuldigten aufforderte, dies zu unterlassen, wurde er von allen vieren

geschlagen, und als er am Boden lag, auch getreten. Hiernach ließen die Täter

von dem am Boden liegenden Geschädigten ab und entfernten sich in Richtung

Innenstadt. Der Geschädigte erlitt nur leichte Verletzungen und lehnte eine

Behandlung in einem Rettungswagen ab. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet Zeugen und Zeuginnen sich unter der Telefonnummer (0611)

345-0 zu melden.

Erst der Hund, dann der Mensch – Auseinandersetzungen beim Gassigehen, Kastel,

Biebricher Straße, Samstag, 06.08.2022, 09:30 Uhr

(cp)In Kastel gerieten am Samstagmorgen zuerst zwei Hunde und dann ihre Halter

aneinander. Die beiden Männer schlugen mehrfach aufeinander ein.

Die zwei Männer im Alter von 39 und 48 Jahren führten gegen 09:30 Uhr ihre Tiere

auf einer Spielwiese für Hunde in der Biebricher Straße aus. Nachdem es zwischen

den beiden Hunden zu einer Auseinandersetzung gekommen war, gerieten die

Herrchen in einen heftigen Streit. Nach diversen Beleidigungen und Bedrohungen

kam es schließlich zu einer handfesten Auseinandersetzung und die beiden

schlugen aufeinander ein. Der 48-Jährige soll zudem mit der Hundeleine nach

seinem Kontrahenten geschlagen haben. Nachdem dieser mit seinem Hund die

Örtlichkeit verlassen hatte, wurde die Polizei alarmiert, die den Mann aber im

Rahmen der Fahndung noch in der Nähe antreffen konnte. Glücklicherweise wurde

keiner der beiden Herren ernsthaft verletzt, jedoch müssen sie sich nun in

Strafverfahren verantworten. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten,

sich unter (0611) 345-2240 bei dem 2. Polizeirevier zu melden

Trickbetrüger am Telefon erfolgreich

Wiesbaden, Dotzheimer Straße Donnerstag, 04.08.2022, 12:00 Uhr

(ds) Am Donnertagmittag gelang es Trickbetrügern, die sich als Europol

Mitarbeiter ausgaben, eine Überweisung über mehrere Tausend Euro zu ergaunern.

Die 31-jährige Geschädigte erhielt am Donnertag gegen 12:00 Uhr einen Anruf von

einer ihr unbekannten Handynummer. Der Anrufer gab sich als Mitarbeiter von

Europol aus und erklärte, dass gegen die Geschädigte ein Ermittlungsverfahren

laufen würde und sie für einen Anwalt mehrere Tausend Euro überweisen müsse.

Durch geschickte Fragen und Gesprächsführung seitens der Täter wurde die Frau

dazu gebracht, diese Überweisung zu tätigen und anschließend noch eine Software,

die sich später als Schadsoftware herausstellte, auf ihrem Handy zu

installieren. Erst als am Freitagnachmittag ein weiterer Anruf erfolgte und sie

erneut Geld überweisen sollte, bemerkte die Geschädigte den Betrug und

erstattete Anzeige. Die Wiesbadener Polizei warnt vor gleichgelagerten

Sachverhalten. Insbesondere ist die Betrugsmasche, in der sich falsche Europol

Mitarbeiter am Telefon melden, weit verbreitet. Die Polizei wird niemals solche

direkten Überweisungen am Telefon einfordern.

Gescheiterter Einbruch in Bäckerei

Wiesbaden, Borkumer Straße, Donnerstag, 04.08.2022, 22:10 Uhr bis Freitag,

05.08.2022, 07:40 Uhr

(mv)Unbekannte Diebe versuchten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in

Wiesbaden, Borkumer Straße, in eine Bäckerei einzubrechen. Sie versuchten

mittels Hebelwerkzeugen die Schaufensterscheibe des Geschäftes zu zerstören, was

aber misslang. Die unbekannten Täter verließen ohne Beute den Tatort in

unbekannte Richtung. Es entstand lediglich Sachschaden. Die Kriminalpolizei

bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Täter geben

können, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Schlägerei mit Pfefferspray,

Wiesbaden, Wellritzstraße 32, Sonntag, 07.08.2022, 04:39 Uhr

(wo) Am Sonntagmorgen kam es in einem Café in der Wellritzstraße zu einer

handfesten Auseinandersetzung, bei der ein 23-jähriger Wiesbadener und ein

44-jähriger Mitarbeiter verletzt wurden.

