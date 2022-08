Mannheim-Innenstadt: Geldbeutel aus PKW entwendet

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Donnerstag wurden aus einem in der Innenstadt

geparkten VW Golf mehrere Geldbörsen entwendet. Das Fahrzeug war im Zeitraum

zwischen 01:00 Uhr und 10.00 Uhr im Bereich von N3 geparkt. Die Scheibe war

leicht geöffnet. So konnte der bislang unbekannte Täter die Scheibe

herunterdrücken und in das Fahrzeuginnere greifen. Der Diebstahlschaden ist

gering.

Bitte achten sie darauf, dass ihr Fahrzeug, sowie die Fenster verschlossen sind.

Wertsachen sollten nie offen sichtbar im Fahrzeug liegen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Oststadt, unter der Telefonnummer 0621-174-3310, zu

melden.

Mannheim-Neckarstadt-West: Raub mit Messer; 30-jähriges Opfer durch Schläge leicht verletzt, Polizei sucht nach drei Tätern; Zeugenaufruf

Mannheim-Neckarstadt-West (ots) – Am gestrigen Donnerstagabend, gegen 21:30 Uhr

wurde zwischen dem Parkplatz Alter Bahnhof und dem angrenzenden

Lebensmitteldiscounter, in der Dammstraße, zunächst ein Mann von bislang drei

unbekannten Tätern angesprochen.

Unvermittelt hat einer der drei Männer sofort ein Messer gezogen und das

30-jährige Opfer aufgefordert, die Wertgegenstände herzugeben. Gleichzeitig

schlug ein weiterer Täter den Mann gegen seinen Hinterkopf. Nach einem

Handgemenge entrissen die drei Täter ihrem Opfer danach seinen schwarzen

Rucksack.

Als das Opfer in Richtung des Discounters flüchtete, verfolgten ihn die Täter,

verschwanden dann aber in Richtung Kurpfalzbrücke.

Der leichtverletzte Mann kam vorsorglich zur Untersuchung mit einem

Rettungswagen in ein Mannheimer Krankenhaus.

Bisher liegt nur eine sehr vage Beschreibung der Täter vor. Das Opfer konnte

bisher nur angeben, dass die Täter dunkle Hautfarbe hatten.

Zur Tatzeit hielten sich im Bereich des Alten Messplatzes und des Alten

Bahnhofes zahlreiche Personen auf, die möglicherweise „nur“ ein Gerangel

zwischen mehreren Personen sahen und zunächst nicht mit einem Raub in Verbindung

brachten. Das Opfer selbst spricht kaum Deutsch und eine Verständigung war nur

in englischer und französischer Sprache möglich.

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos. Gesicherte Spuren werden

derzeit kriminaltechnisch ausgewertet.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums

Mannheim, Telefon 0621 174-4444, in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Lindenhof: Geldbeutel und Ausweispapiere aus Pkw gestohlen

Mannheim-Lindenhof (ots) – Vermutlich hatte der Geschädigte vergessen, seinen

Pkw abzuschließen und ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Zeit von

Mittwochabend, 19 Uhr bis Donnerstagmorgen, 7 Uhr, in der Torwiesenstraßen, aus

seinem abgestellten Ford Fiesta den Geldbeutel mit Bargeld und diversen

Ausweispapieren.

Mannheim-Innenstadt: Dieb entwendet 96-Jähriger Uhr von Handgelenk – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Am Donnerstag gegen 10 Uhr entwendete ein bislang unbekannter

Täter einer 96-jährigen Frau zwischen den Quadraten N1 und N2 eine hochwertige

Uhr vom Handgelenk und flüchtete. Der Täter sprach die Frau an und bat darum,

ein 2-Euro-Stück zu wechseln, was die 96-Jährige jedoch verneinte. Der Täter

griff daraufhin das Handgelenk der Frau und drückte ihr die Münze in die Hand.

Währenddessen gelang es dem Unbekannten die hochwertige Damenuhr der Marke OMEGA

im Wert von 2.000 Euro vom Handgelenk abzustreifen und zu flüchten. Sofort

bemerkte die Geschädigte den Diebstahl und verständigte die Polizei. Eine

Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos. Er wird wie folgt beschrieben: 35 –

40 Jahre alt, 185cm groß, gepflegtes Erscheinungsbild, schlank, sprach gebrochen

Deutsch, trug ein Kurzarmhemd und eine Stoffhose. Zeugen, die den Vorfall

beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0621/174-3310 beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt zu

melden.

Mannheim-Vogelstang: Geldautomat in Einkaufszentrum gesprengt

Mannheim (ots) – In den frühen Morgenstunden sprengten bislang unbekannte Täter

einen Geldautomaten in einem Einkaufszentrum in der Spreewaldallee.

Demnach verschafften sich mehrere Täter kurz nach 3 Uhr gewaltsam Zutritt zum

Innern des Gebäudekomplexes. Hiernach sprengten diese den im Eingangsbereich

befindlichen Geldautomaten. Eine eingeleitete Fahndung führte bislang nicht zum

Aufgreifen der Täter.

Durch die Sprengung wurde neben dem Geldautomaten, der zerstört wurde, auch

Teile der Innenausstattung im Gebäude beschädigt. Die Höhe des entstandenen

Schadens sowie die Höhe des Stehlguts sind bislang noch nicht bekannt.

Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurde mit

der Spurensicherung am Tatort beauftragt. Sprengstoffexperten des

Landeskriminalamts Stuttgart wurden ebenfalls in die weiteren Ermittlungen und

Auswertung der Spuren mit eingebunden.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden

gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu

wenden.