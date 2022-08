Kreis Bergstraße

50-jährige Fahranfängerin kommt von der Fahrbahn ab.

Bensheim (ots) – Eine 50-jährige Fahranfängerin und ihre 73-jährige Mutter aus

Bensheim, befuhren am Samstag den 06.08.2022 gegen 17:25 Uhr den Berliner Ring

in Fahrtrichtung Wormser Straße. An der Ecke Robert-Bosch-Straße kam die

Fahrzeugführerin aus bislang ungeklärter Ursache über den Bordstein auf den

Gehweg, stieß mit einem Stromkasten und im weiteren Verlauf mit einer Hauswand

im Berliner Ring zusammen. Die Fahrzeugführerin und ihre Beifahrerin wurden

leicht verletzt und kamen zwecks weiterer Untersuchung in das Klinikum Darmstadt

und das Krankenhaus Bensheim. Personen aus dem Wohnhaus wurden nicht verletzt.

Hinweise auf einen Alkohol, Drogen oder Medikamentenmissbrauch lagen nicht vor.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 25.000 Euro.

Darmstadt-Dieburg: Die Polizei-News

Darmstadt-Dieburg

DA-Innenstadt: Unfallflucht in der Alexanderstraße / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Am Sonntag (07.08.) gegen 04:40 Uhr, kam ein schwarzer Pkw aus

bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und beschädigte in der

Alexanderstraße drei auf einem Fußgängerweg stehende Poller. Dabei wurde

ebenfalls die vordere Stoßstange des Pkw stark beschädigt. Anwohner konnten

beobachten, wie der schwarze Pkw danach in Richtung Heinheimer Straße davonfuhr

und somit von der Unfallstelle flüchtete. Der entstandene Sachschaden beträgt

mindestens 800 Euro.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das 1. Polizeirevier Darmstadt unter

der Telefonnummer 06151-969-41110 entgegen.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Darmstadt-Innenstadt – In der Liebfrauenstraße beschädigte ein

bisher unbekannter Unfallverursacher im Zeitraum vom Mittwochnachmittag

(03.08.), 17:00 Uhr bis Donnerstagmorgen (04.08.), 06:00 Uhr insgesamt drei

geparkte Autos und flüchtete anschließend. Der Täter stieß dabei mit einem

Krankenfahrt-Transporter zusammen und schob diesen auf einen schwarzen Mini auf.

Der Mini wiederum wurde auf einen grauen Audi aufgeschoben. Der entstandene

Schaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Unfallzeugen

oder Personen, die einen Hinweis auf den Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug

geben können. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt.

Pfungstadt: Verkehrskontrolle löst größeren Polizeieinsatz aus

Pfungstadt (ots) – Am Samstag (06.08.) kam es gegen 02.45 Uhr in der Gernsheimer

Straße im Ortsteil Hahn im Rahmen einer Verkehrskontrolle durch zwei Männer im

Alter von 31 und 55 Jahren zu Widerstandshandlungen gegen die kontrollierenden

Polizeibeamten. Durch den Einsatz mehrerer Funkstreifen konnte die Situation vor

Ort unter Kontrolle gebracht werden. Bei dem Einsatz wurden die beiden Männer,

wie auch drei Polizeibeamte, verletzt. Die Verletzten wurden in umliegende

Krankenhäuser gebracht und dort medizinisch versorgt.

Die beiden 31 und 55 Jahre alten Männer werden sich wegen tätlichen Angriffs auf

Polizeibeamte verantworten müssen.

Groß-Gerau

Verkehrsunfallflucht auf dem Fischerfestparkplatz (P1) in Gernsheim (05.08.) – Zeugen gesucht

Am Freitag den 05.08. kam es auf dem Fischerfestparkplatz P1, auch bekannt als Schäferwiese, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei hat eine brünette Autofahrerin rückwärts mit einem dunkelblauen Kombi ausgeparkt und ist auf einen hinter ihr parkenden grauen VW Golf aufgefahren. Hierbei entstand im Bereich der Frontstoßstange des VW’s Sachschaden.

Die Autofahrerin entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne ihren entsprechenden Pflichten nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können werden gebeten sich auf der Polizeistation Gernsheim zu melden.