Kreis Alzey-Worms: Die Polizei-News

Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Osthofen (ots) – Bei einem Auffahrunfall wurden am Montag 01.ß8.2022 zwei Personen leicht verletzt. Ein 82-Jähriger aus dem Landkreis Alzey-Worms war gegen 10:05 Uhr in der Rheinstraße unterwegs, als er am Kreisverkehr Rheinstraße/ Wonnegaustraße/ Schumannstraße verkehrsbedingt halten musste. Eine nachfolgende 20-jährige Wormserin fuhr aufgrund nicht angepassten Sicherheitsabstandes auf den am Kreisverkehr zum Stehen gekommenen PKW auf.

Durch den Aufprall wurden die 20-Jährige sowie die 80-jährige Beifahrerin des 82-Jährigen leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus verbracht werden. Der PKW der 20-jährigen Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Kind bei Unfall verletzt

Saulheim (ots) – Am Donnerstag 04.08.2022 gegen 11:30 Uhr, kam es in Saulheim zu einem Unfall zwischen einem Kleinkind und einem PKW. Ein 2 Jahre alter Junge lief unvermittelt aus einem Laden im Marie-Curie-Ring auf den dortigen Parkplatz und stieß mit einem vorbeifahrenden PKW einer 42-Jährigen zusammen.

Dabei wurde er leicht verletzt und kam zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus.

Gescheiterter Schockanruf – Betrügerin forderte 160.000 Euro

Osthofen (ots) – Zu einem Schockanruf mit dem Ziel 160.000 Euro zu erlangen kam es am gestrigen Donnerstag. Gegen 13:45 Uhr wurde eine 79-jährige Seniorin aus Osthofen von einer Betrügerin angerufen. Diese gab sich am Telefon als Richterin aus und behauptete, deren Tochter habe bei einem Verkehrsunfall eine Radfahrerin getötet.

Um eine Haftstrafe der Tochter zu verhindern, sollte die 79-Jährige einen 6-stelligen Geldbetrag zum Wormser Amtsgericht bringen. Darüber hinaus forderte die unbekannte Täterin die Seniorin zur Verschwiegenheit auf. Die 79-Jährige erkannte schließlich die Betrugsmasche und beendete das Gespräch.

Immer wieder kommt es zu solchen Schockanrufen. Die Betrüger setzen bewusst auf einen Schockmoment und setzen ihre Opfer zeitlich unter Druck, um sie zu unüberlegten und schnellen Entscheidungen zu drängen. Oft bemerken Opfer den Betrug erst, wenn es zu spät ist. Lassen Sie sich deshalb am Telefon auf keinen Fall unter Druck setzen oder zu kurzfristigen Entscheidungen verleiten – egal, wie plausibel eine Situation zunächst dargestellt wird.

So können Sie sich vor Telefonbetrügern schützen:

Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.

Rufen Sie den Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an.

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei.