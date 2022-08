Bargeld aus Fahrzeug gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte entwendeten aus einem abgestellten Transporter über 4000 Euro Bargeld. Der weiße Mercedes Sprinter stand kurzzeitig und unverschlossen am Donnerstag 04.08.2022 gegen 13.30 Uhr, in der Ludwigsstraße.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Fahrraddieb erwischt

Ludwigshafen (ots) – Ein 36-jähriger Mann gelangte am Donnerstag 04.08.2022 gegen 21 Uhr, in den Garten eines Anwesens im Bereich In den Hollergärten und stahl aus einem Gartenhaus ein Fahrrad. Der Dieb versuchte noch mit dem Fahrrad zu flüchten, wurde aber von einem 58-Jähriger zu Fuß verfolgt und letztendlich gestellt.

Der 36-Jährige wurde bis zum Eintreffen der Polizei von Nachbarn festgehalten. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss (2,13 Promille).