Gegen 04:40 Uhr entwickelte sich zwischen dem 23-Jährigen und zwei bislang

unbekannten männlichen Personen ein Streitgespräch, in dessen Verlauf der

Wiesbadener durch einen unbekannten Täter mit der Faust in dessen Gesicht

geschlagen wurde. Dies nahm der 23-Jährige zum Anlass Pfefferspray gegen die

beiden Personen einzusetzen, woraufhin diese diverses Inventar in Richtung des

Wiesbadeners warfen und anschließend flüchteten. Die beiden Flüchtenden wurden

wie folgt beschrieben: männlich, 20-25 Jahre alt, ca. 170cm groß, beide trugen

einen Vollbart. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet

Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 -0 zu melden.

Festnahme nach sexueller Belästigung,

Wiesbaden, Idsteiner Straße, Freitag, 05.08.2022, 10:40 Uhr

(wo) Am Freitagvormittag wurde eine 21-jährige Wiesbadenerin von einem

52-Jährigen in einem Linienbus in schamverletzender Art und Weise berührt.

Die Wiesbadenerin war gegen 10:40 Uhr in einem Linienbus in Wiesbaden unterwegs,

als der Täter sie mehrfach unsittlich berührte. Durch die polizeilichen

Ermittlungen konnte der Täter im Nachgang ermittelt und festgenommen werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und

Zeugen sich unter der Telefonnummer (0611) 345 – 0 zu melden.

Einbruch und Sachbeschädigungen,

Wiesbaden, Maaraue, Donnerstag, 04.08.2022, 22:00 bis Freitag, 05.08.2022, 17:30

Uhr

(wo) Zwischen Donnerstagnacht und Freitagnachmittag trieben im Bereich der

Maaraue unbekannte Täter ihr Unwesen und verursachten hierbei einen Schaden von

mehreren hundert Euro.

Die Diebe betraten zunächst auf unbekannte Art und Weise das Vereinsgelände.

Anschließend drangen sie gewaltsam in eine Gartenhütte ein und entwendeten ein

Werkzeug.

Am Freitagnachmittag meldete sich ein 49-jähriger Wiesbadener bei der Polizei

und teilte mit, dass sich ein unbekannter Täter Zutritt zu mehreren Booten

verschafft habe. Die hinzugerufene Streife konnte den flüchtenden Täter stellen.

Im Nachgang wurde bekannt, dass der jugendliche Täter zusätzlich noch einen

Feuerlöscher ins Wasser geworfen hatte. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme

konnte auch noch das entwendete Werkzeug aufgefunden werden.

Das 2. Revier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeber, sich

unter der Telefonnummer (0611) 345 -2240 zu melden.

Gemeinsam Sicheres Wiesbaden,

Wiesbaden, Stadtgebiet, Freitag, 05.08.2022, 19:00 Uhr bis Samstag, 06.08.2022,

03:00 Uhr

(ds) In der Nacht von Freitag auf Samstag führten Kräfte der Stadtpolizei, der

Polizeidirektion Wiesbaden und der Bereitschaftspolizei Kontrollen im

Stadtgebiet Wiesbaden durch. Die Kontrollschwerpunkte wurden im Bereich der

Innenstadt, der Parkanlage „Warmer Damm“, am Schlachthof und der Reisinger

Anlage gelegt. Zudem wurde die Einhaltung Waffenverbotszone im Innenstadtbereich

überprüft. Im Ergebnis wurden bei 14 Kontrollen 30 Personen kontrolliert. Dabei

wurden fünf Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

und eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz

gefertigt. Die Stadt und die Polizei werden weiterhin bei entsprechenden

Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt

präsent, sowie für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Betrunkener schlägt Zeitungsausträger

65510 Hünstetten, Wallbach, Kirchgasse, Sonntag, 07.08.2022 um 00:40 Uhr

Am Sonntag den 07.08.2022, wurde um 00:40 Uhr im Bereich der Kirchgasse in

Hünstetten Wallbach ein Zeitungsausträger von einem betrunkenen Mann

angesprochen. Dieser ärgerte sich über die bloße Anwesenheit des

Zeitungsausträgers auf der Straße und fing mit diesem einen Streit an. Hierbei

schlug er dem Zeitungsausträger mehrfach ins Gesicht. Der Täter flüchtete vor

Eintreffen der Polizei.

Wenn Sie Zeuge dieses Vorfalls geworden und noch nicht mit der Polizei in

Kontakt getreten sind, melden Sie sich bitte bei der Polizeistation Idstein

unter der Telefonnummer 06126-9394-0.

Zwei PKW beschädigt

65366 Geisenheim, Bergstraße 3, Freitag, 05.08.22 13:15 bis Samstag, 06.08.2022,

02:40 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigte ein Unbekannter zwei geparkte

PKW, die in der Bergstraße geparkt waren. An einem grauen Ford Ka wurde wurde

die linke Fahrzeugseite zerkratzt und das linke Rücklicht beschädigt. An einem

grauen Peugeot wurde der linke Außenspiegel abgetreten und ebenfalls der Lack

zerkratzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von ca. 1000 EUR.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Rüdesheim am Rhein

unter der Telefonnummer 06722-91120 zu melden.