Fahrlässige Brandstiftung durch Grillkohle (siehe Foto)

Speyer (ots) – Eine Zeugin verständigte Donnerstag 04.08.2022 gegen 06:08 Uhr die Polizei und Feuerwehr. Sie meldete mehrere Glutnester im Wald in der Nähe der Verdistraße/Paul-Lincke-Straße. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr brannten ca. 8 Quadratmeter. An einem angrenzenden Baum wurde glühende Grillkohle festgestellt. Die Feuerwehr Speyer löschte den Brand.

Schon am Montag 01.08.2022 kam es in der Nähe zu einem Grünflächenbrand. Hier waren ein Baumstamm und ca. 30 Quadratmeter in Brand geraten.

Die Polizei bittet insbesondere Spaziergänger in diesem Bereich um erhöhte Wachsamkeit und sich bei auffälligen Beobachtungen direkt an die Polizei unter der Telefonnummer 06232/137-0 zu wenden.

Einbruch in eine Schule

Speyer (ots) – Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Mittwoch 03.08.2022 um 17:00 Uhr und Donnerstag 04.08.2022 um 08:30 Uhr Zugang in eine Schule im Rainer-Maria-Rilke-Weg. Dazu hebelten sie mit brachialer Gewalt eine Seiteneingangstür auf. Im Inneren wurden zwei weitere Türen aufgebrochen.

Die unbekannten Täter öffneten im Sekretariat und dem Büro der Schulleiterin etliche Schränke und durchsuchten diese. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet. Der Sachschaden dürfte aber über 5.000 Euro betragen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Diebstahl aus Fahrzeug

Speyer (ots) – Zwischen Mittwoch 03.08.2022 um 10:00 Uhr und Donnerstag 04.08.2022 um 06:00 Uhr, kam es in der Lina-Sommer-Straße zu einem Einbruch in einen Pkw. Dabei öffneten unbekannte Täter den in der Hofeinfahrt geparkten PKW, durchwühlten das Handschuhfach, sowie ein Ablagefach und entwendeten einen Schlüsselbund. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt nicht verschlossen.

Die Polizei rät: