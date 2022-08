Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 07.08.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Deidesheim: Auffahrunfall B271 AS Deidesheim

Deidesheim (ots) – An der Anschlusstelle Deidesheim der B271 kam es am Freitag, den 05.08.2022 gegen 16 Uhr zu einem Auffahrunfall. Im Einmündungsbereich der Niederkircher Straße kam der Verkehr ins Stocken. Aus Unachtsamkeit fuhr ein BMW einem verkehrsbedingt wartendem Audi auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000.- Euro. Es wurde niemand verletzt, nach Unfallaufnahme konnten beide ihre Fahrt fortsetzen. Es kam kurzzeitig zu kleinem Rückstau.

Haßloch: Falscher Sohn und Tochter melden sich via Whatsapp

Haßloch (Pfalz) (ots) – Wie nachträglich bekannt wurde, haben unbekannte Täter am 03.08.2022 und 04.08.2022 in Haßloch mehrere Bürger per Whatsapp angeschrieben und als deren Kinder ausgegeben. Man habe neue Telefonnummern, müsse eine Rechnung bezahlen oder das Online-Banking sei gesperrt. Es wurde in verschiedenen Fällen versucht mehrere tausend Euro zu erbeuten. In einem Fall fiel einer Geschädigten der Betrugsversuch erst auf dem Weg zur Bank auf. In einem anderen Fall veranlasste eine Geschädigte bereits eine Überweisung im vierstelligen Betrag. Erst im Nachhinein fielen Ungereimtheiten auf, sodass die Überweisung noch rechtzeitig durch die Bank gestoppt werden konnte. Dies gelingt jedoch nicht immer!

Sollten Sie Opfer eines solchen Anrufs oder Nachricht werden, notieren Sie sich bitte die angezeigten Telefonnummern, machen Screenshots und beenden unmittelbar die Kommunikation. Nachfolgend die wichtigsten Tipps und Hinweise, wie sie sich schützen können:

Die Polizei ruft niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an.

Lassen sie sich niemals unter Druck setzen. Legen Sie einfach den Hörer auf!

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Wenn Sie sich unsicher fühlen, bitten sie Familienangehörige, Nachbarn oder Freunde um Hilfe, prüfen Sie nach, ob wirklich Notlagen bestehen und rufen Sie diese zurück

Geben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Unbekannte!

Klären Sie lebensältere Familienangehörige, Nachbarn und Bekannte auf

Haßloch: Unfall zwischen Kleintransporter und Fahrradfahrer

Haßloch (Pfalz) (ots) – Am Freitag, den 05.08.2022 ereignete sich ein Unfall zwischen einem Kleintransporter und einem Fahrradfahrer um ca. 07:20 Uhr in der Haßlocher Kirchgasse. Der Kleintransporter setzte an zum Überholen, als plötzlich der Fahrradfahrer seine Hände vom Lenker nahm um eine Zigarette anzuzünden. Hierbei brach das Fahrrad nach links aus und er kollidierte mit der rechten Fahrzeugseite. Der Fahrradfahrer blieb unverletzt, es entstand Sachschaden i.H.v. ~1000 Euro. Zudem soll der Fahrradfahrer ordnungswidrig Kopfhörer getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen unter 06324-9330 oder pihassloch@polizei.rlp.de.

Haßloch: Unfallflucht unter ALkoholeinfluss

Haßloch (ots) – Am Samstag, den 06.08.2022 gegen 21:45 beschädigte ein 53-jähriger Haßlocher beim Rangieren einen geparkten PKW auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Lindenstraße. Er entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, wurde jedoch von Zeugen beobachtet. Der Sachschaden wurde auf ca. 1000 Euro geschätzt. Der Fahrer konnte wenig später durch eine Streife der PI Haßloch gestellt werden. Während der Kontrolle konnte starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden, ein Atemalkoholtest ergab 2,2 Promille. Eine Blutprobe wurde in hiesiger Dienststelle entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):